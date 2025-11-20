En vivo
Bon Bon Bum Contra impulsa el esports colombiano y encara el salto hacia el Tier 1

El club cierra una temporada histórica en VALORANT y anuncia su plan de expansión para 2026, con nuevos tryouts y una apuesta firme por el alto rendimiento.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 20 de nov, 2025
Bon Bon Bum Contra impulsa el esports
Cortesía: Bon Bon Bum Contra

