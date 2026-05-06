DOFUS SpeedRush revela equipos top de esports y rompe récord con su millonario premio

Hay eventos que simplemente llegan… y otros que se construyen poco a poco con la comunidad hasta volverse imposibles de ignorar. En el universo de DOFUS, algo se viene moviendo con fuerza: una competencia que no gira alrededor de combates clásicos ni de torneos tradicionales, sino de algo mucho más directo y exigente.

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La idea es sencilla en papel, pero brutal en ejecución: progresar más rápido que todos los demás. Sin pausas, sin margen de error, y con cada segundo contando. En un entorno donde optimizar decisiones define el resultado, este nuevo formato apunta a poner a prueba tanto la estrategia como la resistencia de los jugadores.

Pero más allá del reto en sí, hay otro factor que ha empezado a llamar la atención: la forma en la que la comunidad ha respondido incluso antes de que todo comience oficialmente.



Un evento que crece antes de empezar

Desde su anuncio, este nuevo formato competitivo ha generado conversación entre jugadores veteranos y nuevos. No es común ver una propuesta que se aleje tanto de las dinámicas tradicionales del juego, y eso ha despertado curiosidad.



Además, Ankama decidió introducir una mecánica que conecta directamente a la comunidad con el crecimiento del evento: contenido cosmético temático. Estos elementos no solo permiten personalizar la experiencia dentro del juego, sino que también tienen un impacto directo en lo que está en juego dentro de la competencia.

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Ese vínculo ha hecho que el evento no solo se espere… sino que se esté construyendo activamente con la participación de los jugadores.

La noticia que cambia el nivel de la competencia

DOFUS SpeedRush, la primera competición esports centrada en alcanzar el nivel 200 lo más rápido posible, ya tiene fecha oficial: se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo de 2026 (hora de París). Pero eso no es lo más llamativo.

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El evento confirmó la participación de cuatro equipos reconocidos en el mundo de los esports: Karmine Corp, JL, Solary y Team Peps, marcando un paso importante para este formato dentro del ecosistema competitivo del juego.

A esto se suma otro dato clave: el premio total ya supera los 130,000 €, convirtiéndose en el más alto que Ankama ha ofrecido en sus 25 años de historia. Y lo más interesante es que esa cifra sigue creciendo gracias al apoyo de la comunidad a través de los paquetes cosméticos del evento.

Cómo funciona la competencia y qué la hace diferente

El objetivo es claro: ser el primero en alcanzar el nivel 200. Para lograrlo, los jugadores competirán en servidores especiales diseñados específicamente para acelerar la progresión, eliminando elementos tradicionales como el comercio o la economía clásica.

Esto obliga a enfocarse completamente en la eficiencia, el conocimiento del juego y la toma de decisiones bajo presión. Se podrá participar en solitario o en multicuenta, lo que abre distintas formas de abordar la estrategia.

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El evento se dividirá en varias sesiones durante dos días, incluyendo tiempos de preparación antes de cada fase de farmeo:

Sábado 30 de mayo

Sesión 1: Preparación (14:00 - 15:00) | Farmeo (15:00 - 19:00) Sesión 2: Preparación (19:30 - 20:00) | Farmeo (20:00 - 00:00)

Domingo 31 de mayo

Sesión 1: Preparación (14:30 - 15:00) | Farmeo (15:00 - 19:00) Sesión 2: Preparación (19:30 - 20:00) | Farmeo (20:00 - 23:00)



La inscripción es gratuita, aunque requiere contar con un abono activo al juego. Este enfoque busca que tanto jugadores experimentados como nuevos puedan sumarse al reto.

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Cosméticos, comunidad y una bolsa que sigue creciendo

Uno de los puntos más interesantes del evento es cómo se financia el premio. El 50% de los ingresos generados por los paquetes cosméticos se destina directamente a la bolsa total, lo que significa que el premio seguirá aumentando hasta el final del evento.

Estos paquetes están inspirados en los equipos participantes e incluyen elementos como trajes, alas, hombreras, mascoturas, emotes, títulos exclusivos y más. Es una forma de conectar la identidad de los equipos con la comunidad y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento del evento.

Dónde seguir la competencia

Para quienes no participen directamente, el evento se podrá seguir a través del canal oficial AnkamaLive en Twitch. Este funcionará como un centro de información con clasificación en tiempo real y actualizaciones constantes.

Además, cada jugador podrá transmitir su progreso en su propio canal, lo que abre múltiples formas de seguir la competencia desde distintas perspectivas.

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Un formato que puede cambiar el rumbo competitivo

DOFUS SpeedRush no solo propone una competencia distinta, sino que también plantea una nueva forma de entender el progreso como espectáculo. La mezcla entre velocidad, estrategia y comunidad ha logrado que, incluso antes de empezar, el evento ya marque un precedente dentro del juego.

Con equipos reconocidos involucrados, un premio histórico y una base de jugadores activa impulsando su crecimiento, todo apunta a que este formato podría convertirse en algo más que un experimento puntual dentro del ecosistema de DOFUS.

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