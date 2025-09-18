Black Ops 7 Zombis amplía su escuadrón: ocho combatientes atrapados en el Éter Oscuro

El universo de Call of Duty: Black Ops siempre ha sabido reinventarse, y con la séptima entrega la fórmula de Zombis se expande hacia territorios aún más oscuros. En Black Ops 7, el escuadrón original de Requiem no solo debe enfrentarse a hordas interminables de muertos vivientes, sino que ahora comparte protagonismo con figuras emblemáticas de la saga, traídas desde distintas líneas temporales a un mismo escenario: el Éter Oscuro.

La historia se activa en lo alto de las Janus Towers, donde una batalla culmina con la absorción de Grigori Weaver, la Dra. Elizabeth Grey, Mac Carver y Maya Aguinaldo en una dimensión que desafía toda lógica. Allí, tiempo y realidad se entrelazan, dando inicio a una nueva pesadilla.



Ocho guerreros, un destino incierto

La gran novedad es la incorporación de cuatro personajes adicionales que se unen al equipo. Estos refuerzos no son simples soldados, sino leyendas del modo Zombis que regresan para reescribir su papel en la historia.

Tank Dempsey, infante estadounidense conocido por su humor ácido.

Takeo Masaki, un ronin exiliado en busca de redención a través del combate.

Nikolai Belinski, comandante soviético con humor sombrío y resistencia inquebrantable.

Dr. Edward Richtofen, científico brillante y desequilibrado, traído de una línea temporal donde el Eje resultó victorioso.

Su llegada no solo enriquece la narrativa, también eleva las preguntas: ¿en quién se puede confiar cuando cada guerrero carga con secretos, cicatrices y ambiciones propias?



Más allá de las hordas

La propuesta narrativa de Black Ops 7 no se limita a la supervivencia. El Éter Oscuro funciona como un espacio donde convergen distintas épocas: desde selvas de Vietnam hasta paisajes del Japón feudal o escenarios de un Reich alternativo. Esto promete ofrecer variedad estética y mecánica dentro de la experiencia, al mismo tiempo que refuerza la sensación de que ningún lugar está a salvo.



El contraste entre héroes, villanos y contextos históricos convierte esta entrega en una oportunidad para explorar nuevas dinámicas dentro del modo cooperativo. El reto no solo será eliminar zombis, sino sobrevivir a las tensiones internas de un grupo que, por primera vez, alcanza ocho integrantes.



Beta con doble acceso

Activision confirmó que la beta de Call of Duty: Black Ops 7 se dividirá en dos fases:

Acceso anticipado: del 2 al 5 de octubre, para quienes reserven el juego en formato físico o digital, además de los suscriptores de Game Pass.

Beta abierta: del 5 al 8 de octubre, disponible sin restricciones en todas las plataformas.

En ambos casos, las sesiones comenzarán a las 10:00 a.m. (PT) y tendrán una duración de 72 horas.



Lanzamiento global

El estreno oficial será el 14 de noviembre de 2025, con disponibilidad en Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Microsoft Store, Battle.net y Steam), así como en PlayStation 5 y PlayStation 4. Un detalle importante es que el título estará incluido en Game Pass desde el primer día, ampliando el acceso a quienes ya forman parte de la suscripción.



Un legado en expansión

La apuesta de Black Ops 7 con Zombis se perfila como una mezcla entre homenaje y renovación. Al reunir a personajes icónicos y sumarlos al escuadrón de Requiem, la saga busca mantener viva la tradición mientras introduce nuevos giros narrativos. La incógnita principal no será únicamente cómo derrotar a los horrores del Éter Oscuro, sino qué precio deberán pagar los protagonistas para salir con vida.

Con un modo Zombis cada vez más complejo y un estreno global que apunta a todas las plataformas principales, la séptima entrega promete ser uno de los puntos más discutidos en la comunidad de Call of Duty este año.

