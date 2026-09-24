Rock al Parque 2026: así quedaron los horarios de las bandas para los tres días del evento

Se conoció la programación que tendrá este año Rock al Parque, en medio de la importante celebración de sus 30 años de historia. El festival de rock gratuito más grande de Latinoamérica se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre, una vez más en el Parque Simón Bolívar.
Para que los asistentes al evento vayan preparando su recorrido durante esos días, la organización dio a conocer los escenarios que estarán distribuidos a lo largo del parque y los horarios en los que se presentará cada artista que hace parte del cartel.
La revelación llegó con dos noticias nuevas importantes, la llegada de un nuevo escenario patrocinado por BBC, en el que además se presentarán artistas que no habían sido anunciados antes: Darkness (Distrital), El EM3 (Chile), Real House of Hate (Medellín), Kraken (Bogotá), Info (Bogotá), Pornomotora (Bogotá), Los Setas (Pasto), Últimos Nietos (Cali), Nawal (Bogotá), Wañukta Tonic (Ecuador), Margarita Siempre Viva (Medellín), Medved (Ibagué), Doris Vespa (Barranquilla), Nicolai Fella (Bogotá), The Klaxon (Bogotá), La Severa Matacera (Bogotá), Tizishi (Argentina), Zalama Crew (Cali), Los Elefantes (Bogotá), Ghetto Kumbé (Bogotá) y Kill The Clowns (México).
Estos son los horarios oficiales de Rock al Parque 2026
Sábado 10 de octubre
- Escenario Plaza
- Solegnium (Distrital) – 2:00 PM - 2:40 PM
- Narcocracia (Distrital) – 2:55 PM - 3:35 PM
- Vein (Distrital) – 3:50 PM - 4:30 PM
- Hellbutcher (Suecia) – 4:50 PM - 5:40 PM
- Burning Witches (Suiza) – 6:00 PM - 6:50 PM
- Stratovarius (Finlandia) – 7:15 PM - 8:15 PM
- Perpetual Warfare (Distrital) – 8:35 PM - 9:20 PM
- Apocalyptica (Finlandia) – 9:45 PM - 10:45 PM
- Escenario Bio by Vans
- Maskhera (Distrital) – 3:20 PM - 4:00 PM
- Ataque de Pánico (Distrital) – 4:15 PM - 4:55 PM
- Syracuse (Distrital) – 5:15 PM - 5:55 PM
- Between the Buried and Me (Estados Unidos) – 6:15 PM - 7:05 PM
- Valore (Distrital) – 7:20 PM - 8:00 PM
- Grave (Suecia) – 8:20 PM - 9:10 PM
- Triptykon (Suiza) – 9:30 PM - 10:30 PM
- Escenario Eco
- No Dependiente (Distrital) – 3:00 PM - 3:40 PM
- End It (Estados Unidos) – 3:55 PM - 4:45 PM
- Agua Bendita (España) – 5:00 PM - 5:50 PM
- Nadie (Medellín) – 6:05 PM - 6:55 PM
- I.R.A. (Medellín) – 7:10 PM - 8:00 PM
- Darkest Hour (Estados Unidos) – 8:15 PM - 9:15 PM
- Escenario BBC
- Darkness (Distrital) – 2:50 PM - 3:35 PM
- El EM3 (Chile) – 3:50 PM - 4:35 PM
- Real House of Hate (Medellín) – 4:55 PM - 5:40 PM
- Kraken (Bogotá) – 6:00 PM - 6:45 PM
- Info (Bogotá) – 7:05 PM - 7:50 PM
- Pornomotora (Bogotá) – 8:10 PM - 8:55 PM
- Los Setas (Pasto) – 9:15 PM - 10:00 PM
Domingo 11 de octubre
