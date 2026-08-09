Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok | RESEÑA: Un endgame que sabe cómo crecer

Granblue Fantasy: Relink tuvo un camino bastante particular hasta convertirse en una realidad. El proyecto pasó por varios cambios durante su desarrollo, incluida la salida de PlatinumGames y la creación de una nueva oficina de Cygames en Osaka para asumir el desarrollo. Finalmente, el juego llegó en 2024 y consiguió algo importante: atraer incluso a jugadores que no tenían un conocimiento profundo de la franquicia Granblue Fantasy.

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Ese recibimiento terminó siendo determinante para que existiera Endless Ragnarok. Según la información disponible, la expansión no estaba contemplada originalmente dentro de los planes de soporte posteriores al lanzamiento. Después de tres actualizaciones más pequeñas que incorporaron contenido para el endgame y personajes como Seofon, Tweyen y Sandalphon, la respuesta de los jugadores llevó a Cygames a plantearse una expansión mucho más ambiciosa.

El resultado no pretende ser una secuela ni transformar completamente la experiencia original. Endless Ragnarok toma los sistemas del juego base y los lleva hacia un endgame más exigente, con nuevas formas de desarrollar a los personajes, enemigos más fuertes, seis personajes jugables adicionales, nuevas armas, invocaciones y un modo roguelite diseñado para jugarse en solitario.



Y esa decisión termina definiendo buena parte de la experiencia.



Más contenido, pero con una dirección clara

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Endless Ragnarok comienza después de los acontecimientos del juego base. Una nueva perturbación está provocando mutaciones en distintos monstruos y Seofon y Tweyen son quienes ponen al protagonista sobre la pista de lo que está ocurriendo.

Más contenido, pero con una dirección clara Cortesía: Cygames

Sin embargo, la manera en la que se desarrolla esta historia es bastante diferente a la campaña original. En lugar de presentar una aventura tradicional con nuevas zonas explorables y una progresión narrativa continua, la expansión utiliza una estructura basada principalmente en misiones.

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La campaña avanza completando quests de una nueva categoría de dificultad, Fatebreaker, y esto tiene una consecuencia interesante: las misiones principales pueden jugarse en multijugador. Es una decisión que encaja con la naturaleza de Relink, aunque también afecta el ritmo narrativo.

El problema está precisamente ahí. La historia de Endless Ragnarok funciona más como un vehículo para llevar al jugador hacia el nuevo contenido que como una aventura con el mismo peso que la campaña original. Las escenas son más pequeñas y buena parte del desarrollo se construye mediante interacciones entre personajes y breves recuerdos relacionados especialmente con Fraux y Fediel.

Para quienes conozcan a fondo el universo de Granblue Fantasy, estos fragmentos pueden tener un valor adicional por la información que aportan sobre sus personajes y mitología. Para quienes llegamos a Relink sin tanta conexión con la franquicia, el impacto es considerablemente menor.

La expansión tiene una historia, pero su verdadero interés está en lo que ocurre después de cada escena.

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El combate sigue siendo protagonista

Si hay un aspecto que Endless Ragnarok entiende perfectamente es que el mayor atractivo de Relink está en sus combates.

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La expansión conserva la fórmula de acción del juego base y la lleva a encuentros más exigentes. Los enemigos son más agresivos, hacen más daño y obligan a prestar mayor atención a la construcción de cada personaje.

Esto hace que las nuevas herramientas de progresión tengan un propósito claro. No se sienten simplemente como sistemas añadidos para aumentar el número de opciones, sino como respuestas a un problema concreto: los nuevos desafíos necesitan personajes capaces de enfrentarlos.

También regresan los enfrentamientos contra jefes como una de las piezas centrales de la experiencia. Aunque parte de los enemigos reutilizan modelos y enfrentamientos anteriores con nuevos movimientos o mecánicas, también existe un grupo de combates completamente nuevos que destacan dentro de la expansión.

La dificultad Caos y las misiones Fatebreaker terminan convirtiéndose en una prueba para todo lo que el jugador ha construido durante su recorrido.

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Seis nuevos personajes

Endless Ragnarok incorpora seis personajes jugables: Gallanza, Maglielle, Beatrix, Eustace, Fraux y Fediel.

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Cada uno aporta una identidad diferente al equipo y amplía las posibilidades para construir una formación. Algunos se desbloquean mediante las nuevas misiones y otros requieren obtener sus respectivas Crewmate Cards.

