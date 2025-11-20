Bon Bon Bum Contra impulsa el esports colombiano y encara el salto hacia el Tier 1

Bon Bon Bum Contra finalizó 2025 con un mensaje contundente para la escena competitiva: Colombia ya no es un invitado ocasional, sino un protagonista capaz de disputar los primeros lugares de Latinoamérica. La organización cerró un ciclo marcado por resultados, diversidad y una identidad competitiva enmarcada en el movimiento global de la marca, “Siente tu Bum”, que ha impulsado al club a competir con autenticidad y confianza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un ecosistema donde convergen jugadores de múltiples países, el equipo logró consolidar un estilo propio, lleno de energía y actitud, que se convirtió en parte central de su narrativa deportiva durante todo el año.



Resultados que confirman el avance del proyecto

La temporada 2025 dejó uno de los capítulos más relevantes para el esports colombiano: Bon Bon Bum Contra alcanzó el tercer lugar regional en VALORANT Game Changers y VALORANT Challengers, el circuito oficial de competencia en el Tier 2. Allí enfrentaron a equipos de México, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela, logrando un resultado histórico para un club del país.

Este desempeño se vio complementado por una bolsa acumulada superior a 20.000 dólares en premios, un hito que refuerza la consolidación del proyecto competitivo. Para Verónica González, Gerente de Mercadeo de Bon Bon Bum, estos resultados son el reflejo de una apuesta estratégica: la marca vio en los esports una comunidad vibrante y un espacio con visión de futuro, y hoy esa decisión comienza a dar frutos concretos.



Un proyecto multicultural con identidad propia

Uno de los pilares del crecimiento de Bon Bon Bum Contra fue la conformación de un roster diverso. Jugadores provenientes de Colombia, México, Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala enriquecieron el ecosistema del club con estilos distintos, experiencias variadas y una visión compartida de competencia.



Más allá de los marcadores, la organización logró descubrir nuevos talentos, construir figuras emergentes y fortalecer puentes entre distintas comunidades de la región. Cada encuentro se vivió con la irreverencia, alegría y color que caracterizan a Bon Bon Bum, demostrando que competir también es inspirar.



Un título nacional que cierra un año memorable

El remate de temporada llegó con un logro especialmente significativo: el campeonato del Janus Legends Arena, el torneo de VALORANT más destacado del SOFA 2025 en Bogotá. Bon Bon Bum Contra primero se coronó campeón regional y luego conquistó el título nacional, enfrentándose a equipos de seis regiones del país.



Con esta victoria, el club se consolida como una de las organizaciones más representativas de VALORANT en Colombia. José Luis Plata, CEO del equipo, destacó que la identidad del club ha sido clave para competir en el nivel regional: una mezcla de energía, confianza y la determinación que refleja el espíritu de Bon Bon Bum.



Camino al 2026: expansión, nuevos talentos y metas claras

Con los resultados de 2025 sobre la mesa, el equipo inicia una nueva etapa. Su objetivo principal para 2026 es ascender al Tier 1 y disputar el máximo nivel competitivo del continente. Para ello, Bon Bon Bum Contra abre oficialmente su fase de reclutamiento con miras a conformar un roster fortalecido y estratégico.

Publicidad

La organización anunció tryouts no solo para VALORANT, sino también para títulos como EA FC (FIFA), Fortnite, juegos móviles competitivos y nuevas iniciativas con creadores de contenido. Con esto, el club apuesta por diversificar su presencia y expandir su impacto en distintas comunidades gamer.

Jugadores, entrenadores y creadores interesados podrán aplicar y formar parte de un proyecto que ya ha demostrado su capacidad para competir, crecer y representar al país en escenarios internacionales.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.