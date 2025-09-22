Daft Punk llega a Fortnite con una experiencia inmersiva que conecta música y videojuegos

Fortnite ha demostrado en múltiples ocasiones que es mucho más que un videojuego de disparos y construcción. Sus experiencias virtuales han logrado expandir el concepto de entretenimiento digital, fusionando cultura pop, cine y música en escenarios donde millones de jugadores coinciden. Ahora, el turno es para Daft Punk, el legendario dúo francés que marcó la electrónica global, con una experiencia especial que estará disponible a partir del 27 de septiembre.

La Experiencia Daft Punk busca rendir homenaje a la estética, el legado y el sonido característico de la agrupación. Se trata de un recorrido inmersivo que traslada a los jugadores desde la acción habitual de Battle Royale hacia un espacio virtual diseñado para explorar distintas facetas de la música del grupo. No es un simple concierto digital, sino una propuesta interactiva con múltiples salas temáticas que ponen a prueba la creatividad y la curiosidad de la comunidad.

Una inauguración con fecha marcada

El evento principal tendrá lugar el 27 de septiembre a las 15:00 en Argentina (12:00 pm en México), aunque el acceso anticipado al lobby estará disponible media hora antes. Este detalle permite que los jugadores se reúnan, interactúen y preparen su ingreso a un entorno que combina espectáculo y exploración.



La experiencia adopta un enfoque retrofuturista, en línea con la identidad visual que Daft Punk cultivó a lo largo de su carrera. Más que un simple escenario, se plantea como un ecosistema digital en el que cada sala ofrece una manera distinta de conectar con la música.

Espacios temáticos y actividades

Entre las propuestas destacan:

Dream Chamber Studios, donde los jugadores pueden experimentar con remixes y crear mashups a partir de temas icónicos del dúo.

Robot Rock Arena, un espacio de acción que introduce un láser de onda sonora para enfrentar hordas de robots, una mecánica que mezcla ritmo y combate.

Around the World, un área en la que es posible producir un videoclip con estética LEGO®, combinando creatividad visual con el estilo característico de la banda.

Daft Club, pensado como un lugar de encuentro para bailar y socializar hasta el amanecer.

Estos escenarios buscan capturar el espíritu innovador del dúo, trasladando su visión artística a un formato que combina música, interacción y diseño virtual. Además, se incluirán elementos de Hervet Manufacturier, colaborador habitual de Daft Punk, con mobiliario que refuerza el ambiente futurista.

Contenido adicional en la tienda

La experiencia no llega sola. Desde el 25 de septiembre, Fortnite incorporará un nuevo lote de objetos relacionados con Daft Punk en su tienda digital. Entre ellos se encuentran los cascos GM08 y TB3, disponibles en estilos clásicos y en versión LEGO, además de atuendos, complementos e instrumentos. Un detalle destacado es la inclusión de una pista de improvisación basada en Get Lucky, uno de los mayores éxitos del dúo junto a Pharrell Williams y Nile Rodgers.

Estos añadidos refuerzan la conexión entre el homenaje musical y la personalización dentro del juego, permitiendo a los fans llevar consigo la estética del grupo más allá del evento principal.

Un espacio que amplía el legado

La unión entre Fortnite y Daft Punk refleja cómo la música puede encontrar nuevas plataformas para llegar a distintas generaciones. Aunque el dúo francés anunció su separación en 2021, su influencia sigue presente y ahora se reinterpreta en un escenario digital masivo. Esta propuesta no solo invita a revivir sus sonidos, sino también a redescubrirlos en un formato que combina lo lúdico con lo cultural.

La posfiesta, cuyos detalles aún no se han revelado, promete ser un cierre adicional para quienes quieran extender la celebración.

Más que una colaboración puntual, esta experiencia confirma que Fortnite continúa posicionándose como un espacio de convergencia entre música, arte y videojuegos. Y para los seguidores de Daft Punk, representa una oportunidad única de vivir su legado desde una nueva perspectiva.

