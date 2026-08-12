Lo que parecía un regreso más ahora crece: OUTLIVE 25 prepara grandes cambios

Los juegos de estrategia en tiempo real tienen una particularidad: pueden pasar años desde su lanzamiento y aun así conservar una comunidad dispuesta a regresar al campo de batalla. En ese escenario, recuperar un clásico no consiste únicamente en ponerlo nuevamente a disposición de los jugadores, sino en encontrar la manera de acercarlo a las necesidades actuales sin perder aquello que lo convirtió en un referente.

Ese es uno de los retos de OUTLIVE 25, la edición conmemorativa de los 25 años de Outlive, título brasileño que llegó originalmente en el año 2000 y que consiguió reconocimiento internacional dentro del género RTS.

Ahora, el proyecto apunta a seguir creciendo con nuevas herramientas pensadas tanto para quienes llevan años conociendo sus mecánicas como para quienes se acercan por primera vez a este clásico.



La comunidad tendrá un papel cada vez más importante en ese proceso. La posibilidad de compartir mapas, mantener el progreso sincronizado y mejorar la experiencia de las partidas en línea son algunos de los elementos que marcan el camino que seguirá el juego durante los próximos meses.



Y aunque algunas de estas funciones llegarán de manera progresiva, el calendario ya tiene dos momentos importantes marcados.

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Una actualización pensada para la comunidad

Durante agosto, OUTLIVE 25 recibirá una actualización enfocada principalmente en facilitar la creación y el intercambio de contenido entre jugadores.

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Uno de los cambios más importantes será la integración con Steam Workshop, una función que permitirá a los creadores de mapas publicar sus proyectos directamente dentro de la plataforma. Los usuarios podrán explorar una biblioteca dedicada al contenido de la comunidad, revisar las propuestas disponibles y descargar nuevos mapas para incorporarlos a sus partidas.

La herramienta también permitirá a los creadores acompañar sus proyectos con descripciones y capturas de pantalla, ofreciendo más información antes de que otros jugadores decidan probarlos.

A esto se sumará una función especialmente útil para quienes alternan entre diferentes equipos.

La actualización de agosto también incorporará Steam Cloud, permitiendo sincronizar perfiles y datos de progreso entre diferentes computadoras. De esta manera, la experiencia podrá mantenerse más fácilmente cuando se cambia de dispositivo.

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Hasta aquí, el calendario apunta a ampliar las posibilidades alrededor del juego. Sin embargo, el siguiente paso será mucho más importante para quienes buscan enfrentarse a otros jugadores.

OUTLIVE 25 renovará por completo su experiencia multijugador

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La gran novedad llegará en septiembre, cuando OUTLIVE 25 reciba una amplia renovación de su sistema multijugador. El objetivo será modernizar la manera en que los jugadores encuentran partidas y participan en sesiones en línea.

La actualización incorporará un nuevo sistema de salas de espera, diseñado con una interfaz inspirada en propuestas actuales. Entre sus características estarán un chat integrado, información sobre los jugadores que se encuentran conectados y una navegación más sencilla entre las diferentes salas disponibles.

El cambio también contempla una modificación importante en la infraestructura del multijugador. OUTLIVE 25 utilizará exclusivamente un sistema peer-to-peer basado en las API de Steam, eliminando la necesidad de servidores dedicados.

Además de simplificar el funcionamiento de las partidas en línea, esta decisión busca contribuir a la longevidad del modo multijugador, un aspecto especialmente relevante para un título que recupera un clásico con décadas de historia.

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No todas las funciones previstas originalmente estarán disponibles en esta primera etapa. Algunas características fueron aplazadas para futuras fases de desarrollo con el objetivo de recibir más atención antes de incorporarse al juego.

Entre ellas se encuentran el modo espectador, el sistema de clasificación o ranking y la compatibilidad con monitores ultrawide.

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Esto significa que el trabajo de Continuum Entertainment no terminará con las actualizaciones previstas para agosto y septiembre. El estudio confirmó que continuará compartiendo información sobre las próximas etapas a medida que avance el desarrollo.

Un clásico brasileño que sigue buscando espacio

Outlive debutó en el año 2000 y fue el primer juego de estrategia en tiempo real desarrollado en Brasil que alcanzó reconocimiento internacional. Para su época destacó por sus mecánicas, una inteligencia artificial considerada innovadora y una narrativa que ayudó a construir una comunidad alrededor del título.

Ahora, Continuum Entertainment, estudio brasileño fundado en 1998, busca mantener esa identidad mientras adapta diferentes aspectos de la experiencia a las condiciones actuales.

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Las nuevas funciones no cambian la esencia del RTS, pero sí amplían las posibilidades alrededor de él. El Workshop puede convertirse en un punto de encuentro para los creadores de mapas, mientras que Steam Cloud facilita el acceso al progreso y la renovación del multijugador busca hacer más sencilla la conexión entre jugadores.

Todas estas actualizaciones estarán disponibles gratuitamente para quienes tengan OUTLIVE 25.

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El juego ya se encuentra disponible para PC a través de Steam y Nuuvem, mientras Continuum Entertainment continúa trabajando en las siguientes etapas de su hoja de ruta.

Para un título nacido hace 25 años, mantenerse vigente no depende solamente de regresar a una plataforma moderna. También implica construir nuevas razones para que los jugadores vuelvan al campo de batalla. Y en OUTLIVE 25, buena parte de ese futuro estará ahora en manos de su comunidad.

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