Battlefield 6 suma inmersión sensorial con Razer Sensa HD Haptics y Chroma RGB

Electronic Arts y Razer anunciaron una colaboración que busca redefinir cómo se siente jugar Battlefield 6, título que llegará el próximo 10 de octubre de 2025. La marca de periféricos será la proveedora oficial del juego, integrando dos de sus tecnologías insignia: Razer Sensa HD Haptics y Razer Chroma RGB. La meta es clara: ofrecer una inmersión que combine visión, sonido y sensaciones físicas en tiempo real.

Ambientado en 2027, Battlefield 6 mantiene el sello de la franquicia con enfrentamientos a gran escala y escenarios destructibles, pero ahora suma un componente sensorial más profundo. Según Víðir Reynisson, director técnico de DICE, la colaboración con Razer permite que la destrucción y la intensidad del combate se vivan de una manera más tangible, trascendiendo la pantalla para convertirse en una experiencia multisensorial.



Sensa HD Haptics: sentir la batalla

La integración de Sensa HD Haptics en PC representa uno de los avances más llamativos de esta alianza. Se trata de un sistema háptico de alta definición que traduce los eventos del juego en respuestas físicas inmediatas. Con más de 176 efectos exclusivos, los jugadores pueden percibir desde el estruendo de un tanque hasta la vibración precisa de un rifle de francotirador.

Los periféricos compatibles incluyen:



Razer Kraken V4 Pro, auriculares inalámbricos con respuesta háptica.

Razer Freyja, cojín gamer equipado con HD Haptics.

Razer Wolverine V3 Pro, control inalámbrico diseñado para PC.

Esta tecnología busca reforzar la conexión emocional y sensorial con el entorno bélico, ofreciendo una respuesta sincronizada con cada momento crítico de la partida.



Chroma RGB: luces que acompañan la acción

El otro eje de esta integración es Razer Chroma RGB, sistema de iluminación dinámica capaz de reaccionar a lo que ocurre en pantalla. Con más de 260 efectos programados, la tecnología convierte explosiones, disparos y alertas en estímulos visuales que se extienden al espacio físico del jugador.

Entre los dispositivos compatibles destacan:

Razer Kraken V4 Pro, auriculares gamer.

Razer Cobra Pro, mouse inalámbrico.

Razer BlackWidow V4 Pro 75%, teclado gamer.

Razer Firefly V2 Pro, mousepad con iluminación avanzada.

Esta capa adicional de inmersión coloca a Battlefield 6 dentro del ecosistema de Razer, ya presente en más de 100 títulos.

Activaciones y contenido exclusivo

El lanzamiento contará con actividades diseñadas para acercar la experiencia a los jugadores:

Tokyo Game Show 2025: entre el 25 y el 28 de septiembre, el público podrá probar Battlefield 6 con periféricos Razer directamente en el stand oficial.

Razer GameFests: a partir del 11 de octubre, tiendas seleccionadas ofrecerán eventos donde los fans podrán experimentar la jugabilidad con el ecosistema de Razer.

Contenido digital temático: desde el día de lanzamiento y hasta diciembre de 2026, los jugadores podrán obtener artículos cosméticos inspirados en Razer mediante sorteos, eventos y compras de productos seleccionados.

Un nuevo estándar de inmersión

La alianza entre EA y Razer no solo busca dar un valor agregado a Battlefield 6, sino también establecer un precedente en la integración de periféricos con la jugabilidad. El juego conserva sus bases de combates masivos y escenarios destructibles, pero suma un nivel de interacción física y ambiental que lo diferencia de entregas anteriores.

Battlefield 6 estará disponible desde el 10 de octubre de 2025, y promete situar a la franquicia en una nueva etapa donde la inmersión no solo se ve ni se escucha, sino que también se siente.

