El icónico “Libertad I”, helicóptero que participó en la Operación Jaque, apaga incendios en Tolima

La emergencia ambiental que vive Colombia por cuenta de los incendios en varios departamentos no da tregua. El fenómeno de El Niño, los fuertes vientos y personas inescrupulosas que inician los fuegos agravan la situación que compromete la fauna, flora y personas que viven en las zonas afectadas. Si bien el caso más emblemático en estos momentos es el de Villa de Leyva, Caldas, Nariño, Cundinamarca, Tolima y Valle tienen focos activos. De hecho, Tolima sigue siendo el departamento con más conflagraciones.



Por eso, las Fuerzas Militares han dispuesto de sus capacidades para apoyar a los organismos de socorro, voluntarios e instituciones que participan de la contingencia en las regiones. Desde el 7 de agosto, las FF. MM. han atendido más de 40 incendios, con más de 400 horas de vuelo, 1.719 descargas, el empleo de drones de reconocimiento y el despliegue de 369 soldados especializados en atención y prevención de desastres. Las aeronaves han quedado a disposición de la emergencia para colaborar en la extinción del inclemente y arrasador fuego que devora todo a su paso.

A la misión se unió el icónico helicóptero MI-17 “Libertad I”, que fue usado para la emblemática Operación Jaque en 2008, para sumar esfuerzos. La aeronave es pilotada por el equipo de Aviación del Ejército Nacional y desarrolla operaciones en zona rural de Prado, municipio de Tolima. Allí ha contribuido a extinguir un incendio forestal que afecta a la región. De momento, ha realizado cerca de 15 descargas con agua.

Así como “Libertad I”, los helicópteros Black Hawk, Huey II y MI-17 del Ejército y la Fuerza Aeronáutica Colombiana han estado combatiendo el fuego desde el aire en Boyacá y Tolima, dos de las zonas más críticas que hay en Colombia. Con agua y líquido retardante que son trasladados mediante el sistema Bambi Bucket, las aeronaves han viajado una y otra vez para realizar las descargas.



Ya Villa de Leyva cumple más de 40 horas de actividad ininterrumpida para apagar el incendio que devora la emblemática montaña que hace parte del paisaje habitual. "Tenemos el 50 % del incendio controlado, pero no nos podemos descuidar porque acá los vientos son muy difíciles", afirmó el gobernador Rafael Amaya en la jornada del 21 de septiembre. Las llamas iniciaron en La Marmolera y, con las condiciones, se han extendido en el cerro San Marcos. Ahora llega poco a poco hasta las zonas residenciales del municipio, lo que ha requerido redoblar los esfuerzos para proteger a viviendas y comercios.

María Paula Rodríguez Rozo

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