Just Dance VR: Welcome to Dancity disponible a partir del 15 de octubre

En el marco del Ubisoft Forward, la conferencia anual de Ubisoft transmitida en vivo a nivel global, se ha anunciado una noticia que promete revolucionar el mundo del entretenimiento: Just Dance VR: Welcome to Dancity será lanzado el 15 de octubre de 2024 para Meta Quest 2, Meta Quest 3 y Meta Quest Pro. Esta nueva entrega de la aclamada franquicia lleva el baile a un nivel completamente nuevo, gracias a la realidad virtual.

Bienvenido a Dancity:

Por primera vez podrán disfrutar de Just Dance en un entorno de realidad virtual, sumergiéndose en universos icónicos con una inmersión de 360°. Con la capacidad de competir e interactuar con hasta seis jugadores simultáneamente, Just Dance VR: Welcome to Dancity ofrece una nueva jugabilidad en 3D y una puntuación mejorada que considera el uso de ambas manos. El juego incluye 25 éxitos de gran popularidad, entre los que se encuentran:

Don’t Stop Me Now de Queen

Bad Liar de Selena Gomez

Lights de Ellie Goulding

Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen

Starships de Nicki Minaj

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) de Fergie con Q-tip y GoonRock

Volar de Lele Pons ft. Susan Diaz y Victor Cardenas

Te puede interesar: Sonic y sus amigos llegan a Super Monkey Ball Banana Rumble con el DLC del SEGA Pass

Just Dance VR: Welcome to Dancity no solo se trata de bailar; también introduce un entorno social innovador llamado Dancity. Aquí, los jugadores pueden reunirse con amigos y bailarines de todo el mundo en partidas públicas o privadas, exhibiendo sus avatares personalizables. Utilizando la tecnología de Ready Player Me, los jugadores pueden crear un avatar en segundos con solo tomarse una selfie, ofreciendo opciones de personalización diversas e inclusivas.

Los jugadores podrán sumergirse en universos icónicos Imagen: cortesía Ubisoft

Publicidad

Además, cada jugador tendrá su propio apartamento virtual donde podrán bailar e interactuar con juguetes y minijuegos, permitiendo la participación de hasta seis usuarios. A medida que los jugadores avanzan, pueden desbloquear conjuntos de ropa completos y recrear el estilo de sus entrenadores favoritos, añadiendo una capa extra de diversión y personalización.

Just Dance VR: Welcome to Dancity

desarrollado por Ubisoft Paris, es la franquicia de videojuegos de música número uno de todos los tiempos, con más de 80 millones de copias vendidas desde 2009 y más de 140 millones de jugadores en todo el mundo. Con Just Dance VR, el baile alcanza nuevas alturas dentro de un mundo inmersivo gracias a la realidad virtual. Baila en universos icónicos de 360°, explora libremente, encuentra a otros jugadores y brilla con tu avatar personalizable.

Publicidad

No te pierdas esta innovadora experiencia que promete transformar la forma en que disfrutamos del baile y la música.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.