En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Black Ops 7 Zombis amplía su escuadrón: ocho combatientes atrapados en el Éter Oscuro

Black Ops 7 Zombis amplía su escuadrón: ocho combatientes atrapados en el Éter Oscuro

El clásico modo Zombis regresa con una de sus apuestas más ambiciosas hasta la fecha: un equipo renovado que reúne a héroes y villanos de diferentes realidades, todos forzados a luchar contra una amenaza que desafía las reglas del tiempo.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Black Ops 7 Zombis amplía su escuadrón
Black Ops 7 Zombis amplía su escuadrón
Cortesía: Activision

Publicidad

Publicidad

Publicidad