Desktop Explorer | RESEÑA: Un misterio atrapado en un PC de los 90

Hay juegos que utilizan una estética retro como simple decoración y otros que construyen toda su experiencia alrededor de ella. Desktop Explorer pertenece claramente al segundo grupo. La propuesta de Recurring Dream toma como punto de partida un computador inspirado en los equipos de mediados de los años 90 y convierte su sistema operativo en el principal escenario de exploración, investigación y resolución de acertijos.

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La aventura comienza con el arranque de un computador de 1995. No es un simple recurso visual: desde ese momento, el jugador entiende que prácticamente todo lo que hará estará relacionado con ese equipo. El computador pertenecía al tío Hal, conocido como Halibut, quien antes de ser internado en cuidados intensivos debido al avance de su demencia dejó allí una especie de registro personal. En sus notas menciona un programa extraño llamado Desktop Explorer y una desaparición relacionada con alguien importante para él. A partir de ahí, el objetivo consiste en descubrir qué ocurrió con Hal, quiénes utilizaron anteriormente el computador y qué relación tienen esas personas con su pasado.

La historia está dividida en tres actos que corresponden a diferentes usuarios del equipo: Hal, una joven llamada Max y un Administrador cuya identidad inicialmente se desconoce. Lo interesante es que cada sección no solo desarrolla una parte distinta del misterio, sino que también modifica la manera de jugar.



En el primer acto, por ejemplo, la experiencia se acerca a una aventura de texto tradicional, con imágenes estáticas que representan los lugares que estamos explorando. Más adelante, la historia se traslada a NextRooms, un antiguo juego de chat en 3D que cambia considerablemente la forma de interactuar con el mundo. El tercer acto vuelve a plantear otra aproximación. Esa variedad evita que la propuesta se sienta completamente repetitiva durante sus aproximadamente 10 a 12 horas de duración.



Resolver no significa solamente encontrar

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La principal virtud de Desktop Explorer está en sus acertijos. El objetivo general suele parecer sencillo: encontrar una contraseña escondida entre archivos, programas y documentos, para después introducirla en una ventana y desbloquear la siguiente sección. El problema es descubrir dónde está realmente esa contraseña.

Resolver no significa solamente encontrar Cortesía: Recurring Dream

El juego aprovecha el sistema operativo ficticio para plantear soluciones que van mucho más allá de leer una pista y escribir una respuesta. En algunos casos es necesario revisar el código fuente de una aplicación. En otros, modificar imágenes, duplicar archivos o utilizar herramientas específicas para alterar aquello que encontramos en el computador.

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Uno de los primeros ejemplos obliga a revisar el código fuente de Storyteller+, mientras que otro rompecabezas requiere utilizar Sketchy, una especie de versión propia de Microsoft Paint, para completar determinados elementos de un panel de control de NextRooms. También existen desafíos donde duplicar fotografías resulta necesario para avanzar dentro de un laberinto. Incluso hay acertijos que aprovechan elementos tan particulares como protectores de pantalla o una sencilla imagen de un conejo para esconder la solución.

Este diseño consigue algo importante: hace que el jugador aprenda progresivamente cómo funciona el computador. Las primeras pruebas sirven como una introducción a las reglas del juego y, a medida que avanzamos, aparecen nuevas posibilidades que después pueden combinarse.

La satisfacción llega especialmente cuando una solución que parecía absurda finalmente tiene sentido. Desktop Explorer consigue varios de esos momentos en los que uno pasa de no entender absolutamente nada a descubrir que la respuesta estaba frente a nosotros todo el tiempo.

Sin embargo, esa misma característica también representa su principal problema.

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La dificultad puede frenar la aventura

Los controles son sencillos. La mayor parte de la experiencia se maneja con teclado y mouse, utilizando el cursor para abrir archivos, interactuar con diferentes elementos o modificar documentos. Algunas secciones, particularmente las relacionadas con NextRooms, utilizan movimiento tradicional con WASD. No hay complicaciones técnicas importantes en este apartado.

