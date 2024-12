El Festival de invierno de Fortnite desata la magia con Mariah Carey y muchas sorpresas festivas

El Festival de invierno 2024 en Fortnite ya está en marcha, y este año promete ser más espectacular que nunca. Desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero de 2025, jugadores de todo el mundo podrán sumergirse en una experiencia festiva llena de acción, sorpresas y colaboraciones únicas.

La combinación perfecta entre música, nieve y sorpresas diarias hacen de este evento algo inolvidable para los fans Imagen: cortesía Epic Games

Con Mariah Carey como el rostro principal de esta temporada, la isla de Fortnite se viste de blanco para recibir a sus usuarios con nieve, regalos y un arsenal invernal.

Regalos diarios en la Cabaña del Festival de invierno

La icónica Cabaña del Festival de invierno regresa con su tradicional lluvia de regalos. Desde atuendos como Navidama y Santa Dogg, hasta picos, planeadores y mochilas retro, los jugadores podrán abrir un regalo cada día.

La temporada festiva transforman la isla de Fortnite en un paraíso navideño Imagen: cortesía Epic Games

La experiencia no solo es emocionante por las recompensas, sino también por la posibilidad de ganar puntos de experiencia adicionales al relajarse junto a la chimenea virtual.

Explora la cabaña del Festival de invierno, enfréntate a nuevos desafíos y descubre sorpresas con cada partida festiva Imagen: cortesía Epic Games

Aunque los regalos del evento no son exclusivos del Festival, muchos estarán disponibles en la tienda en futuras actualizaciones, por lo que abrirlos ahora asegura el acceso anticipado a objetos temáticos que encarnan la esencia de las fiestas.

Desde nieve en la isla hasta regalos y misiones, Fortnite cierra el año con un evento que dejará huella en los jugadores Imagen: cortesía Epic Games

El impacto de Mariah Carey: música y nieve en la isla

Mariah Carey, la reina de las fiestas, no solo trae su música icónica como All I Want for Christmas Is You, sino también una serie de atuendos y objetos que celebran su estilo inconfundible. Entre ellos destacan el Mariah traje de Santa y el glamuroso atuendo dorado inspirado en sus álbumes más emblemáticos.

Con atuendos temáticos, un arsenal helado y misiones especiales, el Festival de invierno 2024 promete diversión sin límites Imagen: cortesía Epic Games

Pero la presencia de Mariah no termina ahí. Durante el evento, partes de la isla estarán cubiertas de nieve y se podrán realizar actividades especiales como lanzar objetos festivos que contienen botines exclusivos. Este toque de magia invernal hará que los jugadores se sientan aún más inmersos en el espíritu navideño.

La magia de la música y el espíritu navideño llegan a Fortnite Imagen: cortesía Epic Games

Arsenal ártico: granada de ventisca y pies helados

El Festival también introduce dos nuevas herramientas para la batalla:

Granada de ventisca: envuelve a los enemigos en una ventisca que ralentiza su movimiento e inflige daño.

Pies helados: permite deslizarse rápidamente, incluso sobre el agua, ofreciendo nuevas estrategias de movimiento y ataque.

Ambos objetos estarán disponibles en cofres dispersos por el mapa y garantizan dinamismo en cada enfrentamiento.

El Festival de invierno es una explosión de creatividad y diversión Imagen: cortesía Epic Games

Misiones del Festival de invierno con el Sargento Invierno

Además de la diversión y los regalos, los jugadores podrán embarcarse en misiones temáticas guiadas por el Sargento Invierno.

Cada misión completada otorga puntos de experiencia que ayudan a desbloquear recompensas adicionales. Estas actividades aseguran horas de entretenimiento mientras se exploran los secretos de la isla nevada.

Objetos festivos en la tienda: Mariah Carey, Shaq y más

La tienda de Fortnite se convierte en un escaparate de espíritu navideño con paquetes temáticos como:

Lote Mariah Carey: Incluye atuendos festivos, mochilas retro y el gesto All I Want for Christmas Is You.

Lote Árbol de Guffidad: Perfecto para quienes buscan un toque esponjoso y decorativo.

Lote Santa Shaq: Una mezcla de humor y estilo con atuendos personalizables.

Lote Snoop Dogg | Cadillac: Un tributo a Snoop Dogg con un vehículo Cadillac DeVille del 66, calcomanías exclusivas y un gesto único.

Cada uno de estos lotes celebra la esencia de las fiestas, combinando nostalgia, creatividad y diseño.

Prepárate para una experiencia invernal repleta de regalos, desafíos y colaboraciones Imagen: cortesía Epic Games

Una celebración inolvidable para cerrar el año

El Festival de invierno 2024 de Fortnite no solo ofrece diversión, sino que refuerza la capacidad del juego para reinventarse y conectar con su audiencia a través de colaboraciones creativas. Desde la música de Mariah Carey hasta el arsenal ártico y las misiones especiales, este evento es una invitación a disfrutar del cierre de año con entretenimiento sin igual.

Los jugadores tienen hasta el 7 de enero de 2025 para participar, abrir regalos y explorar la isla nevada. Así que ya saben, ¡es momento de deslizarse, bailar y conquistar con estilo esta temporada invernal!

