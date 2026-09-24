Silent Hill: Townfall ya está aquí y cambia la fórmula con una mirada en primera persona

Hay lugares que consiguen incomodar incluso antes de que ocurra algo. Un pueblo vacío, una niebla que no deja ver demasiado y el sonido de los propios pasos pueden ser suficientes para hacer que cualquier recorrido se sienta extraño.

En Silent Hill, esa sensación ha sido una de las piezas fundamentales de la franquicia. El terror no depende únicamente de las criaturas que aparecen en pantalla, sino también de la incertidumbre, los espacios desconocidos y la manera en que la historia juega con lo que el jugador cree estar viendo.

A lo largo de los años, la serie ha explorado diferentes formas de construir esa tensión. Sus escenarios han funcionado como algo más que simples lugares donde ocurren los acontecimientos: son espacios cargados de recuerdos, misterios y situaciones que poco a poco desdibujan la frontera entre lo real y lo imaginario.



La nueva entrega toma esa idea y la lleva a un territorio diferente. Esta vez, el viaje comienza lejos de la conocida ciudad que da nombre a la franquicia y pone al jugador frente a una comunidad aislada, rodeada por el mar y cubierta por una atmósfera difícil de descifrar.



El protagonista tampoco llega allí con todas las respuestas. Por el contrario, tendrá que avanzar entre fragmentos de recuerdos, amenazas y situaciones que parecen esconder una conexión con aquello que está ocurriendo en la isla.

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Y hay un cambio de perspectiva que transforma la manera de experimentar todo esto.

Una nueva forma de entrar al terror

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La decisión de utilizar una cámara en primera persona modifica la relación entre el jugador y el escenario. En lugar de observar al protagonista desde una perspectiva externa, la experiencia coloca la mirada directamente dentro del mundo del juego.

Esto resulta especialmente relevante para una franquicia que basa buena parte de su identidad en la exploración y el terror psicológico. Los espacios pueden sentirse más cercanos, mientras que la visibilidad limitada de algunos lugares aumenta la incertidumbre sobre lo que puede aparecer después.

La exploración también estará relacionada con los acertijos. Las pruebas que encuentren los jugadores estarán vinculadas con la historia, de modo que avanzar no dependerá únicamente de enfrentarse a las amenazas que aparecen durante el recorrido.

Pero antes de conocer qué hay detrás de este escenario, habrá que sobrevivir a sus peligros.

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Silent Hill: Townfall ya está disponible

Konami Digital Entertainment confirmó que SILENT HILL: Townfall ya está disponible desde este 24 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Steam y Epic Games Store. El proyecto fue desarrollado por el estudio escocés Screen Burn Interactive y copublicado por Annapurna Interactive y KONAMI.

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La principal particularidad de esta entrega es que se trata del primer título de la franquicia completamente en primera persona, llevando el terror psicológico característico de Silent Hill a una perspectiva diferente.

La historia comienza con Simon Ordell, un forastero que llega a las frías aguas del puerto de St. Amelia, una isla remota ubicada frente a la costa de Escocia.

El lugar está cubierto por una espesa niebla y un profundo silencio. A medida que Simon explora el pueblo, aparecen fragmentos de recuerdos y rastros de quienes alguna vez vivieron allí, mientras los límites entre la realidad y la ficción comienzan a desaparecer.

La ambientación tendrá un papel central en ese recorrido. El aislamiento de la isla, la niebla y la presencia de aquello que permanece después de sus antiguos habitantes construyen el escenario en el que se desarrolla la historia.

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Combates, amenazas y acertijos ligados a la historia

Aunque Townfall cambia su perspectiva, mantiene el concepto de terror psicológico asociado con la serie.

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Los jugadores podrán recorrer St. Amelia en primera persona y enfrentarse a acertijos conectados directamente con la narrativa. Estos elementos estarán integrados dentro de la exploración y forman parte del camino para descubrir qué está ocurriendo en la isla.

La tensión también estará presente en los momentos de peligro. Simon tendrá que esconderse de las amenazas que lo persiguen y enfrentarse a combates de vida o muerte mientras intenta avanzar.

De esta manera, exploración, acertijos y enfrentamientos forman parte de una experiencia en la que la historia y el escenario están estrechamente relacionados.

La franquicia, que acumula más de 17,8 millones de copias vendidas a nivel mundial hasta finales de junio de 2026, suma así una nueva propuesta a su recorrido dentro del terror psicológico.

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Ediciones y objetos adicionales

El lanzamiento también contempla contenido adicional para quienes realizaron la compra anticipada o la preventa de la Edición Estándar.

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Entre los objetos incluidos se encuentran dos estilos para el CRTV: Oxidado y Beach Edition, este último exclusivo de PlayStation 5.

Por otro lado, la Edición Deluxe incluye un artbook digital, soundtrack digital y un traje alternativo para Simon.

Esta edición también contempla beneficios de preventa, entre ellos 48 horas de acceso anticipado, además de los dos estilos de CRTV mencionados anteriormente.

Con su llegada, Silent Hill: Townfall propone una nueva manera de recorrer un escenario marcado por la niebla, el aislamiento y los recuerdos. La primera persona se convierte en uno de sus principales cambios frente a las entregas anteriores, mientras la historia lleva a Simon Ordell hasta una isla escocesa donde descubrir qué es real puede ser tan importante como sobrevivir a lo que lo está persiguiendo.

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