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El verdadero reto está en entender qué espera el juego del jugador.

Aunque muchos acertijos están muy bien planteados, otros pueden convertirse en auténticos muros. La fuente que utilicé como base menciona particularmente un desafío relacionado con un reloj de arena, símbolos y valores numéricos que terminó requiriendo horas de intentos y, finalmente, la consulta de una guía.

El sistema de ayudas tampoco termina de solucionar completamente este problema. Pizarro, un personaje con apariencia de libreta parlante y capa de superhéroe, funciona como guía y puede ofrecer indicaciones sobre qué programa o herramienta utilizar. Además, el código fuente de muchas pantallas de Storyteller+ contiene pistas adicionales.

El inconveniente es que estas ayudas muchas veces solamente empujan al jugador en una dirección general. Cuando realmente estamos atascados, puede faltar ese pequeño empujón adicional que permita entender qué hacer.

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Esto se vuelve especialmente importante porque el juego utiliza muchas mecánicas diferentes. Hacia el final, el jugador tiene tantas herramientas disponibles que puede resultar complicado determinar cuál es necesaria para cada situación. La dificultad alta forma parte de la identidad de Desktop Explorer, pero también puede afectar el ritmo de una historia que, por otro lado, genera suficientes preguntas como para querer seguir avanzando.

Una historia que se construye entre archivos

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La narrativa no depende de largas escenas cinematográficas ni de personajes hablando constantemente. Todo ocurre dentro del computador.

Uno de los principales recursos narrativos es Chronolog, una especie de diario digital donde encontramos registros relacionados con los diferentes personajes. También existen imágenes antiguas, archivos y páginas almacenadas en los navegadores de cada usuario. Aunque el acceso a internet del computador ya no funciona como lo haría actualmente, todavía es posible consultar páginas almacenadas en caché que pertenecen al pasado de sus antiguos usuarios.

Esto convierte la investigación en algo más interesante porque no basta con resolver el acertijo principal. Explorar los archivos puede revelar información adicional sobre los personajes, sus experiencias y las razones por las que Hal estaba investigando Desktop Explorer.

La historia además utiliza temas como la pérdida, la culpa, el aislamiento y la identidad. El misterio se va construyendo mediante fragmentos de información que aparecen durante la aventura, haciendo que el jugador arme progresivamente una imagen más completa de lo ocurrido.

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El segundo acto destaca particularmente por el uso de NextRooms. Este antiguo espacio de chat, ahora abandonado, se siente más parecido a un lugar vacío que a una comunidad digital. Recorrerlo mientras encontramos conversaciones almacenadas de usuarios que estuvieron allí años atrás aporta una sensación incómoda que funciona especialmente bien con el componente de horror.

Además, algunos de los diálogos encontrados en esas conversaciones abordan situaciones relacionadas con los peligros de internet y la seguridad de los usuarios. Uno de ellos muestra una conversación particularmente perturbadora entre un adulto que utiliza una identidad falsa y una adolescente. La escena funciona porque el jugador sabe que está observando algo que ya ocurrió y que no puede modificar.

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Una estética que entiende su propio concepto

Visualmente, Desktop Explorer es consistente con su propuesta. Toda la interfaz busca recrear la apariencia de un sistema operativo de mediados de los 90, incluyendo ventanas, barras de herramientas, pestañas, iconos y elementos que pueden moverse o cambiar de tamaño.

Una estética que entiende su propio concepto Cortesía: Recurring Dream

La perspectiva en primera persona está acompañada por un efecto CRT curvado, líneas de pantalla y pequeños detalles que simulan polvo en las esquinas del monitor. Incluso es posible modificar el fondo de pantalla y cambiar el protector de pantalla por referencias a clásicos como un laberinto de ladrillos o un acuario. También existe un minijuego llamado MineSniffer, que funciona como un guiño evidente a Minesweeper.

