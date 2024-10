Black Shrew Esports se alza como campeón mundial en el Honor of Kings Championship 2024

El 2024 Honor of Kings Championship llegó a su épico desenlace en la vibrante ciudad de Yakarta, donde Black Shrew Esports (BSE) derrotó a Dominator Esports (DMT) en una final llena de estrategia, precisión y tensión en el Lippo Mall Kemang. Como resultado, BSE se lleva no solo el trofeo y el prestigio de ser considerado el mejor equipo del mundo en Honor of Kings, sino también un premio de $300,000 USD del pozo de $1 millón de dólares.

Durante el campeonato, los 16 mejores equipos de todo el mundo demostraron su habilidad y resiliencia en un torneo que llevó la acción al límite. A lo largo de las últimas semanas, BSE y DMT se enfrentaron en una serie de partidas de eliminación en un formato de doble grupo. El equipo de BSE venció a DMT 3-1 en el grupo superior, mientras que DMT logró mantenerse en la competencia tras vencer a Team Secret por 3-2 en el grupo inferior. Finalmente, la gran revancha en la final volvió a inclinarse a favor de BSE, con la sobresaliente participación de Musangking, quien fue nombrado FMVP (Jugador Más Valioso de la Final).

El reinado de Black Shrew Esports en la cima de los esports Imagen: cortesía Level Infinite

Resumen del circuito Honor of Kings en 2024

Este año, la Honor of Kings Invitational Series dio un espectáculo memorable, comenzando con el Season 1 Invitational en Estambul, donde el equipo Vivo Keyd Stars se alzó con la victoria. En junio, la acción continuó con el Invitational Season 2 en Kuala Lumpur, donde LGD Malaysia triunfó, y finalmente, la primera Esports World Cup en Riad estableció un nuevo estándar para la competencia global, con KPL Dream Team como campeón. Yakarta cierra este circuito con una competencia que puso en alto el nivel de juego de Honor of Kings y consolidó el estatus de Black Shrew Esports como campeones indiscutibles.

Honor of Kings Invitational Series 2025 y expansión global

De cara al próximo año, Tencent Games y Level Infinite han anunciado que el circuito de esports de Honor of Kings seguirá expandiéndose. La Honor of Kings Invitational Season 3 iniciará en el segundo trimestre de 2025, reuniendo a los mejores equipos del mundo en una nueva temporada cargada de adrenalina y alta competencia. Además, el evento Midseason Invitational regresará a Riad, donde se celebrarán enfrentamientos épicos entre los principales jugadores a nivel global.

Con una actuación de primer nivel, Black Shrew Esports derrota a Dominator Esports Imagen: cortesía Level Infinite

Entre las novedades más destacadas de 2025 se encuentra la creación de dos nuevas ligas profesionales: la HOK Major East y la HOK Major West, diseñadas para abrir más oportunidades a equipos y jugadores alrededor del mundo. La siguiente edición del Honor of Kings Championship promete superar a su antecesor en términos de emoción y alcance, y los fans pueden anticipar una temporada intensa que impulsará a los esports de Honor of Kings a nuevos horizontes.

Nuevas opciones para torneos independientes de Honor of Kings

Como parte de su compromiso de fomentar la escena competitiva global, Honor of Kings lanzará un portal de solicitud de licencias para torneos organizados por terceros. Esto permitirá que comunidades y organizadores independientes puedan realizar competiciones oficiales bajo el respaldo de Honor of Kings, lo que fortalece la base de fans y ofrece mayor visibilidad a equipos emergentes en diversas regiones.

Honor of Kings se expande en plataformas de entretenimiento con Secret Level

Honor of Kings también ampliará su presencia en el entretenimiento con su participación en la serie animada antológica Secret Level de Prime Video, una producción de Amazon MGM Studios y Blur Studio. La serie contará con una historia inspirada en el universo de Honor of Kings, donde el personaje de Yixing, un maestro Weiqi, protagonizará un episodio especial. Este esperado estreno coincide con el lanzamiento de Yixing como héroe jugable en Honor of Kings en diciembre, acompañado de eventos especiales y recompensas exclusivas.

Con este evento final de 2024, Honor of Kings reafirma su posición en el ámbito de los esports y el entretenimiento, preparándose para un 2025 aún más ambicioso y con novedades que ampliarán su impacto global.

