Ley seca y otras medidas en Cali por posesión de Abelardo de la Espriella: ¿a qué hora empiezan?

Cali está en el foco público porque este 7 de agosto se realizará en la sucursal del cielo la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Es la primera vez que este acto político se realiza fuera de Bogotá y por eso la ciudad se ha preparado con un fuerte dispositivo de seguridad, del que hacen parte once mil efectivos de la Fuerza Pública, y medidas para garantizar que el evento transcurra con normalidad, como la ley seca.

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Entre los dispositivos impuestos están, además, controles en las entradas y salidas de la ciudad, con la recta de la vía Palmira-Cali. El coronel Pedro Ariel Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de la Tercera Brigada del Ejército, indicó que esto se hace para “custodiar la posesión presidencial”, por lo que hay tanquetas listas y que “están en la capacidad de llegar en tiempo limitado a cualquier situación”, señaló.

Asimismo, en la ciudad hay alerta amarilla para atender cualquier situación que pueda registrarse durante la posesión de De la Espriella, que se llevará a cabo en el Arena USC. (Lea también: Este es el significado de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali)



Ley seca en Cali

Es una de las medidas temporales impuestas “para prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar la integridad de la ciudadanía”, señaló la Alcaldía de Cali. El decreto 4112.010.20.0952 de 2026 prohibió el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en todo el territorio, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. del viernes 7 de agosto. Quien incumpla esta disposición “puede ser objeto de sanción, de acuerdo con lo contenido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). El monto de la multa, a determinarse según la gravedad y las circunstancias de la infracción, puede oscilar entre $233.454 y $1.867.632”.



Día sin carro ni moto

Se restringirá la circulación de vehículos particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones de servicio particular en todo el perímetro urbano de Santiago de Cali, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. del viernes 7 de agosto. El incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondiente para 2026 a $633.200.



La restricción no aplicará para: vehículos oficiales, incluidos los de vigilancia autorizados, entrega de domicilios, acompañamiento de servicios fúnebres, vehículos para el evento de la posesión presidencial, y medios de comunicación, entre otros. Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, dijo que “estarán exentos también el personal de asistencia médica y las personas que tienen un viaje o que regresen ese día a la ciudad, mostrando su respectivo tiquete del vuelo”.



Por lo anterior, Metrocali dispuso la tarifa cero durante todo el viernes festivo, que incluye toda la modalidad de transporte masivo del MIO.



Prohibición de drones

La Aeronáutica Civil prohibió temporalmente operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas –drones– en Cali. La restricción también aplica para la totalidad del espacio aéreo de los municipios aledaños de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. La medida está vigente desde la medianoche del miércoles 5 de agosto, hasta la medianoche del sábado 8 de agosto.



Otras medidas en Cali

Se prohíbe la venta de gasolina en recipientes como bolsas, envases, garrafas o cualquier elemento de características similares. Solo se permitirá el abastecimiento directo de combustible al tanque del vehículo. La medida rige desde las 8:00 a.m. del jueves 6 de agosto hasta las 12:00 del mediodía del sábado 8 de agosto.

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Se prohíbe el transporte y disposición de escombros en vía pública, inmuebles y lotes particulares; al igual que el transporte de carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y mudanzas. Ambas medidas estarán vigentes desde las 8:00 a.m. del jueves 6 de agosto hasta las 12:00 del mediodía del sábado 8 de agosto. Están exceptuados de estas medidas los vehículos de las empresas de servicio público de Gas Licuado de Petróleo (GLP) legalmente constituidas y aquellos destinados a la logística de la posesión presidencial.

“Aun teniendo permiso para el porte de armas, los ciudadanos no pueden portar durante el día 7 (de agosto) por eventos de seguridad”, indicó Jorge Moreno, secretario (e) de Seguridad y Justicia.



Advertencia a movilizaciones que se tornen violentas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseveró en Noticias Caracol que “vamos a hacer respetar el orden también. Las personas que quieren venir aquí hacer un plantón, siempre y cuando sea pacífico y dentro del marco de la ley, no habrá ningún problema. Pero si llega a haber cualquier acto de violencia, sea vandalismo, bloqueos, la respuesta nuestra será contundente”. Hasta el momento, se ha informado de una manifestación en Puerto Rellena. “Si es pacífico no tiene ningún problema”, recalcó el mandatario caleño.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL