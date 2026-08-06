Este SUV parece sacado del futuro: la tecnología que también conquistará a los gamers

Durante años, hablar de un vehículo significaba pensar únicamente en potencia, diseño o consumo de combustible. Hoy esa conversación cambió por completo. La tecnología se convirtió en uno de los factores más importantes al momento de elegir un automóvil y conceptos como inteligencia artificial, pantallas digitales, asistentes inteligentes y conectividad comenzaron a ocupar un lugar tan relevante como el desempeño del motor.

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Esta transformación también responde a una nueva generación de usuarios que creció rodeada de dispositivos inteligentes, consolas, videojuegos y experiencias digitales. Ya no basta con llegar del punto A al punto B; ahora se espera una experiencia conectada, intuitiva y personalizada en cada trayecto.

De hecho, muchas de las innovaciones que hoy llegan a la industria automotriz recuerdan cada vez más al mundo gamer. Tableros completamente digitales, interfaces con gráficos en tiempo real, información proyectada sobre el parabrisas y sistemas capaces de interpretar el entorno hacen que conducir se parezca más a interactuar con un ecosistema tecnológico que a manejar un vehículo tradicional.



No es casualidad que fabricantes de todo el mundo estén apostando por integrar soluciones que hasta hace pocos años parecían exclusivas de la electrónica de consumo. La conectividad, la digitalización y la electrificación están redefiniendo la experiencia dentro del automóvil y convirtiendo la cabina en un espacio donde entretenimiento, productividad y tecnología conviven de forma natural.



En este escenario, los vehículos híbridos también han ganado protagonismo. Además de ofrecer una conducción más eficiente, incorporan sistemas capaces de gestionar automáticamente la entrega de energía entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, optimizando el rendimiento sin que el conductor tenga que intervenir.

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Ese mismo avance tecnológico también ha impulsado una nueva generación de asistentes inteligentes que utilizan sensores y cámaras para analizar constantemente el entorno, ayudando a prevenir incidentes y haciendo que la conducción resulte mucho más segura y cómoda.

Hyundai apuesta por una experiencia tecnológica inspirada en la nueva generación

Bajo esa visión llega a Colombia la nueva Hyundai Palisade Híbrida, un SUV que busca diferenciarse no solo por su sistema de propulsión electrificado, sino también por convertir la tecnología en uno de sus principales argumentos.

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El modelo incorpora el sistema Smartstream G 2.5 Turbo Hybrid, una arquitectura que combina un motor turboalimentado con un sistema eléctrico respaldado por una batería de iones de litio. Gracias a esta configuración, el vehículo administra de forma inteligente la entrega de energía para equilibrar desempeño y eficiencia durante la conducción.

En conjunto, este sistema desarrolla una potencia de 329 caballos de fuerza y 460 Nm de torque, acompañado de un sistema de tracción permanente 4x4, diseñado para mejorar la estabilidad y el control en diferentes tipos de terreno.

Sin embargo, buena parte de la evolución tecnológica de este SUV está lejos del motor.

Uno de los mayores protagonistas es Hyundai SmartSense, la plataforma de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) desarrollada por la marca para monitorear permanentemente el entorno del vehículo y asistir al conductor en diferentes situaciones.

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Entre las funciones disponibles se encuentran el Control Crucero Adaptativo con Stop & Go, que ajusta automáticamente la velocidad según las condiciones del tráfico; el Asistente de Colisión Frontal, capaz de identificar riesgos potenciales para reducir la posibilidad de impactos, además de otros sistemas inteligentes que ofrecen información constante durante la conducción.

Estas tecnologías trabajan junto a un sistema de seguridad compuesto por siete airbags, reforzando la protección de los ocupantes.

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Una cabina que recuerda al universo gamer

Si hay un apartado donde la nueva Palisade Híbrida busca marcar diferencia es en su ecosistema digital.

El vehículo integra un tablero completamente digital de 12,3 pulgadas, acompañado por una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas y un sistema Head-Up Display (HUD) que proyecta información directamente sobre el campo visual del conductor, evitando que tenga que apartar la vista del camino.

Para quienes crecieron entre videojuegos, simuladores de conducción y dispositivos inteligentes, esta experiencia resulta especialmente familiar. La distribución de la información, los gráficos digitales, las animaciones y los datos en tiempo real recuerdan cada vez más a las interfaces utilizadas en títulos de carreras o simuladores modernos.

A esto se suma un sistema multimedia pensado para mantener la conectividad durante todo el recorrido y un sistema de sonido BOSE® de 14 parlantes, que convierte el interior del vehículo en un espacio orientado tanto al entretenimiento como al confort.

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La experiencia tecnológica también se complementa con un habitáculo diseñado para transportar hasta ocho pasajeros, incorporando asientos en cuero con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación para la primera fila, calefacción para la segunda y diferentes configuraciones del espacio interior para adaptarse a distintos tipos de viaje.

Más allá del equipamiento, la propuesta de Hyundai refleja una tendencia que comienza a consolidarse en la industria: los vehículos están evolucionando hacia plataformas tecnológicas donde hardware, software, conectividad y electrificación trabajan de manera integrada para ofrecer una experiencia mucho más completa.

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La llegada de la Hyundai Palisade Híbrida al mercado colombiano responde precisamente a esa evolución. En un momento donde los usuarios valoran cada vez más la tecnología tanto como el desempeño, este SUV apuesta por reunir eficiencia híbrida, asistentes inteligentes, interfaces digitales y conectividad en un mismo ecosistema.

El modelo ya está disponible en Colombia en su versión HEV Limited 4x4. Hyundai ofrece una garantía de siete años o 140.000 kilómetros para el vehículo, además de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.

Su lanzamiento también llega en un momento positivo para la marca. Durante 2025, Hyundai Colombia registró un crecimiento del 63 % en ventas, alcanzó 11.674 unidades comercializadas, obtuvo una participación de mercado del 5 % y actualmente ocupa el segundo lugar en el segmento de vehículos híbridos en el país.

Más allá de sumar un nuevo SUV a su portafolio, Hyundai busca demostrar cómo la movilidad empieza a parecerse cada vez más al mundo de la tecnología: vehículos inteligentes, interfaces digitales y experiencias conectadas que resultan cada vez más cercanas a las que millones de usuarios ya viven diariamente frente a una pantalla.

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