El sistema de desbloqueo incluso ofrece cierta flexibilidad para quienes quieran probar rápidamente a determinados personajes. Gallanza y Maglielle pueden incorporarse desde el comienzo si se cumplen los requisitos necesarios, mientras que Beatrix y Eustace se obtienen mediante las cartas entregadas durante las primeras misiones de Conflux.

Seis nuevos personajes Cortesía: Cygames

Fraux y Fediel tienen un sistema diferente, ya que pueden requerir más cartas si se desbloquean inmediatamente, aunque la propia historia termina entregando sus cartas exclusivas.

Más allá del proceso de obtención, la incorporación de seis personajes resulta especialmente importante porque Endless Ragnarok está construido alrededor de la experimentación. Tener nuevas opciones permite regresar al combate con estilos diferentes y encontrar nuevas combinaciones para superar los desafíos más complicados.

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Master Traits: construir de otra manera

Uno de los cambios más relevantes está en los Master Traits.

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Cuando un personaje alcanza el nivel 100, la progresión no se detiene por completo. El jugador puede continuar utilizando Mastery Points para aumentar su Master Level y obtener materiales que permiten desbloquear nuevas habilidades.

Los Master Traits se dividen en tres estilos: Insight, Essence y Crux. Cada uno modifica distintos aspectos de los personajes y permite orientarlos hacia especializaciones diferentes.

El ejemplo de Katalina muestra bien las posibilidades del sistema. Una de sus especializaciones puede centrarse en prolongar la duración de Ares y obtener beneficios de daño relacionados con esa duración. Otra opción puede priorizar sus capacidades de apoyo para beneficiar al grupo.

Lo interesante es que el jugador no queda completamente encerrado en una única configuración. Es posible cambiar la especialización y experimentar con otra forma de utilizar al personaje.

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No estamos ante una transformación radical de cada personaje, pero sí ante una capa adicional de personalización que consigue darle más sentido al endgame. Después de llegar al nivel 100, todavía existe una razón para seguir invirtiendo recursos y probando configuraciones.

Weapon Transcendence arregla un problema importante

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La expansión también introduce Weapon Transcendence, un sistema que busca solucionar uno de los problemas que había surgido en el endgame de Relink.

Las Terminus Weapons se habían convertido prácticamente en la opción obligatoria para los personajes debido a la diferencia de poder con respecto al resto del arsenal. Eso terminaba reduciendo la variedad de construcciones, porque utilizar otra arma podía significar renunciar a una ventaja demasiado grande.

Weapon Transcendence hace que las armas existentes sean más interesantes.

Cada tipo de arma puede desarrollar características diferentes. Las Defender, por ejemplo, pueden aumentar el daño dependiendo de la vida máxima del personaje, mientras que las Stinger ofrecen bonificaciones relacionadas con superar el 100 % de probabilidad de golpe crítico.

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Esto transforma las armas en una especie de guía para decidir cómo queremos construir a cada personaje.

No significa que desaparezca la importancia de las Terminus Weapons, pero sí que el resto del arsenal adquiere un propósito más claro. Es una solución que mejora la variedad del endgame sin necesidad de rehacer por completo el sistema de equipamiento.

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La Vorágine y su estructura roguelite

La otra gran protagonista de Endless Ragnarok es La Vorágine, conocida como The Conflux en la información original.

Este modo está diseñado exclusivamente para jugar en solitario y consiste en avanzar por diferentes etapas hasta enfrentarse a un jefe. Después de cada grupo de tres etapas existe la posibilidad de abandonar la partida o continuar para conseguir mejores recompensas.

Su estructura es sencilla, pero funciona porque aprovecha directamente el sistema de combate de Relink.

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La mayoría de las etapas están centradas en enfrentamientos, aunque también existen actividades diferentes. Algunas consisten en derrotar oleadas de enemigos o acabar con un objetivo dentro de un límite de tiempo, mientras que otras proponen pequeños retos de exploración, plataformas o atención.

Hay incluso actividades en las que debemos identificar diferencias entre escenarios, recordar la distribución de una habitación o encontrar al personaje correcto después de que varios NPC cambien de posición.

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Después de completar cada etapa, el jugador puede elegir una de tres Auras. Estas mejoras funcionan únicamente durante la partida de La Vorágine y permiten modificar temporalmente las capacidades del personaje.

