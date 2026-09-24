Sekiro: No Defeat llevará la historia de Wolf a una serie de ocho episodios en 2027

El Japón de la era Sengoku ha servido como escenario para incontables historias de guerra, honor y supervivencia. Pero pocas consiguen combinar esos elementos con una visión tan particular como la que propone Sekiro: Shadows Die Twice, donde cada enfrentamiento puede convertirse en una prueba de paciencia, precisión y resistencia.

La historia de Wolf y Kuro se construye alrededor de una relación marcada por la lealtad y el sacrificio. El shinobi tiene una misión clara, pero cumplirla significa atravesar un mundo donde la muerte forma parte constante del camino.

Desde su lanzamiento, Sekiro se convirtió en una de las producciones más reconocidas de FromSoftware. El estudio detrás de Elden Ring, Bloodborne y Dark Souls encontró en esta aventura una manera distinta de abordar el combate, apoyándose en enfrentamientos rápidos y una narrativa ambientada en una reinterpretación fantástica del Japón de aquella época.



Ahora, ese universo continúa expandiéndose fuera de los videojuegos.



La adaptación animada busca trasladar la historia a otro formato, manteniendo como protagonistas a personajes conocidos y sumando una propuesta visual realizada completamente con animación dibujada a mano.

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Pero el proyecto tiene una particularidad que cambia lo que se conocía hasta ahora sobre su lanzamiento.

De una película a una historia más extensa

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Sekiro: No Defeat fue concebida originalmente para una exhibición cinematográfica limitada en Japón. La propuesta llegó incluso a escenarios internacionales antes de su estreno, formando parte del programa Feature Films: Midnight Specials del Festival de Annecy y teniendo su estreno norteamericano en el Fantasia International Film Festival.

La respuesta del público en Japón hizo que su exhibición cinematográfica se extendiera más allá de las tres semanas inicialmente previstas.

Mientras tanto, la producción preparada por KADOKAWA, Qzil.la y ARCH tomó una nueva forma para llegar a una audiencia internacional.

Y es precisamente ese formato el que acaba de recibir una fecha.

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Sekiro: No Defeat será una serie de ocho episodios

Crunchyroll confirmó que Sekiro: No Defeat se estrenará como serie a partir de enero de 2027, con nuevos episodios transmitidos semanalmente. La adaptación estará disponible exclusivamente en Crunchyroll a nivel mundial, con excepción de Japón, China, Corea, Rusia y Bielorrusia.

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La serie estará compuesta por ocho episodios y contará con material adicional respecto a la versión cinematográfica que actualmente se exhibe en Japón. Esto permitirá ampliar el viaje de Wolf y Kuro y ofrecer una experiencia más extensa basada en la historia del videojuego.

La producción mantiene como base el relato original de Sekiro: Shadows Die Twice, con una historia de lealtad, sangre y sacrificio situada en una versión fantástica del Japón de la era Sengoku.

El proyecto busca conservar el espíritu de la obra original mientras lleva sus acontecimientos al lenguaje de la animación.

Wolf y Kuro regresan en formato animado

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La historia vuelve a centrarse en Wolf, el shinobi encargado de proteger a Kuro, conocido como el Heredero Divino.

El reparto de voces incluye a Daisuke Namikawa como Wolf, Miyuki Satou como Kuro y Kenjiro Tsuda como Genichiro Ashina.

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Detrás de la producción también participa un equipo con experiencia dentro de la industria del anime. Kenichi Kutsuna ocupa la dirección, mientras que Takuya Satou está a cargo del guion y Takahiro Kishida del diseño de personajes.

La producción cuenta además con Shunsuke Fukui como director adjunto, Kaito Moki como director jefe de animación y Takashi Mukoda como director de animación de acción. Yuji Kaneko está a cargo de la dirección de arte y Shuta Hasunuma compone la música.

Una franquicia que sigue creciendo

La adaptación llega después del recorrido que ha tenido el videojuego original. Sekiro: Shadows Die Twice fue desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision, y según la información entregada, el título ha superado las 10 millones de copias vendidas en todo el mundo.

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El paso hacia la animación representa una nueva forma de acercarse a la historia de Wolf y Kuro, especialmente porque No Defeat no se limitará a reproducir la duración de la versión cinematográfica: su estructura de ocho episodios permitirá incorporar contenido adicional.

Para quienes ya conocen el videojuego, la serie ofrecerá otra interpretación de una historia marcada por el combate, la lealtad y el sacrificio. Para quienes lleguen por primera vez a este universo, la producción funcionará como una adaptación animada de uno de los títulos más reconocidos de FromSoftware.

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Con su estreno programado para enero de 2027, Sekiro: No Defeat continuará llevando la historia de Wolf a nuevas pantallas, esta vez con una estructura episódica y una producción completamente dibujada a mano.

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