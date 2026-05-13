Dos de los ladrones de vía Mondoñedo (Cundinamarca) que interceptaban familias fueron capturados

Un grupo de delincuentes han sembrado el temor entre las familias que se movilizan por la vía de Mondoñedo, en Cundinamarca. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol dio a conocer varios casos de grupos que viajan por este corredor que conduce hacia la entrada de Soacha, Mosquera y Bogotá por la autopista Sur. Al hacerse pública esta situación, las autoridades iniciaron trabajos para dar con los señalados delincuentes. Este 12 de mayo, la Policía Nacional logró capturar a dos de ellos.



El primer caso que dio rienda suelta a que se conocieran más denuncias corresponde al de una familia que fue secuestrada y agredida por los delincuentes en cuestión, que les robaron varias pertenencias e hicieron movimientos en sus cuentas bancarias. La estrategia para interceptarlos (provocar que una de las llantas del vehículo se pinchara) y el modo de operar llamó la atención entre otras víctimas que hicieron público su caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Más tarde, empezaron a surgir víctimas: familias y hasta conductores de aplicación que eran contratados por los propios delincuentes para atraerlos hasta el lugar y emboscarlos.



Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, manifestó a este noticiero que estuvo dialogando con la Policía para que se fortaleciera el esquema de seguridad en la vía Bogotá-Girardot ante el modus operandi reiterado por parte de estos delincuentes en el corredor. Este 12 de mayo, el mandatario departamental reveló que dos personas fueron capturadas por estos casos y son sindicadas por el delito de receptación.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para su debido proceso. Durante la diligencia, los uniformados de la Policía también recuperaron un vehículo que fue hurtado por los criminales en el corredor. “Hemos unido esfuerzos también con la Seccional de Tránsito y Transporte y el Grupo de Carabineros, para responder con contundencia a quienes delinquen y quieren afectar la tranquilidad de los habitantes y transeúntes”, dijo Rey en sus redes sociales.



Se han capturado a dos personas sindicadas por el delito de receptación, que venían delinquiendo sobre el corredor vial #Soacha - #Mondoñedo - #Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada por algunos delincuentes como escenario para hurtar e intimidar a usuarios… pic.twitter.com/WhJrcHYShA — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 13, 2026

Publicidad

Estas dos capturas son resultado del fortalecimiento del esquema de seguridad a través de trabajos y estrategia investigativa que ha implementado la Policía en este tramo que ha sido utilizado por ciudadanos extranjeros para delinquir y sembrar el temor.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co