Además, existe un sistema de Resonancia permanente que proporciona mejoras específicas para este modo.

La combinación entre mejoras temporales y permanentes crea un ciclo de progresión bastante claro: entrar, avanzar, conseguir recursos, mejorar personajes y regresar con una configuración más preparada.

El problema de la repetición

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La Vorágine funciona bien como herramienta para conseguir materiales y avanzar con diferentes personajes, pero no está libre de problemas.

Su estructura puede volverse repetitiva con el tiempo. Aunque existen diferentes tipos de etapas, la variedad disminuye a medida que se juega durante más horas. El problema también aparece en los jefes finales de cada dificultad, que permanecen constantes.

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Por eso, La Vorágine funciona mejor como complemento del endgame que como una experiencia capaz de sostener por sí sola toda la expansión.

Aun así, su integración con la progresión general es uno de sus mayores aciertos. Los materiales obtenidos aquí sirven para mejorar personajes y conseguir determinados recursos necesarios para armas y configuraciones más avanzadas.

Invocaciones para cambiar el ritmo

Las invocaciones son otra de las novedades importantes.

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Se utilizan en las misiones Fatebreaker y funcionan mediante un nuevo medidor que se encuentra en la interfaz. Dependiendo de la invocación, el coste puede ser de una a tres barras.

Una vez activadas, algunas invocaciones pueden ser controladas directamente durante un periodo corto. Esto modifica temporalmente la manera de afrontar el combate y permite causar grandes cantidades de daño.

Invocaciones para cambiar el ritmo Cortesía: Cygames

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El sistema también introduce una particularidad interesante: utilizar una invocación de menor coste puede reducir el precio de las siguientes. Por eso, gastar directamente tres barras no siempre es la mejor decisión.

Además, algunas invocaciones tienen efectos de apoyo y poseen características aleatorias que pueden ser interesantes para quienes quieran optimizar cada parte de su configuración.

La idea funciona especialmente bien porque no reemplaza el combate tradicional, sino que añade una herramienta adicional para momentos concretos.

Eso sí, controlar algunas criaturas de mayor tamaño puede resultar algo incómodo debido a la cámara y al movimiento.

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Una expansión que mejora el farmeo

Uno de los cambios más agradecidos está en la forma de conseguir materiales.

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El contenido de Relink podía exigir una cantidad importante de farmeo para conseguir determinadas armas, pero Endless Ragnarok llega acompañado de ajustes que reducen considerablemente ese esfuerzo.

Las tasas de obtención de Terminus Weapons aumentan y determinados materiales pasan a estar disponibles de manera mucho más accesible. Incluso existen recursos que permiten fabricar Terminus Weapons que todavía no se hayan obtenido.

Esto es importante porque la expansión necesita que el jugador pueda desarrollar varios personajes. Si conseguir cada pieza del equipo exigiera repetir interminablemente las mismas misiones, el ciclo de progresión perdería parte de su atractivo.

En este caso, el farmeo sigue existiendo, pero resulta más manejable.

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Gráficos y presentación

Endless Ragnarok conserva una de las características más evidentes de Relink: una presentación visual marcada por diseños grandes, coloridos y cargados de efectos durante los combates.

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Las batallas pueden acumular numerosos ataques y efectos simultáneamente, hasta el punto de que la expansión incorpora opciones para reducir los efectos visuales de las habilidades de los aliados y hacer que los enfrentamientos sean más fáciles de leer.

Es un detalle importante porque refleja directamente la naturaleza del sistema de combate. La espectacularidad visual está presente, pero cuando la pantalla comienza a llenarse de efectos, la claridad puede verse comprometida.

También se incluyen opciones para ocultar los números de daño de los aliados, otro ajuste que permite limpiar parcialmente la interfaz durante los enfrentamientos.

Sobre el rendimiento técnico como tal, las fuentes proporcionadas no incluyen datos suficientes para valorar de forma responsable aspectos como resolución, tasa de cuadros por segundo o estabilidad en cada plataforma. Por eso, no sería correcto atribuirle cifras o comportamientos concretos que no han sido comprobados en el material disponible.

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Sonido

En cuanto al apartado sonoro, tampoco hay información suficiente en las fuentes proporcionadas para realizar una evaluación específica de la banda sonora, efectos de sonido, voces o mezcla.

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Por esa razón, este apartado no permite establecer una valoración técnica detallada sin recurrir a información externa. Dado que la base de esta reseña debe limitarse al material proporcionado, cualquier afirmación adicional sería especulativa.

