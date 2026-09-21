ORBITALS | RESEÑA: Una aventura espacial con encanto retro

Hay juegos que llaman la atención por sus mecánicas y otros que consiguen hacerlo simplemente con su presentación. Orbitals pertenece claramente al segundo grupo. Desde sus primeros minutos, la propuesta de Shapefarm apuesta por una estética inspirada en el anime de los años 80 y 90, acompañada de una ambientación de ciencia ficción que mezcla tecnología futurista con ese particular aspecto de aparatos antiguos que define al cassette futurism.

La historia pone al jugador en el control de Maki y Omura, dos jóvenes que han crecido en una nave espacial aislada del resto del mundo. Su hogar está protegido de una tormenta cósmica, pero el escudo que mantiene a salvo a la comunidad está fallando. Para evitar que la situación termine en desastre, ambos deben atravesar grietas de la tormenta y explorar estaciones espaciales abandonadas en busca de tres Reactor Cassettes capaces de devolverle energía a la nave.

Es una premisa sencilla que funciona como punto de partida para una aventura centrada principalmente en la exploración y los acertijos. El problema aparece cuando la historia intenta convertirse en algo más importante hacia el final. Después de avanzar durante buena parte del juego a un ritmo relativamente tranquilo, Orbitals concentra demasiada información narrativa en sus últimos minutos, haciendo que algunas situaciones emocionales no tengan el desarrollo suficiente para generar el impacto que buscan.



Maki y Omura son el corazón

Si hay algo que funciona de principio a fin son sus protagonistas. Maki y Omura tienen una relación cercana y divertida que se siente muy diferente a la de muchas parejas protagonistas de aventuras cooperativas.

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Los dos disfrutan estar juntos. Hablan constantemente, hacen bromas, cantan canciones absurdas y hasta se despiden de algunos objetos cuando dejan de utilizarlos. Es un detalle pequeño, pero ayuda mucho a construir su personalidad y a transmitir que existe una relación genuina entre ellos.

Incluso cuando la historia se vuelve más extraña o toma momentos más serios, esa personalidad optimista se mantiene. Las animaciones de los personajes también contribuyen a este encanto, con movimientos y expresiones que ayudan a que Maki y Omura sean agradables de controlar incluso durante momentos en los que la jugabilidad no resulta especialmente sorprendente.

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El juego permite escoger libremente entre ambos personajes, ya que los dos tienen las mismas capacidades. Esto evita que la elección del personaje se convierta en una decisión relacionada con las habilidades y permite que cada jugador simplemente escoja al protagonista que prefiera.

Cooperación basada en herramientas Cortesía: Shapefarm

Orbitals es una experiencia cooperativa para dos jugadores y prácticamente todo su diseño gira alrededor de esa idea. La aventura puede jugarse mediante pantalla dividida local, en línea utilizando dos copias o mediante Friends Pass. También existe la posibilidad de utilizar GameShare con Nintendo Switch Online.

La mayor parte del tiempo, Maki y Omura utilizan diferentes herramientas para superar obstáculos. Entre ellas están el Liquid Launcher, el Beam Cannon y el Scrap Hook. Cada jugador puede llevar una herramienta, por lo que buena parte de los acertijos consiste en combinar sus funciones para avanzar.

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El Liquid Launcher permite apagar incendios o activar mecanismos relacionados con el agua. El Beam Cannon funciona con láseres y puede utilizarse para debilitar determinadas estructuras, mientras que el Scrap Hook sirve para enganchar puntos específicos y manipular objetos, paneles y puertas.

La idea funciona bien porque las herramientas pueden utilizarse de diferentes maneras dependiendo del escenario. Algunos acertijos requieren que un jugador prepare el camino mientras el otro utiliza su herramienta para completar la acción. También existen herramientas temporales y elementos específicos de determinadas zonas que ayudan a introducir cierta variedad.

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Sin embargo, no todos los acertijos tienen el mismo nivel de creatividad. En algunos momentos la solución se reduce a alternar las herramientas entre ambos jugadores sin exigir demasiada coordinación o pensamiento. Hay situaciones que cumplen correctamente su función, pero que no dejan una impresión particularmente fuerte.

Uno de los ejemplos más interesantes utiliza semillas que pueden recogerse con el Scrap Hook, plantarse y posteriormente regarse con el Liquid Launcher para crear plataformas. La mecánica funciona y encaja perfectamente con el tono visual del juego, aunque algunas de sus ideas pueden resultar familiares para quienes hayan jugado otras aventuras cooperativas.

