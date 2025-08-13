EA SPORTS FC 26 suma una nueva generación de ÍCONOS con leyendas recientes y estrellas históricas

Electronic Arts ha presentado oficialmente la nueva clase de ÍCONOS de EA SPORTS FC 26, incorporando a figuras que marcaron la última década del fútbol y que ahora tendrán un lugar permanente en la experiencia de los jugadores. La selección combina talentos recién retirados con referentes históricos, brindando a los fans la oportunidad de revivir momentos memorables y experimentar su estilo en el campo virtual.



Una lista que mezcla pasado y presente

La edición 2026 introduce a doce nuevas leyendas, entre ellas Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Caroline Seger, Giorgio Chiellini, Sissi, Francesco Totti, Marcelo, Steffi Jones, Oliver Kahn y Cha Bum-Kun. Siete de ellas se retiraron recientemente, reflejando el enfoque de EA por mantener la lista de ÍCONOS actualizada con referentes cercanos para las generaciones más jóvenes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los nuevos ÍCONOS ya están disponibles en FC Mobile para jugadores de equipos masculinos, mientras que en EA SPORTS FC 26 formarán parte de Football Ultimate Team™ y Clubes, con mejoras en jugabilidad que incluyen regates más fluidos, pases más rápidos y un control más preciso.



Impacto en modos de juego

En Ultimate Team, la nueva clase se incorpora como piezas clave para armar plantillas competitivas. Además, los ÍCONOS ofrecerán un rendimiento diferenciado en aspectos como resistencia, creatividad o definición, según sus características históricas.

Te puede interesar: Tráiler oficial de FC 26: con el regreso de leyendas del fútbol y mejoras clave

Publicidad

En Clubes, algunos de estos futbolistas inspirarán nuevos Arquetipos, permitiendo que los jugadores adapten el estilo de su Pro a figuras como Ibrahimović (Objetivo), Morgan (Rematadora), Kroos (Maestro), Kahn (Paragoles) o Iniesta (Creador). Cada Arquetipo cuenta con atributos y rasgos únicos, junto con opciones adicionales de personalización para potenciar la progresión del personaje.



Voces de los protagonistas

Para Alex Morgan, la inclusión como ÍCONO es una forma de prolongar su impacto en el deporte. “Ser reconocida entre los ÍCONOS del juego es un honor y espero seguir inspirando a la próxima generación”, afirmó la delantera estadounidense. Zlatan Ibrahimović, siempre fiel a su estilo, fue más directo: “Sin importar qué digan, Zlatan está de regreso. Ahora pueden jugar como Zlatan, como un ÍCONO, de la forma en la que siempre debió ser”.



Contenidos especiales en FC Mobile

El lanzamiento viene acompañado de actividades específicas en FC Mobile:



Crónicas : desafíos para revivir hitos de la carrera de Zlatan y obtener su carta de ÍCONO.

: desafíos para revivir hitos de la carrera de Zlatan y obtener su carta de ÍCONO. Retos por tiempo limitado : eventos de agosto que entregarán ítems especiales para Ultimate Team.

: eventos de agosto que entregarán ítems especiales para Ultimate Team. Eventos en vivo: oportunidades para desbloquear cartas y pases adicionales.

Incentivos por reserva

EA mantiene su estrategia de recompensar a quienes reserven la Ultimate Edition antes del 26 de agosto. Estos jugadores recibirán un ÍCONO de Debut no intercambiable de una lista de quince, que incluye a la nueva clase y a leyendas como Ronaldo Nazário, Thierry Henry y Steven Gerrard.

Los ÍCONOS de Debut, disponibles desde el 19 de septiembre, representan un momento clave del inicio de la carrera del futbolista, mientras que sus versiones de Campeón —que llegarán en noviembre— conmemorarán títulos o logros que cimentaron su estatus.



Un paso más en la evolución de la saga

La incorporación de figuras recientes como Kroos o Marcelo, junto con nombres históricos como Totti o Cha Bum-Kun, responde a la intención de EA SPORTS FC de ofrecer una experiencia que combine nostalgia y relevancia actual. Esta estrategia no solo refresca la lista de leyendas, sino que también amplía las posibilidades tácticas para los usuarios en los modos más populares del título.

Publicidad

Con la nueva clase de ÍCONOS, EA SPORTS FC 26 refuerza su vínculo entre el fútbol real y el virtual, invitando a los jugadores a formar equipos que reúnan épocas y estilos distintos. Una propuesta que, lejos de ser solo una actualización de nombres, introduce mecánicas y opciones que pueden influir directamente en la manera de jugar durante la temporada.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.