Así está el precio del dólar hoy, 24 de septiembre de 2026, en Colombia: TRM este jueves

El precio del dólar en Colombia registró un aumento este jueves 24 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la metodología definida por el Banco de la República, quedó en $3.264,39 por dólar, una cifra superior a la observada durante la jornada anterior. La nueva tasa muestra que la moneda estadounidense continúa su recuperación durante la última semana de septiembre. Luego de permanecer varios días por debajo de los $3.200, el indicador retomó una senda alcista que lo llevó nuevamente a niveles que no se observaban desde comienzos de julio.



De acuerdo con los registros oficiales del mercado cambiario, la TRM de este jueves aumentó $55,73 frente a la del miércoles 23 de septiembre, cuando la tasa se ubicó en $3.208,66 por dólar. La variación diaria fue de 1,74 %, uno de los movimientos más marcados registrados durante septiembre.

De otro lado, al revisar el comportamiento de septiembre, se observa que el dólar ha tenido una trayectoria con movimientos en ambos sentidos. El mes comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre. Posteriormente se registraron descensos que llevaron la tasa hasta niveles cercanos a $3.072,27 a mediados de mes. Sin embargo, durante los últimos días la tendencia cambió y la moneda estadounidense recuperó terreno. Con la TRM vigente para este 24 de septiembre, el indicador se ubica aproximadamente $50,42 por encima del valor de apertura del mes, lo que representa un avance de cerca de 1,57 % frente al inicio de septiembre.

Los datos históricos de septiembre muestran además que el valor mínimo del mes fue de $3.072,27, mientras que el máximo corresponde precisamente a la TRM vigente este 24 de septiembre, de $3.264,39. Esto indica que la cotización ha recuperado más de $190 desde el punto más bajo registrado durante el periodo.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra ($) Venta ($) Diferencia compra-venta ($) Bogotá 3.146 3.242 96 Cali 3.150 3.325 175 Cartagena 3.050 3.300 250 Cúcuta 3.200 3.275 75 Medellín 3.112 3.229 117 Pereira 3.170 3.250 80

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol lo siguiente: "Es una semana donde la geopolítica toma el protagonismo que la semana pasada tuvo la Fed. Con la decisión de septiembre ya descontada, los mercados operan en modo de toma de utilidades y reposicionamiento, buscando señales sobre lo que viene. La Asamblea General de la ONU y la reunión bilateral Trump-Xi Jinping son los eventos con mayor potencial de mover activos, con el petróleo y el dólar como principales termómetros".



Escenario favorable para el peso colombiano y otras monedas emergentes

Si el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping deja avances en materia comercial y se mantiene o amplía la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, el mercado podría reaccionar con mayor confianza. A esto se sumaría una disminución de las tensiones en Medio Oriente gracias a avances diplomáticos impulsados desde la ONU.



Bajo ese panorama, los inversionistas tendrían una mayor disposición a invertir en mercados emergentes, el precio del petróleo perdería presión, la volatilidad financiera global seguiría disminuyendo y el dólar frenaría parte de su fortalecimiento reciente. Como consecuencia, el peso colombiano podría ganar valor frente a la moneda estadounidense y la tasa de cambio en Colombia podría regresar a niveles entre $3.100 y $3.140 por dólar, según el análisis de Global66.



Escenario desfavorable para el peso colombiano

El escenario contrario contempla que la reunión entre Estados Unidos y China termine sin acuerdos concretos y que aumenten las tensiones en Medio Oriente. Si además el petróleo vuelve a subir por encima de los 100 dólares por barril, los inversionistas buscarían activos considerados más seguros, entre ellos el dólar. En ese contexto, la moneda estadounidense podría fortalecerse a nivel global y las divisas emergentes perderían valor. Para Colombia, esto significaría una presión alcista sobre la tasa de cambio, llevando el dólar a un rango estimado entre $3.230 y $3.270, de acuerdo con la proyección del experto de la fintech Global66.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL