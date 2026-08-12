Call of Duty: Mobile sorprende con nuevas armas, modos y recompensas en Temporada 7

Call of Duty: Mobile continúa moviendo sus piezas con una nueva temporada que no se limita a sumar contenido. Cada actualización también sirve para ajustar el equilibrio de las partidas, renovar mapas y modificar algunas de las herramientas que los jugadores utilizan tanto en Multijugador como en Battle Royale.

La Temporada 7 — Terminated llega con una combinación de novedades que busca mantener activa la experiencia durante las próximas semanas. Hay cambios para quienes prefieren las partidas competitivas, contenido para Battle Royale y varias modificaciones destinadas a armas, clases, Rachas de Puntos y Aptitudes de Operador.

Pero, además de los cambios permanentes de la temporada, hay recompensas y beneficios que tienen fecha de vencimiento. Por eso, quienes quieran aprovecharlos tendrán que estar pendientes del calendario.



Una temporada con contenido para distintos estilos de juego

Uno de los puntos centrales de esta actualización está en Multijugador, donde se incorporan nuevas formas de enfrentarse a otros jugadores.

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La Temporada 7 presenta el modo Arcade Sobrecarga de Aptitudes de Operador, con partidas de seis minutos en las que las combinaciones de estas habilidades tendrán un papel protagonista.

También llega Punto Caliente: Mayhem, una variante que conserva parte de las reglas conocidas, pero modifica la estructura de cada enfrentamiento. En este caso existe un único objetivo principal y la partida termina cuando un equipo alcanza los 75 puntos.

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Además, los jugadores reciben uno de tres roles: Defender, encargado principalmente de capturar el objetivo; Roamer, que apoya el avance y consigue puntuación mediante eliminaciones; y Operator, un cargo especial con un jugador por equipo que puede utilizar diferentes Rachas de Puntos de manera constante para respaldar a sus compañeros.

A esto se suma una renovación visual de Nuketown, uno de los escenarios clásicos de Call of Duty: Mobile. El mapa recibe mejoras en texturas, modelos, iluminación y renderizado.

Las partidas clasificatorias también incorporan ajustes en diferentes mapas. Entre ellos se encuentra Hijacked, donde se optimizó la iluminación y la presentación de las armas en primera persona, además de corregirse algunos errores.

El sistema de repeticiones también fue actualizado con un Modo Inmersivo, diseñado para visualizar repeticiones globales de una manera más completa.

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Battle Royale también recibe cambios

La acción no se queda en el Multijugador. En Battle Royale aparece Lockdown, un nuevo modo Arcade ambientado en Rebirth Island.

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Aquí los jugadores podrán utilizar armas personalizadas para capturar objetivos mientras buscan alcanzar primero la puntuación necesaria para ganar. Una de sus particularidades es que, después de ser eliminados, los jugadores reaparecen automáticamente tras un periodo de tiempo.

La temporada también suma una nueva clase para Battle Royale llamada Shock Stick, que permite lanzar un bastón eléctrico capaz de afectar a enemigos y dispositivos dentro de un área.

En cuanto al arsenal, llega la Cronen Squall, un nuevo rifle capaz de disparar tanto en modo semiautomático como completamente automático, con especial desempeño a media distancia.

También se corrigieron problemas relacionados con el Jet Boost y el Snowboard, mientras que algunas armas recibieron optimizaciones en efectos, animaciones y audio.

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Y aquí es donde la Temporada 7 empieza a mostrar uno de sus cambios más importantes.

Los descuentos y recompensas estarán disponibles por tiempo limitado

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Los jugadores de Call of Duty: Mobile tienen hasta el 18 de agosto para aprovechar los Descuentos de Verano, una promoción que ofrece reducciones de hasta el 50% en contenido seleccionado.

La promoción está disponible del 9 al 18 de agosto e incluye descuentos en Sorteos, Cajas Afortunadas, Cajas Fuertes, Cajas de Suministros y Paquetes.

Los porcentajes varían según el contenido. Hay cuatro Sorteos con un 15% de descuento durante sus primeros siete días, cuatro Cajas Afortunadas con una reducción del 25%, tres Cajas Fuertes con 20%, cuatro Cajas de Suministros con 25% y siete Paquetes con descuentos de hasta el 50%.

Pero esta no es la única recompensa que los jugadores pueden conseguir durante la temporada.

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Hasta 3.000 COD Points durante COD Point Rush

Otro de los eventos destacados es COD Point Rush, que permite conseguir hasta 3.000 COD Points mediante inicios de sesión y misiones semanales que se actualizan durante la temporada.

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Además, jugar el nuevo modo Lockdown en Battle Royale permite obtener más COD Points dentro del evento.

Hay un detalle importante: los COD Points conseguidos durante COD Point Rush deben utilizarse antes de que termine la temporada. Una vez finalizado el periodo correspondiente, estos puntos expiran.

La Temporada 7 también incorpora SkyNet Protocol: Reboot, evento inspirado en Terminator 2: Judgement Day, que ofrece recompensas temáticas como Blackjack - Endoskeleton y Kilo 141 - Cerulean.

Por otro lado, el evento Catching Rays permite completar misiones para conseguir puntos y reclamar recompensas como Urban Tracker - Summer Sunrise y M16 - Sparkling Citrus.

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Los Alijos Secretos también reciben contenido nuevo con el camuflaje especial Wildfire, disponible como parte de las recompensas de estos alijos después de la actualización de la Temporada 7.

El arsenal también cambia de posición

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Como ocurre con cada actualización importante, el balance de armas recibe una cantidad considerable de modificaciones.

Entre los buffs aparecen armas como la KN-44, M16, DP27, VARGO-S, ICR-1, ISO, HS2126, BP50, GRAU S.56, HVK-30, SKS y otras. Los ajustes incluyen mejoras de daño, alcance, precisión, movilidad, cadencia y reducción de retroceso, dependiendo de cada arma.

También hay modificaciones para Rachas de Puntos, Aptitudes de Operador, equipamiento y algunas clases de Battle Royale.

Del otro lado están los nerfs, con reducciones aplicadas a elementos como la BAL-27, SO-14, Fennec en DMZ y diferentes clases y habilidades de Battle Royale. Entre los cambios aparecen reducciones de alcance, daño, duración, cargas, aceleración o distancia, según el caso.

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También se aplicaron ajustes adicionales a clases como Médico y Sigilo, además de correcciones para ventajas y comodines.

Con todo esto, la Temporada 7 — Terminated plantea una actualización que combina contenido nuevo con cambios destinados a modificar el ritmo de las partidas. Entre los nuevos modos, la llegada de Cronen Squall, la renovación de Nuketown y los eventos temporales, Call of Duty: Mobile vuelve a mover su tablero para mantener a sus jugadores activos durante las próximas semanas.

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Y para quienes quieran aprovechar los beneficios temporales, el calendario será clave: los Descuentos de Verano terminan el 18 de agosto, mientras que los COD Points obtenidos mediante COD Point Rush tendrán que gastarse antes de que finalice la temporada.

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