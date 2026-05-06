Carlos Segundo llega a Comic Con Colombia 2026 y revive voces icónicas del doblaje

Hay artistas que no necesitan aparecer en pantalla para volverse inolvidables. Sus interpretaciones viven en la memoria colectiva, acompañando generaciones enteras a través de series, películas y personajes que marcaron época. En la cultura geek y el entretenimiento, el doblaje ha sido ese puente invisible que conecta historias globales con el público latinoamericano.

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Eventos como Comic Con Colombia han entendido ese impacto y, en los últimos años, han apostado por traer figuras que no solo representan franquicias famosas, sino que también han construido parte de la identidad audiovisual de millones de personas en la región.

Comic Con Colombia sigue subiendo el nivel

La edición 2026 del evento continúa consolidándose como uno de los encuentros más importantes para los fanáticos del entretenimiento en Colombia. Con cada anuncio, la organización refuerza su intención de ofrecer una experiencia más completa, apostando por invitados internacionales que conecten directamente con la nostalgia y el presente de la cultura pop.



Más allá de las figuras visibles del cine o los videojuegos, el doblaje ha ganado protagonismo dentro de estas convenciones, convirtiéndose en uno de los espacios más valorados por los asistentes. Paneles, firmas y encuentros cercanos han permitido que el público conozca de primera mano a quienes han dado vida a personajes icónicos.



Y justo en esa línea, llega una de las incorporaciones más llamativas para esta edición.

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La gran revelación: una leyenda del doblaje estará en Bogotá

Comic Con Colombia confirmó la participación de Carlos Segundo, una de las voces más reconocidas del doblaje en Latinoamérica, quien estará presente del 26 al 29 de junio de 2026 en Corferias.

Su llegada no solo suma peso al evento, sino que también representa un punto clave para los fans que crecieron escuchando su trabajo en múltiples franquicias.

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Con una trayectoria amplia, ha sido responsable de interpretar personajes que se volvieron referentes en distintas generaciones, incluyendo a Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Goofy en producciones de Disney, Severus Snape en la saga de Harry Potter y ALF, entre muchos otros.

Experiencias, paneles y cercanía con los fans

Durante su participación en el evento, Carlos Segundo no solo estará presente como invitado especial, sino que también formará parte de varias actividades diseñadas para el público.

En la FAN ZONE, los asistentes podrán acceder a experiencias exclusivas como sesiones de autógrafos, fotografías y grabación de saludos personalizados. Estas actividades tendrán cupos limitados, lo que las convierte en uno de los espacios más codiciados del evento.

Además, el artista participará en un panel especial en el escenario principal, donde compartirá su experiencia dentro de la industria del doblaje y la animación. Este tipo de espacios suelen convertirse en uno de los momentos más valiosos para los fans, al permitir conocer historias, procesos y detalles detrás de voces que han acompañado años de entretenimiento.

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Desde la organización, se destaca que la llegada de figuras como esta fortalece la propuesta del evento, elevando el nivel de la experiencia para el público colombiano y posicionando la convención dentro del circuito internacional.

Un evento que sigue creciendo en impacto

Comic Con Bogotá, organizado por Planet Cómics, continúa consolidándose como uno de los eventos más relevantes de la región. La combinación de invitados internacionales, experiencias interactivas y espacios dedicados a distintas áreas del entretenimiento ha permitido que el evento crezca año tras año.

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Desde Corferias también resaltan la importancia de este tipo de encuentros como un punto de conexión entre los fans y los artistas que han dado vida a sus historias favoritas. Más allá del espectáculo, se trata de generar experiencias cercanas que fortalezcan la comunidad geek en el país.

Con la confirmación de Carlos Segundo, la edición 2026 suma un nombre que no solo despierta nostalgia, sino que también representa una parte fundamental del doblaje latinoamericano.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del evento.

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