EA SPORTS FC Mobile 27 cambia la cancha con nuevas tácticas, retos y estilos de juego

En un juego de fútbol, elegir los jugadores es apenas una parte de la tarea. Una plantilla puede tener grandes nombres, pero la manera en que se organiza, las decisiones tomadas durante un partido y la capacidad de adaptarse a lo que ocurre en la cancha también pueden cambiar el rumbo de un encuentro.

Esa idea toma todavía más importancia cuando un juego permite construir equipos y modificar diferentes aspectos de la experiencia. En EA SPORTS FC Mobile, la evolución de las plantillas ha estado acompañada por cambios destinados a ofrecer nuevas maneras de jugar y aprovechar los futbolistas disponibles.

La nueva temporada llega precisamente con esa intención. El juego busca ampliar las posibilidades para quienes disfrutan de administrar sus equipos, ajustar sus planteamientos y enfrentarse a diferentes tipos de desafíos.



Además, la actualización coincide con una fecha importante para el título. FC Mobile celebra su tercer aniversario con un evento especial que recupera algunas características conocidas por la comunidad y las combina con las novedades de esta temporada.



Entre regresos y nuevos sistemas, hay un elemento que apunta directamente a cambiar la manera de afrontar determinados partidos: una experiencia que obliga a utilizar con mayor cuidado todos los recursos disponibles de una plantilla.

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Y ese será uno de los cambios centrales de la nueva temporada.

Un nuevo desafío para poner a prueba las plantillas

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El Modo Reto introduce una experiencia completamente nueva de tipo JcE. La propuesta plantea una serie de partidos en los que los jugadores tendrán que avanzar aprovechando las posibilidades de sus equipos.

Una de sus particularidades está en los límites de aparición de jugadores. Esto incentiva la rotación de la plantilla y evita depender constantemente de los mismos futbolistas durante los diferentes desafíos.

Además, los encuentros pueden incluir objetivos y modificadores que obligan a pensar con anticipación qué jugadores utilizar y cómo organizar el equipo antes de cada partido.

La estrategia, por lo tanto, no estará limitada a lo que sucede durante los 90 minutos. La preparación previa de la plantilla también tendrá un papel importante.

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FC Mobile 27 presenta su nueva temporada

EA SPORTS FC Mobile 27 ya recibió su actualización de temporada, incorporando el nuevo Modo Reto, planes de juego, dos nuevos estilos de juego y una renovación visual de diferentes elementos de la experiencia.

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Uno de los cambios más importantes son precisamente los planes de juego, que permiten preparar hasta cuatro combinaciones diferentes de formaciones y cinco mentalidades: Ultradefensivo, Defensivo, Equilibrado, Ofensivo y Ultraofensivo.

En los partidos elegibles, los jugadores podrán cambiar entre estos planes durante el encuentro para reaccionar ante lo que esté ocurriendo en la cancha.

Esto permite, por ejemplo, tener preparadas diferentes estructuras para momentos específicos de un partido, aunque la información proporcionada por EA no establece situaciones concretas en las que deba utilizarse cada una.

La actualización también añade dos nuevos estilos de juego relacionados con el manejo del balón.

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El primero es Pase filtrado incisivo, que permite realizar pases rasos con mayor precisión. El segundo es Balón parado, que introduce tiros libres renovados con mayor inclinación y precisión para los futbolistas que cuenten con los atributos y estilos de juego adecuados.

Una renovación visual para la nueva temporada

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Los cambios no se quedan en las opciones tácticas. FC Mobile 27 también presenta una experiencia visual renovada.

La actualización modifica diferentes elementos de la presentación, incluyendo la interfaz durante los partidos, las pantallas de carga y los indicadores de los jugadores, entre otros componentes de la experiencia.

El objetivo es acompañar la nueva temporada con una apariencia actualizada mientras las novedades de jugabilidad amplían las posibilidades de personalización y control.

El aniversario recupera contenido conocido

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La llegada de la nueva temporada coincide con el tercer aniversario de FC Mobile, que tendrá una celebración de un mes enfocada en la comunidad.

Durante este periodo regresarán algunas características de jugabilidad del año anterior. Entre ellas están las mejoras relacionadas con Equipo del Año (TOTY), los combos de etiquetas de Equipo de la Temporada (TOTS) y el Estadio Bernabéu.

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La celebración estará dividida en tres capítulos. A través de ellos, los jugadores podrán reencontrarse con eventos anteriores de FC Mobile, construir sus equipos y obtener recompensas.

El juego continúa disponible de forma gratuita para dispositivos móviles a través de iOS y Android.

La MLS también tendrá espacio dentro del juego

Más allá de la actualización de temporada, EA SPORTS FC Mobile continuará ofreciendo contenido relacionado con el fútbol real.

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El 10 de octubre, los jugadores podrán seguir dentro del juego el partido entre Vancouver Whitecaps FC y Los Angeles Football Club (LAFC), con transmisión en vivo a las 8:30 p. m. MX, 9:30 p. m. CO y 11:30 p. m. ARG-CL mediante FCM TV.

La transmisión forma parte de la colaboración de EA SPORTS FC con la Major League Soccer y Apple TV. Los jugadores podrán acceder al contenido mediante la función Tiempo extra del menú principal y recibir moneda del juego por sintonizar la transmisión.

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Para desbloquear Tiempo extra y FCM TV es necesario alcanzar el nivel de cuenta 5.

Mientras FC Mobile comienza esta nueva etapa, la comunidad de EA SPORTS FC también tiene otro lanzamiento en el horizonte: EA SPORTS FC 27, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de septiembre, con acceso anticipado para quienes cuenten con la Ultimate Edition.

Con el Modo Reto, los planes de juego y las nuevas opciones de personalización, la temporada 27 busca que las decisiones sobre la plantilla tengan mayor presencia tanto antes como durante los partidos. Una evolución que llega justo cuando FC Mobile celebra tres años y prepara nuevas formas de llevar el fútbol a los dispositivos móviles.

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