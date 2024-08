Fall Guys llega a dispositivos móviles a través de la Epic Games Store

El equipo de Fall Guys ha escuchado a su comunidad, y la espera finalmente ha terminado. A partir del 16 de agosto de 2024, los jugadores podrán disfrutar de Fall Guys en sus dispositivos móviles. Disponible a través de la Epic Games Store, el juego ya se puede descargar en Android en todo el mundo y en iOS en la Unión Europea. Esto marca un gran hito en la historia del juego, que ahora se expande para que puedas llevar la locura de las alubias a cualquier lugar.

La diversión ahora cabe en tu bolsillo

Con este lanzamiento, Fall Guys se convierte en un juego verdaderamente global, permitiendo a los jugadores disfrutar de la misma experiencia que en PC y consolas, pero ahora en la palma de su mano. Esta versión móvil ofrece todas las características y contenido que los fans adoran, incluyendo actualizaciones, pases de estrellas, niveles y disfraces. Y lo mejor de todo, es completamente compatible con el juego multiplataforma. Así que no importa si estás en casa en tu PC, en la consola o de viaje con tu móvil, siempre podrás unirte a la fiesta.

Juego multiplataforma sin límites

El equipo de Fall Guys ha trabajado arduamente para asegurarse de que la experiencia en dispositivos móviles sea tan fluida y divertida como en otras plataformas. No hay anuncios ni ventanas emergentes que interrumpan la diversión, y gracias al progreso multiplataforma, podrás mantener tus disfraces y avances sin importar dónde juegues. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games para continuar tu aventura sin interrupciones.

Aunque el modo Creativo no estará disponible en dispositivos móviles en el lanzamiento, los jugadores aún podrán disfrutar de todos los niveles creados por la comunidad, manteniendo la variedad y la creatividad que han hecho de Fall Guys un éxito rotundo.

Recompensas exclusivas por jugar en dispositivos móviles

Para celebrar este emocionante lanzamiento, Fall Guys ofrece a los jugadores móviles la oportunidad de desbloquear recompensas exclusivas en el juego. Al descargar Fall Guys en tu dispositivo móvil y completar cinco niveles, podrás obtener el disfraz Holoalubia, un cambio de imagen espectacular para tu alubia. Además, si también juegas a Fortnite, podrás desbloquear el pico Martillazo, un arma poderosa que te permitirá lanzar a tus rivales de vuelta a la línea de salida.

Podrás jugar a todos niveles que hayas creado la comunidad en todas las plataformas Imagen: cortesía Epic Games

Si no estás seguro de cuántos niveles has completado, simplemente verifica tu progreso en el menú desafíos en dispositivos móviles. Y si por alguna razón no puedes acceder a Fall Guys en tu móvil en este momento, no te preocupes, el disfraz Holoalubia estará disponible más adelante en la tienda del juego.

Estas recompensas exclusivas estarán disponibles hasta el 2 de noviembre de 2024, así que asegúrate de aprovechar esta oportunidad para mejorar tu experiencia de juego en Fall Guys y Fortnite.

¡Descarga Fall Guys en tu dispositivo móvil y únete a la diversión!

Ya no hay excusas para perderte la diversión de Fall Guys. Ahora puedes llevar la Cúpula del Tropiezo contigo dondequiera que vayas. Descarga Fall Guys en tu dispositivo móvil a través de la Epic Games Store para iOS en la Unión Europea y para Android en todo el mundo. Si estás en la Unión Europea y usas iOS, también puedes obtenerlo a través de AltStore PAL.

Epic Games está trabajando en colaboración con organismos reguladores para expandir la disponibilidad de la Epic Games Store en iOS a más regiones, así que mantente atento a futuras actualizaciones.

