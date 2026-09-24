Escándalo por herencia de Dolly Parton: imponen orden de alejamiento contra sobrino de la cantante

La muerte de la superestrella de la música country Dolly Parton, ocurrida el pasado 25 de agosto de 2026 a los 80 años, ha tomado un giro dramático en los tribunales de Tennessee. Danny Nozell, mánager de toda la vida de la artista y director de She's Alive LLC, la entidad creada para gestionar los intereses empresariales y el legado de la cantante, solicitó una orden de alejamiento temporal contra Bryan Seaver, sobrino de Parton, y su empresa de seguridad privada Squadron Augmented Protection Services, LLC (SAPS).

Seaver se desempeñaba como jefe de seguridad de su tía hasta el 15 de septiembre de 2026, cuando fue despedido debido a lo que la empresa calificó como una "conducta intimidatoria" e insostenible. Tras la denuncia presentada a última hora del martes 22 de septiembre en Nashville, un juez de Tennessee concedió la orden de restricción temporal, citando un patrón alarmante de supuestas amenazas, coacción y demandas de pago por parte del sobrino.



¿Qué está pasando con la herencia de Dolly Parton?

Según los documentos presentados ante la corte por los abogados de She's Alive, Seaver habría iniciado una escalada de amenazas dirigidas al personal, asesores legales y socios comerciales de la compañía varias semanas antes de la muerte de la artista, conducta que se incrementó tras su deceso. Entre los elementos presentados ante el juez se incluyen capturas de pantalla de mensajes de texto y correos electrónicos con un lenguaje gráfico e intimidatorio.

"Voy a crear un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente ha cometido contra nosotros. Va a ser genial. O que me paguen, carajo", escribió Seaver en un mensaje que envió el pasado 1 de septiembre. Además, el escrito judicial detalla que Seaver se autodescribió como un "mercenario", "asesino" y "traficante internacional de armas", jactándose de un pasado paramilitar en la guerra de Irak y afirmando contar con decenas de empleados equipados con armamento de grado militar.



¿Qué dice el sobrino de Dolly Parton y su familia?

Frente a la gravedad de los señalamientos, Bryan Seaver emitió un comunicado transmitido al medio de entretenimiento TMZ, en el cual desmintió las acusaciones y aseguró que sus mensajes de texto fueron sacados de contexto para darles una apariencia amenazante. A pesar de sus declaraciones, la resolución judicial dictada por el tribunal de Tennessee estableció que Seaver tiene estrictamente prohibido comunicarse con empleados, abogados y socios comerciales de She's Alive.



Ante estas situaciones, surgieron versiones en medios que hablaban de una supuesta fractura interna en el núcleo familiar por los bienes de la artista. Sin embargo, las hermanas de Dolly Parton salieron al paso de forma contundente para desmentir dichos rumores y aclarar la posición de la familia.



Freida Parton, hermana de la cantautora, publicó una declaración tajante en su cuenta de Instagram: "Solo diré esto y nada más: no hay ninguna disputa en nuestra familia. Nadie de la familia Parton/Owens se está peleando por la herencia de Dolly. Todos queremos a Bryan, igual que nos queremos unos a otros". Por su parte, Stella Parton ratificó el mensaje de su hermana, pidiendo respeto y privacidad en medio del profundo duelo por el que atraviesan.

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"Ha sido un consuelo sentir tanto cariño hacia [Dolly] mientras lloramos su pérdida... Seguimos en pie y seguimos adelante porque nuestros hijos y nietos nos miran en busca de fuerza y orientación en este momento tan difícil", escribió Stella, añadiendo que la familia se mantiene unida al margen de los reportes mediáticos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

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