Un repertorio que no siempre despega

El problema principal de las herramientas es que algunas de sus posibilidades parecen quedarse a medio camino. Orbitals introduce determinados conceptos interesantes, pero no siempre los desarrolla hasta encontrar sus usos más creativos.

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Esto también se nota en ciertos momentos que parecen estar diseñados para convertirse en grandes escenas de la aventura, pero terminan demasiado rápido. La experiencia presenta ideas visualmente llamativas y encuentros curiosos, aunque en algunos casos apenas duran unos instantes antes de pasar al siguiente escenario.

El resultado es una aventura que mantiene un ritmo constante, pero que pocas veces alcanza esos momentos memorables que hacen que una experiencia cooperativa permanezca en la conversación después de terminarla.

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Aun así, la variedad general evita que los acertijos se sientan completamente repetitivos. Cada zona intenta introducir pequeñas modificaciones y nuevas combinaciones, y el juego tiene el buen criterio de no alargar demasiado sus secciones. La campaña dura aproximadamente entre seis y siete horas, un tiempo que permite desarrollar sus principales ideas sin convertirlas en una experiencia excesivamente extensa.

La nave también es parte de la aventura

Entre una estación y otra, Maki y Omura utilizan su propia nave espacial para atravesar las grietas de la tormenta. Aquí la cooperación cambia ligeramente: uno de los jugadores se encarga de pilotar mientras el otro ocupa la posición de artillero.

La idea resulta interesante porque permite que los dos jugadores tengan responsabilidades diferentes. Mientras uno controla el desplazamiento de la nave, el otro debe encargarse de las armas y reaccionar ante las amenazas.

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El problema es que estas secciones no están tan bien integradas como los acertijos a pie. En determinadas partes, la nave se desplaza siguiendo una especie de ruta predeterminada, limitando las posibilidades de pilotaje. Además, algunas batallas pueden representar un salto considerable de dificultad frente al resto de la aventura.

Esto resulta especialmente evidente porque Orbitals no está construido principalmente como un juego de combate. La mayor parte del tiempo se dedica a explorar y resolver acertijos, así que encontrarse de repente con una gran cantidad de enemigos y proyectiles puede exigir un cambio de ritmo bastante brusco.

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Paradójicamente, algunas de estas secciones funcionan mejor cuando el juego cambia su perspectiva y adopta una vista superior más cercana a un shoot 'em up. En esos momentos, cada jugador puede encargarse de una parte de la acción y la cooperación resulta más clara.

La nave también cuenta con pequeñas actividades y minijuegos que pueden encontrarse durante la aventura. Funcionan como distracciones opcionales y permiten competir por puntuaciones altas, aunque primero hay que descubrir dónde están.

Un espectáculo visual muy cuidado

Donde Orbitals realmente sobresale es en su presentación.

Un espectáculo visual muy cuidado Cortesía: Shapefarm

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La dirección artística combina animación inspirada en el anime clásico con escenarios tridimensionales, sombreado tipo cel y una paleta de colores que recuerda a las producciones vistas en televisores CRT y grabaciones VHS. El resultado no se limita a imitar visualmente una época: el juego intenta recrear también su sensación.

La animación utiliza diferentes velocidades de fotogramas, incluyendo 24 y 12 FPS en determinadas partes, para reforzar esa apariencia de anime tradicional. Las secuencias cinematográficas están especialmente cuidadas y consiguen transmitir una identidad visual muy marcada.

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Los escenarios también aprovechan el concepto de cassette futurism. Las naves, estaciones y dispositivos tecnológicos parecen pertenecer a un futuro visto desde el pasado, creando una combinación bastante particular entre ciencia ficción y nostalgia.

A esto se suman criaturas alienígenas de diseños extraños y simpáticos que ayudan a darle personalidad a los diferentes lugares que visitan los protagonistas. Hay encuentros que parecen sacados directamente de una producción de anime de otra época y que encajan muy bien con el tono general.

Sonido que completa la nostalgia

La música cumple una función similar. Orbitals utiliza una banda sonora cargada de sintetizadores y sonidos que recuerdan a la ciencia ficción y al anime de décadas pasadas.

