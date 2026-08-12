Jorge Eliécer Laverde es elegido como nuevo contralor por el Congreso de la República

Con un total de 269 votos de 285, el secretario de la Comisión Sexta del Senado Jorge Eliécer Laverde fue elegido por la plenaria del Congreso de la República como nuevo contralor general para el periodo 2026-2030. El jefe del ente de control fiscal elegido tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia de los recursos públicos, labor en la que deberá estar los próximos cuatro años.

Laverde consiguió el apoyo de partidos como Centro Democrático, Pacto Histórico, Conservadores, Liberales, entre otros. De los votos obtenidos, 95 fueron del Senado y 174 fueron de la Cámara de Representantes. Según las normas que establece la Constitución Política, “el Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República”.

Laverde, de cuerdo con su hoja de vida es la página de Función Pública, es abogado y especialista en administración de la Salud, Alto Gobierno, Gestión y Planificación Territorial, entre otros temas. Además de su experiencia en el Senado, ha sido procurador judicial en Risaralda. “Adoptaremos estándares globales para perseguir activos e interdictar la corrupción en cualquier lugar del mundo, seremos la casa de la transparencia y un templo técnico al servicio del pueblo colombiano”, dijo el contralor tras su elección.



Y añadió: “Defenderé a todos los ciudadanos bajo una premisa inamovible: cero persecución política, cero impunidad, la Contraloría no será un garrote político, pero tendrá toda la firmeza y autoridad para castigar sin distingos a quien toque los fondos públicos. (...) Asumo este reto histórico con la humildad del servidor provincial que nunca olvida sus raíces, cuando cada uno de ustedes mire nuestro escudo nacional, recuerden siempre dos palabras que marcan nuestro norte y sustenta nuestra democracia: libertad y orden”.



El ministro del Interior, Rodrigo Lara, felicitó al Laverde por su elección. "Nos complace que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso y de la decisión de los partidos afines y de gobierno. Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno - oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público. Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional y su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción enquistada en sectores del Estado", escribió en su cuenta de X.



¿Cuál es la función de la Contraloría?

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que "el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación". Según la página de la DIAN, su función consiste en ejercer "un control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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