Call of Duty: Mobile convierte un ícono latino en el arma más inesperada del juego

En Latinoamérica hay objetos que van mucho más allá de su función original. Algunos terminan convertidos en chistes internos, memes eternos y referencias que prácticamente cualquier persona reconoce al instante. En mayo, mientras las celebraciones del Día de las Madres toman fuerza en toda la región, Call of Duty: Mobile decidió mirar justamente hacia uno de esos símbolos culturales que han pasado de generación en generación.

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La Temporada 4 — Eternal Prison sigue ampliando el contenido del juego con nuevos eventos, colaboraciones y recompensas para la comunidad. Entre enfrentamientos, modos de juego y contenido temático, el título de Activision también empezó a incluir experiencias más conectadas con el público latinoamericano, apostándole a referencias mucho más cercanas y reconocibles para los jugadores de la región.

Durante las últimas temporadas, Call of Duty: Mobile ha fortalecido su estrategia de eventos especiales con recompensas cosméticas y objetos inspirados en diferentes culturas y comunidades. Sin embargo, esta vez el enfoque toma un camino mucho más cotidiano y hasta humorístico, apelando a un elemento que forma parte de incontables historias familiares en Latinoamérica.



Y sí, después de la mitad de mayo llega una de las incorporaciones más curiosas que ha tenido el juego recientemente: “La Voladora”, una chancla transformada en Hacha de Combate dentro de Call of Duty: Mobile.



El objeto hace parte del evento especial “Madre solo hay una”, disponible desde el 8 hasta el 31 de mayo. La propuesta convierte la clásica chancla en un arma arrojadiza dentro del juego, acompañada de varias recompensas temáticas que giran alrededor del humor y las referencias culturales de la región.

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Además de desbloquear “La Voladora”, los jugadores también podrán conseguir contenido cosmético especial como el avatar, tarjeta de visita y marco “Amor de Madre”, el spray “Justo en el Blanco” y el amuleto “Chancla Encantadora”.

Para acceder al evento es necesario entrar en la ruta:

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Eventos > Eventos Temáticos > Eventos Especiales > “Madre solo hay una”

Dentro del evento hay dos misiones principales que permiten acumular puntos de manera repetible:

Jugar una partida en cualquier modo de juego otorga 8 puntos.

Eliminar 10 operadores en MP, BR o DMZ entrega 10 puntos.

En total se necesitan 220 puntos para desbloquear la chancla, aunque las misiones pueden repetirse sin límite para avanzar más rápido. Cada vez que se completen nuevamente, los jugadores deberán regresar al menú del evento y reclamar manualmente los puntos obtenidos.

La inclusión de “La Voladora” funciona como un guiño directo a una de las referencias más conocidas dentro de la cultura popular latinoamericana. La chancla ha sido protagonista de memes, historias familiares y bromas durante décadas, convirtiéndose en un símbolo reconocible para millones de personas en la región. Justamente por eso, el evento busca conectar desde un tono mucho más cercano y local con la comunidad del juego.

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Todo esto llega mientras la Temporada 4 — Eternal Prison continúa activa con más contenido dentro de Call of Duty: Mobile, incluyendo la colaboración especial con Godzilla x Kong y nuevos eventos disponibles durante mayo.

Además, Activision recordó que la Tienda Web Oficial del juego mantiene beneficios especiales para los jugadores, incluyendo bonos adicionales de COD Points, promociones limitadas y recompensas gratuitas diarias. Entre las ventajas disponibles se encuentran un 20% extra en la primera compra y hasta un 45% de bonus en recargas seleccionadas.

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Con eventos como “Madre solo hay una”, Call of Duty: Mobile sigue demostrando que también hay espacio para referencias mucho más locales dentro de un juego global, especialmente cuando se trata de elementos que cualquier latino reconoce apenas los ve en pantalla.

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