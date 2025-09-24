Blade & Soul Heroes: la precuela que renueva la saga con combate dual y estilo anime

NC America amplía su portafolio de MMORPG con Blade & Soul Heroes, una precuela de la reconocida saga Blade & Soul que apuesta por la innovación en la jugabilidad y un estilo visual renovado. Disponible de manera gratuita en Steam, Purple, iOS y Android, el título se presenta como una propuesta multiplataforma diseñada para 195 países y pensada tanto para quienes ya conocen la franquicia como para aquellos que se acercan por primera vez.



Una precuela con identidad propia

A diferencia de entregas anteriores, este juego adopta un enfoque narrativo que combina personajes nuevos con rostros familiares como Poharan, Yura, Namsoyoo y Mushin. El relato se centra en Yusol, un héroe inédito cuya historia personal sirve como hilo conductor a lo largo de 16 capítulos. El énfasis en las “Crónicas” —relatos interactivos que profundizan en el trasfondo del mundo— busca reforzar la conexión emocional con los jugadores.



El sistema de combate dual

El aspecto más distintivo de Blade & Soul Heroes es su sistema de combate dual, que permite alternar entre combates en tiempo real y por turnos. Los jugadores pueden ejecutar ataques, bloqueos y esquivas en dinámicas batallas PvE, mientras que la progresión abre la puerta a enfrentamientos PvP. La posibilidad de cambiar de modo en pleno avance agrega variedad y ofrece un balance entre acción directa y estrategia planificada.

El combate introduce además un sistema de bloqueo mejorado: ejecutar la acción con éxito reduce el daño recibido hasta en un 99%, un incentivo claro para perfeccionar la técnica. También se incorporó un dash adicional que aporta más control y ritmo a las peleas, reforzando la idea de riesgo y recompensa que atraviesa la jugabilidad.



Ajustes pensados para el público global

Aunque el título nació en 2024 bajo el nombre de Hoyeon en mercados como Corea, Japón y Taiwán, su llegada internacional se sustenta en una serie de cambios solicitados por la comunidad. El inicio del juego fue optimizado con un ritmo más ágil, tutoriales reducidos y la opción de saltar cinemáticas. Además, se implementaron recompensas más generosas, como la entrega de un personaje Exalted gratuito al crear un clan.

Otro cambio significativo está en la gestión de recursos: el sistema de equipamiento ahora permite compartir con hasta 20 héroes, en lugar de solo cuatro, lo que simplifica el progreso de los equipos. Por su parte, las pruebas de jefes integran opciones de dificultad escalonada, buscando un equilibrio entre quienes buscan un desafío intenso y quienes prefieren una experiencia más accesible.



Un lanzamiento con mirada al futuro

Lejos de quedarse en la versión inicial, NC America anunció la primera actualización de contenido para el 30 de septiembre. Bajo el nombre de Scorching Sands, esta ampliación traerá una nueva región para explorar, incrementará el nivel máximo de los personajes de 30 a 40 y sumará un nuevo jefe de campo PvE: Stalker Jiangshi. También incluirá mazmorras instanciadas, desafíos adicionales y combates tanto individuales como cooperativos.



Una apuesta por la continuidad

Con Blade & Soul Heroes, NC America no solo expande la franquicia hacia un estilo más cercano al anime, sino que también experimenta con un formato que integra la recolección de más de 40 personajes y un sistema de progresión basado en elecciones estratégicas. La inclusión de una moneda propia, obtenible de manera gratuita o mediante compra, completa el ecosistema de un título que busca mantenerse vigente con actualizaciones periódicas y un enfoque multiplataforma.



En un panorama donde los MMORPG enfrentan el reto de innovar sin perder su esencia, Blade & Soul Heroes se perfila como un intento de equilibrar la tradición del género con mecánicas que apuntan a la versatilidad y la personalización. Su éxito dependerá de cómo logre mantener el interés de la comunidad a largo plazo, pero su lanzamiento global ya marca un paso decisivo en la evolución de la franquicia.

