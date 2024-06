Descubre la magia de Tales of Kenzera: ZAU con la nueva demo gratuita

Tales of Kenzera: ZAU, el aclamado juego de plataformas y acción de EA Originals y Surgent Studios, está ofreciendo a los jugadores una oportunidad única de sumergirse en su fascinante mundo con una nueva demo gratuita. Esta demo, ahora disponible para PC a través de Steam, ha sido actualizada con todas las mejoras y correcciones de calidad de vida implementadas desde su lanzamiento. Además, el 13 de junio se lanzará una versión de prueba para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Explora los primeros momentos del juego

La demo permite a los jugadores experimentar los momentos iniciales de Tales of Kenzera: ZAU, ofreciendo un vistazo al dinámico sistema de combate y la fluida navegación por los deslumbrantes escenarios del juego. Los jugadores se enfrentarán a enemigos como Roho ya Rungu y Roho ya Mtupaji, y deberán estar atentos al astuto y explosivo Tokoloshe. Además, los jugadores más observadores podrán encontrar Ecos ocultos en la demo, los cuales proporcionan pistas cruciales sobre la narrativa del juego completo.

Transfiere tu progreso y aprovecha los descuentos

Una de las características más emocionantes de esta demo es la posibilidad de transferir el progreso al juego completo, permitiendo a los jugadores continuar su aventura sin perder ninguno de sus logros. Además, Surgent Studios ha anunciado un descuento por tiempo limitado para quienes decidan adquirir el juego completo:

Epic Store : hasta el 18 de junio de 2024

: hasta el 18 de junio de 2024 Xbox Series X|S : hasta el 18 de junio de 2024

: hasta el 18 de junio de 2024 PlayStation 5 : hasta el 19 de junio de 2024

: hasta el 19 de junio de 2024 Steam & EA App: del 13 de junio al 11 de julio de 2024

Un llamado a la diversidad en los videojuegos

Abubakar Salim, fundador de Surgent Studios y actor nominado a los BAFTA, ha compartido un emotivo mensaje en el que aboga por una mayor diversidad en los videojuegos. Salim destacó la importancia de los videojuegos como medio para expresar y explorar diferentes culturas e historias, un objetivo claramente reflejado en Tales of Kenzera: ZAU.

Los jugadores se enfrentarán a diversos enemigos Imagen: cortesía Electronic Arts

Actualización del juego: Parche 1.1

El compromiso de Surgent Studios con la mejora continua del juego se refleja en el reciente lanzamiento del primer parche (1.1). Esta actualización incluye diversas mejoras en la jugabilidad, correcciones de errores y ajustes en el equilibrio del combate, asegurando que los jugadores disfruten de una experiencia aún más pulida y emocionante.

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la mágica aventura de Tales of Kenzera: ZAU. Descarga la demo gratuita, aprovecha los descuentos y prepárate para vivir una historia inolvidable llena de emoción y descubrimientos.

