BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 | RESEÑA: Caos a toda velocidad

Hay videojuegos que necesitan varios minutos para explicar qué quieren hacer y otros que simplemente abren la puerta, lanzan un enemigo hacia la pantalla y esperan que uno entienda sobre la marcha. BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 pertenece claramente al segundo grupo.

Esta entrega independiente desarrollada por Joeveno, estudio de Río de Janeiro, retoma la historia de BRAZILIAN DRUG DEALER 3 y vuelve a utilizar id Tech 2, el mismo motor que impulsó al Quake original. Su propuesta parte de los shooters clásicos de los años 90, pero los mezcla con el humor absurdo de los juegos bootleg brasileños de los 2000, memes, referencias locales y una cantidad considerable de armas que difícilmente podrían aparecer en un FPS convencional.

El resultado es un shooter que no busca tomarse demasiado en serio. Y esa decisión termina siendo fundamental para entenderlo. Aquí no importa demasiado que una situación tenga lógica mientras consiga provocar una reacción. El juego quiere sorprender, hacer reír y, sobre todo, mantener al jugador disparando mientras corre por escenarios cada vez más extraños.



Una historia que abraza el absurdo



La historia comienza después de los acontecimientos del juego anterior. Da Silva había conseguido salvar a Mit Aia, Mackie Jackie y a The Mamadas, pero después de una fiesta en el cielo las cosas vuelven a complicarse. Ronaldo McDalest secuestra a la banda y, además, se lleva la Globeceta, un vehículo relacionado con la apertura de portales.

Una historia que abraza el absurdo Cortesía: Joeveno

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A partir de ahí, la aventura lleva al protagonista por diferentes lugares de Brasil y también por escenarios relacionados con el cielo y el infierno. La campaña pasa por zonas de Río de Janeiro, partes de São Paulo, Salvador y los dos mundos sobrenaturales. Son 18 niveles que utilizan esta premisa como excusa para colocar al jugador frente a demonios, zombis y todo tipo de enemigos imposibles.

No es una historia que busque construir un relato profundo ni una narrativa particularmente coherente. Su principal herramienta es el tono. Todo funciona bajo las mismas reglas de absurdo: si puede aparecer un enemigo extraño, un arma imposible o una situación que parece sacada de un juego pirata de otra época, probablemente aparecerá.

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Esto también hace que las referencias culturales tengan un peso importante. Algunas pueden perderse para quienes no estén familiarizados con el contexto brasileño, pero la identidad del juego no depende completamente de entender cada chiste. La propuesta visual, los nombres, los personajes y las situaciones consiguen transmitir la intención incluso cuando una referencia concreta pasa por encima del jugador.

Disparar, moverse y volver a disparar

La base jugable es mucho más sólida de lo que podría sugerir su presentación. BEFORE 4 es un arena shooter de inspiración claramente noventera. No hay recargas, miras de precisión ni sistemas de cobertura. Los combates giran alrededor del movimiento constante, la elección de armas y la capacidad para leer rápidamente cada espacio.

Esto significa que quedarse quieto casi siempre es una mala idea. Los enemigos llegan desde diferentes direcciones y los proyectiles obligan a desplazarse continuamente. La dificultad depende más de la cantidad de amenazas que de enemigos extremadamente resistentes.

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Aquí aparece una de las mejoras más importantes respecto al juego anterior: el movimiento. Da Silva cuenta con doble salto y dash, dos herramientas que cambian por completo la manera de recorrer los escenarios y afrontar los enfrentamientos.

El dash sirve para romper líneas de ataque y reposicionarse rápidamente, mientras que el doble salto permite superar obstáculos y alcanzar zonas que de otra manera quedarían fuera del alcance. Además, el juego recupera el rocket jump, una mecánica directamente asociada con los shooters clásicos. Algunos secretos dependen de utilizarlo correctamente, mientras que otros requieren el doble salto.

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La combinación funciona especialmente bien porque convierte el movimiento en algo más que una herramienta para desplazarse. Es parte del combate. Saltar, impulsarse y cambiar de dirección rápidamente permite enfrentarse a grupos de enemigos sin quedarse atrapado.

Un arsenal imposible de tomar en serio

Si hay algo que resume perfectamente la personalidad de BEFORE 4 son sus armas.

El arsenal está compuesto por 13 armas, tres de ellas provenientes de BRAZILIAN DRUG DEALER 3 y el resto nuevas para esta campaña. Entre ellas aparecen una chancleta, un teléfono público que dispara cocos, un arma que lanza billetes, un berimbau, una resortera que utiliza feijoada como proyectil y un lanzallamas alimentado con chimarrão.

Un arsenal imposible de tomar en serio Cortesía: Joeveno

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La gracia no está solamente en los nombres. Las armas también consiguen darle variedad al combate. La munición se distribuye por los escenarios, así que cambiar constantemente de arma resulta útil. El juego evita convertir el arsenal en una simple lista de armas que se desbloquean para luego abandonar las anteriores.

Además, la ausencia de interés por el realismo termina beneficiando la experiencia. Todo está diseñado para encajar con el tono del juego. Una escopeta convencional probablemente se sentiría fuera de lugar en un título donde una llamada telefónica puede convertirse en una lluvia de cocos.

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Enemigos que parecen sacados de un sueño

El bestiario mantiene exactamente la misma filosofía.

Hay demonios, zombis, cantantes poseídos, payasos camioneros brasileños y mascotas de fútbol poseídas, además de nuevas criaturas como dos sujetos montados en una motocicleta, unos pequeños ratones provenientes de televisores y las mencionadas mascotas futbolísticas.