Lo mejor es que estos elementos no están ahí únicamente para hacer que el juego parezca antiguo. Forman parte de la interacción. El jugador tiene que aprender a utilizar esa interfaz para solucionar los acertijos, por lo que la estética y la jugabilidad terminan funcionando como una misma cosa.

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Ese nivel de coherencia también permite que Desktop Explorer funcione como una experiencia de misterio. El computador se siente como un objeto que pertenece al pasado, pero al mismo tiempo es el lugar donde está escondida toda la información que necesitamos.

El sonido completa la ilusión

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La música cumple un papel importante en la atmósfera. La banda sonora está compuesta principalmente por piezas electrónicas discretas que acompañan la sensación de estar reconstruyendo acontecimientos congelados en el tiempo.

Cada sección tiene su propia identidad musical. Las melodías asociadas a Chronolog refuerzan el tono melancólico de los recuerdos de Guppy, mientras que las partes más cercanas al horror utilizan composiciones más inquietantes. En los segmentos protagonizados por Max también aparecen canciones de una banda ficticia de los 90 llamada The Sweaters.

El resultado es una banda sonora que no busca llamar constantemente la atención, sino acompañar la investigación y reforzar el ambiente.

También es importante que Desktop Explorer no utiliza actuación de voz. Aun así, el cierre consigue generar una respuesta emocional fuerte gracias a la escritura y a la forma en que se construye la historia.

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Un misterio que vale la pena descubrir

Desktop Explorer es una propuesta bastante particular dentro de los juegos de misterio y puzzles. Su mayor fortaleza está en entender que la interfaz del computador no es solamente el escenario, sino también la herramienta principal para jugar.

Un misterio que vale la pena descubrir Cortesía: Recurring Dream

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La combinación entre archivos, código fuente, imágenes, programas, páginas almacenadas y diferentes perfiles permite que los acertijos tengan una identidad propia. No se siente como una colección de rompecabezas independientes pegados a una historia, sino como desafíos que nacen directamente de la idea de investigar un computador antiguo.

El problema es que la dificultad no siempre está bien equilibrada. Algunos acertijos generan esa satisfacción que uno espera de un buen juego de puzzles, mientras otros pueden detener completamente el avance durante demasiado tiempo. El sistema de pistas cumple una función, pero podría ser más útil cuando el jugador realmente está perdido.

Aun así, ese inconveniente no consigue opacar el conjunto. La ambientación, el diseño de la interfaz, la música y la manera de contar la historia trabajan en la misma dirección. Incluso quienes no tengan una conexión personal con los computadores de los 90 pueden encontrar algo interesante en la forma en que el juego reconstruye esa época.

Cortesìa

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Desktop Explorer es recomendable principalmente para jugadores que disfrutan los juegos de misterio, las aventuras de investigación y, sobre todo, los acertijos que exigen experimentar con las herramientas disponibles. No es una experiencia para quien busque avanzar rápidamente o recibir instrucciones constantes.

Su dificultad puede generar frustración, especialmente cuando un acertijo se convierte en un bloqueo prolongado. Sin embargo, cuando las soluciones aparecen, la recompensa intelectual resulta considerable. El juego consigue que manipular archivos, revisar programas o explorar una vieja interfaz se convierta en parte natural de la aventura.

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La ambientación retro tampoco funciona únicamente como nostalgia. Está integrada en la narrativa, en la jugabilidad y en la atmósfera de horror. El resultado es una aventura de misterio que utiliza un computador abandonado como ventana hacia una historia marcada por recuerdos, pérdidas y secretos.

Para quienes disfrutan de resolver problemas y no tienen miedo de pasar un buen rato pensando frente a una pantalla, Desktop Explorer vale la pena. No siempre sabe cuándo dejar una pista más clara, pero cuando consigue que el jugador descubra la respuesta por sus propios medios, demuestra exactamente por qué este concepto funciona tan bien.

Calificación Desktop Explorer volkgames

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