- Escenario Plaza
- Niña Lobo (Uruguay) – 2:00 PM - 2:50 PM
- Alto Grado (Distrital) – 3:10 PM - 3:50 PM
- Claudio Narea - Los Prisioneros (Chile) – 4:15 PM - 5:05 PM
- Iseo & Dodosound (España) – 5:30 PM - 6:20 PM
- Serú Girán (por Lebón y Aznar) (Argentina) – 6:45 PM - 7:45 PM
- Esteman (Bogotá) – 8:10 PM - 9:00 PM
- Mon Laferte (Chile/México) – 9:30 PM - 10:30 PM
- Escenario Bio by Vans
- La Brigada RPF (Distrital) – 2:30 PM - 3:10 PM
- El Punto Ska (Distrital) – 3:25 PM - 4:05 PM
- Desorden Público (Venezuela) – 4:25 PM - 5:15 PM
- Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón) – 5:35 PM - 6:25 PM
- Green Valley (España) – 6:45 PM - 7:35 PM
- Skampida (Distrital) – 7:50 PM - 8:35 PM
- Gondwana & Quique Neira (Chile) – 9:00 PM - 10:00 PM
- Escenario Eco
- Brina Quoya (Distrital) – 2:30 PM - 3:10 PM
- Elsa Riveros (Distrital) – 3:25 PM - 4:05 PM
- Lo Mismo Decían de Juana (Distrital) – 4:20 PM - 5:00 PM
- Los Tetas (Chile) – 5:15 PM - 6:05 PM
- La Monky Band (Distrital) – 6:25 PM - 7:05 PM
- Porter (México) – 7:25 PM - 8:15 PM
- Bandalos Chinos (Argentina) – 8:35 PM - 9:35 PM
- Escenario BBC
- Últimos Nietos (Cali) – 2:20 PM - 3:05 PM
- Nawal (Bogotá) – 3:25 PM - 4:10 PM
- Wañukta Tonic (Ecuador) – 4:30 PM - 5:15 PM
- Margarita Siempre Viva (Medellín) – 5:35 PM - 6:20 PM
- Medved (Ibagué) – 6:35 PM - 7:20 PM
- Doris Vespa (Barranquilla) – 7:35 PM - 8:20 PM
- Nicolai Fella (Bogotá) – 8:40 PM - 9:25 PM
Lunes 12 de octubre
- Escenario Plaza
- Pez Errante (Distrital) – 2:00 PM - 2:40 PM
- Lutter (Distrital) – 2:55 PM - 3:35 PM
- División Minúscula (México) – 4:00 PM - 4:50 PM
- Ratones Paranoicos (Argentina) – 5:10 PM - 6:00 PM
- Boca de Serpiente (Distrital) – 6:20 PM - 7:00 PM
- Ministry (Estados Unidos) – 7:30 PM - 8:30 PM
- Rata Blanca (Argentina) – 9:00 PM - 10:00 PM
- Escenario Bio by Vans
- Las Fokin Biches (México) – 2:00 PM - 2:50 PM
- Sistema de Entretenimiento (España) – 3:05 PM - 3:55 PM
- Trotsky Vengarán (Uruguay) – 4:10 PM - 5:00 PM
- V For Volume (Distrital) – 5:15 PM - 5:55 PM
- Stayway (Distrital) – 6:10 PM - 6:50 PM
- Editors (Inglaterra) – 7:10 PM - 8:10 PM
- Los Bunkers (Chile) – 8:30 PM - 9:30 PM
- Escenario Eco
- Casi (Distrital) – 3:00 PM - 3:40 PM
- Algiers (Estados Unidos) – 4:00 PM - 4:50 PM
- Lika Nova (Distrital) – 5:05 PM - 5:45 PM
- Alcalá Norte (España) – 6:00 PM - 6:50 PM
- Laura Pérez (Distrital) – 7:05 PM - 7:45 PM
- Lucio Feuillet (Distrital) – 8:00 PM - 8:40 PM
- Escenario BBC
- The Klaxon (Bogotá) – 2:00 PM - 2:45 PM
- La Severa Matacera (Bogotá) – 3:05 PM - 3:50 PM
- Tizishi (Argentina) – 4:10 PM - 4:55 PM
- Zalama Crew (Cali) – 5:15 PM - 6:00 PM
- Los Elefantes (Bogotá) – 6:20 PM - 7:05 PM
- Ghetto Kumbé (Bogotá) – 7:25 PM - 8:10 PM
- Kill The Clowns (México) – 8:30 PM - 9:15 PM
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co