Lo importante es que no son únicamente elementos visuales. Los diferentes enemigos tienen comportamientos que obligan a reaccionar de distintas maneras. Los rivales rápidos pueden exigir seguimiento horizontal, mientras que los enemigos grandes obligan a mantener distancia y prestar atención al espacio disponible.

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La mezcla de varios tipos dentro de una misma arena genera algunos de los mejores momentos de la campaña. Cuando el escenario se llena, el movimiento deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

La salud tampoco se recupera automáticamente. Los mapas utilizan elementos como pastel y caldo de caña para recuperar vida, convirtiendo la ubicación de estos recursos en parte del conocimiento que el jugador desarrolla de cada arena.

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Explorar también tiene recompensa

El diseño de niveles no se limita a llevar al jugador de una pelea a otra.

Los 18 niveles esconden diferentes áreas secretas y muchas de ellas están relacionadas directamente con las habilidades de movimiento. Una plataforma aparentemente decorativa puede convertirse en un punto desde el que realizar un rocket jump, mientras que determinados lugares requieren el doble salto para ser alcanzados.

Esto genera una pequeña capa de exploración que funciona bien dentro de la estructura del shooter. El jugador no solamente tiene que preguntarse qué enemigo debe eliminar, sino también si hay algo más escondido alrededor.

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Incluso existe un nivel que cambia completamente el ritmo y deja temporalmente los disparos para convertirse en una sección de patinaje. Es un detalle pequeño, pero ayuda a evitar que toda la campaña se sienta construida exactamente sobre la misma fórmula.

El ritmo también tiene sus límites

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Precisamente porque la fórmula funciona, uno de los problemas de BEFORE 4 es que puede terminar repitiéndose.

La estructura fundamental sigue siendo sencilla: entrar a un espacio, enfrentar oleadas de enemigos, encontrar llaves o avanzar hacia la siguiente zona y repetir. La velocidad y el movimiento hacen que el proceso sea entretenido, pero después de varias sesiones algunos encuentros pueden comenzar a sentirse similares.

El problema no está tanto en la jugabilidad básica, que se mantiene fluida, sino en cuánto tiempo se utiliza la misma estructura antes de introducir una variación. Por eso la experiencia puede funcionar mejor en sesiones cortas, especialmente cuando el jugador alterna la campaña con otros modos.

Es una limitación importante porque el movimiento ofrece posibilidades interesantes que podrían aprovecharse todavía más. Cuando los enemigos obligan realmente a utilizar el dash y el doble salto, el combate gana mucho. En otros momentos, estas herramientas terminan sirviendo principalmente para rodear grupos de enemigos o recorrer los escenarios más rápido.

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Una presentación visual con mucha personalidad

Visualmente, BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 tampoco pretende competir con los estándares de los shooters modernos. Su apuesta es completamente diferente.

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Los modelos de pocos polígonos, las texturas de baja fidelidad y los colores intensos forman una estética deliberadamente retro. A esto se suman elementos completamente absurdos, personajes representados mediante imágenes y escenarios que combinan la apariencia de un FPS antiguo con memes y referencias contemporáneas.

Una presentación visual con mucha personalidad Cortesía: Joeveno

Lo importante es que no parece una limitación accidental. La estética hace parte de la identidad del juego. El uso de id Tech 2 refuerza todavía más esa sensación y demuestra que un motor asociado con los shooters de los años 90 todavía puede servir como base para una experiencia de este tipo cuando se utiliza con una dirección artística coherente.

Música para acompañar el desastre

El apartado sonoro sigue la misma filosofía.

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La música apuesta por temas cargados de energía y bajos potenciados que acompañan perfectamente el ritmo de los combates. No intenta convertirse en una banda sonora solemne ni crear una atmósfera tradicional de terror. Su objetivo es acompañar el espectáculo.

Eso ayuda a que la experiencia tenga una identidad muy clara. Los disparos, los enemigos extraños, el movimiento acelerado y la música forman un conjunto que difícilmente podría confundirse con otro shooter.

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Más allá de la campaña

El contenido no termina con la historia principal. El juego incluye 32 mapas en total, distribuidos entre la campaña, el modo horda y los mapas destinados al deathmatch.

El modo horda, llamado More Coming, regresa de la entrega anterior y cuenta con siete mapas dedicados. La idea es sencilla: enfrentarse a oleadas continuas de zombis mientras la administración de munición y el conocimiento del escenario determinan cuánto tiempo se puede sobrevivir.

También existe cooperativo para todos los mapas de campaña. El juego incluye además seis mapas diseñados específicamente para deathmatch y utiliza invitaciones de Steamworks para facilitar la creación de partidas.

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Eso amplía considerablemente la propuesta, aunque hay una consideración importante: el multijugador se lanzó como una beta inestable. El propio desarrollador señala que esta situación puede provocar problemas de lanzamiento para algunos jugadores.

Es un punto que no se puede ignorar, especialmente para quienes estén interesados principalmente en jugar con amigos. La intención de mantener actualizaciones mensuales puede ayudar a mejorar el estado del juego con el tiempo, pero el estado inicial del multijugador representa una debilidad clara.

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Conclusión

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 es recomendable para quienes disfrutan los shooters retro, el movimiento rápido y el humor absurdo. Su mejor virtud está en combinar una base jugable inspirada en Quake con una identidad brasileña completamente descontrolada.

Vale la pena jugarlo si se busca una experiencia corta, directa y diferente a los shooters tradicionales. La campaña, los secretos, el arsenal y los modos adicionales ofrecen suficiente contenido para justificar la propuesta, aunque la repetición de algunos combates y el estado inestable del multijugador evitan que sea una experiencia completamente redonda.

Calificación BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 Volkgames

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