Overwatch prepara una nueva temporada y D.Mon finalmente está lista para entrar en acción

Busan no es precisamente una ciudad que pueda darse el lujo de bajar la guardia. Durante años, sus calles han estado relacionadas con los ataques de los ómnicos y con la defensa que el Escuadrón MEKA ha construido frente a las amenazas que ponen en riesgo a la ciudad.

Ahora, ese escenario volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas de Overwatch. La próxima temporada pondrá el foco en los pilotos que han protegido Busan y en una historia que busca llevar a los jugadores directamente al corazón de MEKA.

La propuesta también cambiará la manera en que se vive parte de esta historia. En lugar de limitarse a observar lo que ocurre con sus protagonistas, los jugadores tendrán la posibilidad de involucrarse en sus historias, elegir a quién apoyar y desbloquear contenido mientras avanzan por diferentes actividades.



La Temporada 4 llega además con una combinación de eventos relacionados con el Escuadrón MEKA, la Overwatch World Cup y un nuevo conjunto de recompensas para quienes recorran el Pase de batalla.



Busan vuelve a estar en el centro de todo

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La llegada de los Junkers y la infiltración de Talon en la base de MEKA pondrán nuevamente a Busan en una situación complicada. Frente a esta amenaza, el Escuadrón MEKA tendrá que responder para proteger la ciudad.

Dentro de este escenario aparece una figura conocida para quienes han seguido la historia del equipo: Yuna Lee, una exjugadora profesional que ha defendido Busan durante años desde el interior de su MEKA, Beast.

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Su historia será uno de los puntos centrales de la nueva temporada, que busca explorar con mayor profundidad las personalidades que se encuentran detrás de los diferentes MEKA.

Y es justamente aquí donde Overwatch prepara uno de los cambios más esperados por los seguidores del universo del juego.

D.Mon finalmente entra al campo de batall

La Temporada 4: Héroes de Busan marcará la llegada de D.Mon como nueva heroína jugable de Overwatch.

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Yuna Lee, conocida como D.Mon, dejará de ser únicamente una figura observada desde fuera del Escuadrón MEKA para convertirse en una de las opciones que los jugadores podrán llevar directamente al campo de batalla a bordo de Beast.

Su incorporación estará acompañada por Shooting Star: Mi MEKAMANÍA, un evento de tres semanas que se desarrollará del 11 al 31 de agosto y que pondrá a los integrantes del Escuadrón MEKA bajo los reflectores.

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Durante el evento será posible elegir un pase de piloto, completar desafíos, conseguir recompensas y votar por el integrante favorito del escuadrón. Cada pase completado contará como un voto dentro del ranking global de popularidad y permitirá desbloquear nuevas partes de la historia.

Además, los jugadores no tendrán que escoger únicamente a un piloto. Será posible completar un pase y continuar directamente con otro, hasta apoyar a los cinco integrantes del equipo.

El progreso también alimentará el Star Tracker. Quienes consigan completar todos los pases podrán desbloquear un Prestige track sorpresa, creado para los seguidores más dedicados del Escuadrón MEKA y acompañado de recompensas especiales.

La Copa Mundial también tendrá su propio evento

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La Temporada 4 no estará enfocada exclusivamente en Busan. Overwatch también prepara una actividad relacionada con los esports y la Overwatch World Cup.

Del 1 al 14 de septiembre, el evento World Cup Cheer Rally permitirá a los jugadores apoyar a una de las tres conferencias participantes: AMER, EMEA o ASIA.

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El sistema funcionará mediante Cheer, que podrá conseguirse completando desafíos dentro del juego o viendo transmisiones elegibles de la Overwatch World Cup. Los jugadores podrán decidir a qué conferencia enviar sus apoyos o repartirlos entre las tres.

Cada Cheer contribuirá al avance del reward track correspondiente, que incluirá experiencia del Pase de batalla, cajas de botín, cajas de botín de esports, títulos y aspectos regionales para diferentes héroes.

Los aspectos estarán distribuidos de la siguiente manera: Venture e Illari para AMER; Freja y Hazard para EMEA; y Wuyang y Juno para ASIA.

El evento busca acompañar el camino hacia las Finales de la Overwatch World Cup y convertir a la comunidad en parte activa del recorrido de las diferentes regiones.

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Un Pase de batalla con inspiración en MEKA

La estética de Busan también llegará al Pase de batalla de la Temporada 4, que combinará elementos de moda futurista, tecnología cibernética y diseños inspirados en MEKA.

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A medida que los jugadores avancen por sus niveles podrán desbloquear cinco aspectos legendarios, tres aspectos épicos, monedas y otros cosméticos de temporada, además de hasta 80 Prismas míticos, que podrán utilizarse para desbloquear por completo un aspecto mítico o conseguir otras personalizaciones.

El Pase de batalla Premium incluirá los aspectos legendarios Moira Cyber Chic, Brigitte Cyber Champ, Cassidy Cyber Cowboy, D.Va Cyber Mechanic y Pharah Cyber Raptor.

Por otro lado, el Pase de batalla Ultimate añadirá los aspectos legendarios D.Mon Divine Demon y Junker Queen Metalcore, junto con 20 saltos de nivel, 2.000 monedas de Overwatch y contenido adicional.

Todo este contenido acompaña una temporada que busca mantener una misma idea alrededor de sus diferentes actividades: el trabajo en equipo y la posibilidad de que cada jugador tenga una participación dentro de la historia.

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Una temporada con Busan como punto de encuentro

La Temporada 4: Héroes de Busan llevará nuevamente a los jugadores a uno de los escenarios más reconocibles de Overwatch, pero esta vez con el Escuadrón MEKA como protagonista y D.Mon finalmente ocupando un lugar jugable dentro del roster.

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Entre el 11 y el 31 de agosto, Mi MEKAMANÍA permitirá conocer más de cerca a los integrantes del escuadrón y apoyar a los pilotos mediante sus pases. Después, del 1 al 14 de septiembre, el World Cup Cheer Rally trasladará parte de la atención hacia la competencia internacional.

Con nuevos contenidos, recompensas, eventos y una protagonista que durante mucho tiempo había estado vinculada a la historia de Busan, Overwatch prepara una temporada que busca que los jugadores no solamente acompañen a sus héroes, sino que también encuentren su propio lugar dentro del Escuadrón MEKA.

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