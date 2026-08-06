El nuevo tráiler de GTA VI ya tiene fecha y podría revelar grandes novedades

Después de meses de especulaciones y una larga espera por novedades oficiales, Grand Theft Auto VI vuelve a convertirse en el centro de atención. Desde la publicación de su último tráiler, Rockstar Games había mantenido un perfil bajo, limitándose a compartir información puntual sobre el esperado título y dejando que la comunidad alimentara todo tipo de teorías sobre cuándo volvería a mostrar el juego.

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No es una expectativa cualquiera. GTA VI es considerado por muchos como el lanzamiento más importante de la industria de los videojuegos en los últimos años. Cada imagen, captura o detalle publicado por Rockstar se convierte rápidamente en tendencia, mientras millones de jugadores esperan conocer cómo será la nueva generación de la franquicia que redefinió el género de los mundos abiertos.

La emoción también crece por todo lo que ya se conoce del juego. En esta ocasión, la historia trasladará a los jugadores al estado ficticio de Leonida, una reinterpretación moderna de Florida, donde regresará una renovada Vice City acompañada por nuevas regiones, carreteras, pantanos, playas y pequeños pueblos que conformarán el mapa más grande y ambicioso creado por Rockstar hasta la fecha.



La narrativa estará protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, quienes se verán envueltos en una compleja conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale completamente mal. Rockstar ha explicado que la confianza entre ambos personajes será uno de los pilares de la historia, una propuesta diferente a la vista en entregas anteriores.



Mientras tanto, la comunidad continúa preguntándose cómo evolucionarán las mecánicas de juego, el nivel de interacción con el mundo abierto y el apartado gráfico, especialmente después de que los dos primeros tráilers mostraran un salto técnico considerable respecto a entregas anteriores. Sin embargo, hasta ahora, Rockstar había guardado silencio sobre cuándo volvería a enseñar el juego.

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Rockstar confirma un nuevo vistazo oficial de GTA VI

La espera finalmente terminó.

Rockstar Games anunció que el próximo jueves 27 de agosto presentará Grand Theft Auto VI: An Extended Look, una presentación especial que ofrecerá un nuevo vistazo al videojuego más esperado del momento.

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Lo más llamativo del anuncio es que el estreno se realizará inicialmente a través de Netflix, una alianza poco habitual para Rockstar Games. Posteriormente, el contenido también estará disponible en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la página oficial de Grand Theft Auto VI, permitiendo que cualquier jugador pueda verlo de manera gratuita.

Si estás en Latinoamérica, estos serán los horarios del estreno en Netflix:

🇨🇴 Colombia: 2:00 p. m.

🇵🇪 Perú: 2:00 p. m.

🇪🇨 Ecuador: 2:00 p. m.

🇲🇽 México (Ciudad de México): 1:00 p. m.

🇨🇱 Chile: 3:00 p. m.

🇻🇪 Venezuela: 3:00 p. m.

🇧🇴 Bolivia: 3:00 p. m.

🇵🇾 Paraguay: 3:00 p. m.

🇦🇷 Argentina: 4:00 p. m.

🇺🇾 Uruguay: 4:00 p. m.

🇧🇷 Brasil (Brasilia): 4:00 p. m.

Quienes prefieran verlo desde las plataformas oficiales de Rockstar deberán esperar algunas horas más. El estudio confirmó que la presentación estará disponible en YouTube y en la página oficial del juego a las 8:00 p. m. de Colombia (9:00 p. m. ET).

Aunque Rockstar no reveló exactamente qué mostrará esta presentación, el propio nombre "An Extended Look" ("Una mirada extendida") deja entrever que no se tratará de un simple teaser o un avance de pocos segundos. Todo apunta a que será un video mucho más amplio que permitirá conocer nuevas escenas del juego y posiblemente descubrir detalles que hasta ahora permanecían ocultos.

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La expectativa es enorme porque GTA VI promete convertirse en el videojuego más ambicioso desarrollado por Rockstar Games. Además de contar con el mapa más extenso de la saga, el estudio ha confirmado que el título ofrecerá un nivel de detalle sin precedentes, una evolución importante en la inteligencia artificial de los personajes, nuevas actividades dentro del mundo abierto y una historia inspirada en el crimen moderno de Estados Unidos.

Los dos tráilers publicados anteriormente ya dejaron ver algunas de estas novedades. Entre ellas destacan la enorme densidad de NPC, una iluminación mucho más realista, mejoras en las animaciones, vehículos con mayor nivel de detalle y una Vice City completamente renovada, llena de playas, rascacielos, barrios urbanos y zonas naturales.

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Precisamente por eso, este nuevo adelanto podría responder muchas de las preguntas que la comunidad lleva meses haciendo. Uno de los aspectos más esperados es ver más secuencias de gameplay, conocer mejor las actividades disponibles dentro del mundo abierto y descubrir cómo funcionarán algunas de las nuevas mecánicas de exploración y combate que Rockstar apenas ha insinuado hasta el momento.

A pocos meses de su lanzamiento, este nuevo vistazo también marcaría el inicio de la etapa más fuerte de la campaña de promoción del juego. Históricamente, Rockstar ha intensificado la publicación de información conforme se acerca el estreno de sus títulos más importantes, por lo que este evento podría abrir la puerta a nuevos videos, entrevistas e incluso más detalles sobre el contenido que llegará desde el primer día.

Con millones de jugadores pendientes alrededor del mundo, el próximo 27 de agosto promete convertirse en una de las fechas más importantes del año para la industria de los videojuegos. Después de meses de silencio, Rockstar volverá a mostrar GTA VI y todo indica que esta vez lo hará con un adelanto mucho más completo.

Fechas importantes

📅 Jueves 27 de agosto de 2026

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2:00 p. m. (Colombia): estreno de Grand Theft Auto VI: An Extended Look en Netflix.

8:00 p. m. (Colombia): publicación del video en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la página oficial de Grand Theft Auto VI.

📅 19 de noviembre de 2026



Lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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