Multijugador y juego cruzado

Endless Ragnarok también introduce una mejora especialmente relevante para quienes disfrutan Relink acompañado: el juego cruzado entre plataformas.

Las misiones principales de la expansión pueden jugarse en multijugador y el cooperativo permite formar equipos de hasta cuatro jugadores. Además, los jugadores pueden subir uno de sus personajes para que otras personas puedan utilizarlo como un NPC dentro de sus propios equipos.

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Esta función amplía las posibilidades para quienes prefieren enfrentarse al contenido acompañado, aunque hay que hacer una precisión importante: la experiencia analizada en las fuentes fue realizada en solitario y no permitió comprobar directamente el funcionamiento del multijugador.

Por eso, aunque el crossplay representa una incorporación relevante, no sería correcto valorar su funcionamiento práctico desde una experiencia que no lo probó.

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Assist Mode: comodidad con un precio

Otro cambio importante está relacionado con Assist Mode y Full Assist Mode.

Estas opciones ya existían en Relink, pero tenían restricciones para determinadas dificultades. En Endless Ragnarok pueden utilizarse en una parte mucho mayor del contenido, incluyendo misiones Fatebreaker y La Vorágine.

Para tareas repetitivas, esto puede ser útil. Sin embargo, Full Assist Mode plantea un problema: puede realizar de manera consistente acciones defensivas muy precisas, como bloqueos y esquivas perfectas.

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Eso puede reducir considerablemente la necesidad de aprender los patrones de los jefes, especialmente para quienes juegan solos con personajes controlados por la inteligencia artificial.

Es una herramienta conveniente, pero también una que puede quitarle parte del mérito a dominar los enfrentamientos más difíciles.

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Afortunadamente, algunas de las nuevas batallas posteriores al final de la historia requieren jugar manualmente y se mantienen como los desafíos más complicados de toda la experiencia.

Una expansión pensada para el endgame

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sabe exactamente qué quiere ser.

No intenta convertirse en una secuela ni reconstruir el juego desde cero. Su propósito es tomar el endgame de Relink y hacerlo más grande, profundo y exigente.

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En ese sentido, funciona.

Los seis nuevos personajes, Master Traits, Weapon Transcendence, las invocaciones, la dificultad Fatebreaker, los nuevos desafíos y La Vorágine crean suficientes razones para regresar al juego y seguir experimentando.

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El gran inconveniente es la historia. La expansión no alcanza el mismo nivel narrativo de la campaña original y su estructura basada en misiones hace que la progresión se sienta más funcional que aventurera. También existe cierta reutilización de enemigos y una repetición inevitable en La Vorágine.

Pero cuando se entra en combate, buena parte de esas limitaciones pasan a segundo plano.

Conclusìon

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok es una expansión sólida que entiende qué funcionaba en el juego base y decide profundizar precisamente en ello. No es una secuela completa ni pretende serlo. Es una ampliación del endgame construida alrededor de la progresión, la dificultad y la experimentación.

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Su mayor fortaleza está en la cantidad de sistemas que trabajan juntos. Los Master Traits permiten especializar personajes, Weapon Transcendence devuelve valor a diferentes armas, las invocaciones añaden nuevas posibilidades durante los enfrentamientos y La Vorágine ofrece un espacio para conseguir recursos mientras se prueba a los distintos personajes.

La historia queda por debajo de lo esperado y el diseño de La Vorágine termina mostrando cierta repetición, pero el combate sigue siendo suficientemente entretenido como para sostener muchas horas de juego.

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Es una expansión especialmente recomendable para quienes terminaron Relink y todavía quieren seguir desarrollando sus personajes, probar nuevas configuraciones y enfrentarse a desafíos más difíciles. También puede ser atractiva para jugadores que disfrutan de los RPG de acción centrados en el equipo, el farmeo y la optimización.

Para quienes esperaban una nueva campaña completamente renovada, con zonas inéditas y una aventura narrativa de mayor alcance, Endless Ragnarok puede quedarse corta.

Pero para el jugador que quería una razón para volver a Granblue Fantasy: Relink, la propuesta tiene argumentos suficientes. Cygames no construye aquí una nueva aventura desde cero; toma lo que ya tenía, lo refuerza y consigue que el endgame tenga más espacio para crecer.

Calificación Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok volkgames

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