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El tema principal destaca especialmente y se convierte en uno de los elementos que mejor representan la identidad del juego. Es una música que ayuda a que la aventura se sienta como una producción retro, incluso cuando las mecánicas no siempre alcanzan el mismo nivel de personalidad.

También existe la posibilidad de seleccionar diferentes idiomas para las voces. Las actuaciones en japonés e inglés encajan con la propuesta, y la versión inglesa incluso mantiene ciertos elementos de sincronización propios de una producción doblada de otra época.

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Rendimiento y accesibilidad

La experiencia probada en pantalla dividida local funcionó correctamente y no presentó problemas técnicos destacables durante la partida. El juego también ofrece diferentes opciones para adaptarse a las necesidades del jugador.

Rendimiento y accesibilidad Cortesía: Shapefarm

Entre ellas se encuentran subtítulos para personas sordas o con dificultades auditivas, nombres de los personajes al hablar y descripciones de sonidos. También existen diferentes opciones de tamaño, color y fondo para los subtítulos.

Orbitals permite desactivar el movimiento de cámara, reducir determinados movimientos que pueden resultar incómodos, ajustar el gamma y desactivar la vibración.

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Uno de los pequeños inconvenientes durante la partida está relacionado con la precisión al apuntar. Algunos acertijos exigen cambiar rápidamente entre varios objetos interactivos y, en determinadas ocasiones, seleccionar exactamente el panel o mecanismo correcto puede resultar algo complicado. No llega a arruinar la experiencia, pero sí puede hacer que algunos momentos duren más de lo necesario.

Una historia que se queda corta

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La mayor debilidad de Orbitals termina estando en su narrativa.

La premisa tiene elementos suficientes para construir una aventura interesante: dos jóvenes que abandonan el único hogar que conocen para atravesar una tormenta y buscar componentes capaces de salvar a su comunidad. Sin embargo, la conexión entre los protagonistas y las personas que están intentando proteger se cuenta más de lo que realmente se experimenta.

Por eso, cuando la historia llega a sus últimos minutos y comienza a presentar revelaciones y momentos emocionales con mayor rapidez, el impacto no siempre está a la altura de lo que pretende conseguir.

El problema no está en la idea general, sino en la preparación. Algunos acontecimientos parecen necesitar más tiempo para desarrollarse y algunas relaciones podrían haberse mostrado de manera más directa durante la aventura.

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Eso resulta especialmente llamativo porque Maki y Omura sí consiguen transmitir una relación convincente. El juego demuestra que sabe construir personajes agradables; simplemente no consigue trasladar ese mismo nivel de conexión al resto de su historia.

Una aventura agradable, aunque irregular

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Orbitals tiene una personalidad muy clara. Su estética retro, sus protagonistas y su música consiguen crear una experiencia que resulta agradable incluso cuando alguna de sus mecánicas no termina de convencer.

Los acertijos cooperativos funcionan, aunque algunos son demasiado sencillos. La exploración mantiene un ritmo cómodo, aunque ciertas ideas parecen desaprovechadas. Las secciones con la nave aportan variedad, pero también generan algunos de los momentos menos equilibrados de la aventura.

Lo más importante es que el juego nunca deja de sentirse agradable de jugar acompañado. La interacción constante entre los dos protagonistas y la forma en que el diseño reparte las herramientas hacen que ambos jugadores tengan una participación bastante equilibrada durante la mayor parte de la campaña.

Quizás el mayor problema sea que Orbitals invita constantemente a imaginar lo que podría haber sido. Su presentación hace pensar que detrás de cada nueva herramienta, criatura o escenario puede existir una gran idea, pero no siempre llega ese siguiente paso. Hay conceptos interesantes que aparecen, funcionan y desaparecen antes de convertirse en algo realmente memorable.

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Conclusión

Orbitals es una aventura cooperativa recomendable para quienes disfrutan jugar acompañados y buscan una experiencia corta, accesible y con una identidad visual muy marcada. Su mejor versión aparece cuando combina a Maki y Omura con sus acertijos y su estética de anime retro.

Calificación Orbitals Volkgames

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Vale la pena jugarlo especialmente por su presentación, sus protagonistas y el encanto de compartir la aventura con otra persona. Sin embargo, quienes busquen una narrativa especialmente sólida o mecánicas cooperativas constantemente sorprendentes pueden encontrar una experiencia menos memorable de lo esperado.

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