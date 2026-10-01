Fortnite: Pesadillas 2026 llega con Freddy Krueger, nuevos glitches y más terror

Octubre suele ser el mes perfecto para que Fortnite saque su lado más oscuro. La isla cambia, aparecen amenazas inesperadas y los enfrentamientos dejan de depender únicamente de las armas habituales. Pero este año, las pesadillas llegan acompañadas de algunas sorpresas que prometen cambiar la manera de jugar durante la temporada.

Entre nuevas mecánicas, ubicaciones especiales y personajes reconocidos del terror, Epic Games prepara un mes cargado de contenido para quienes quieran enfrentarse a algo más que otros jugadores. La celebración también llevará novedades a diferentes experiencias dentro del juego, haciendo que la temática de Halloween no se quede únicamente en Battle Royale.

Publicidad

Y aquí es donde aparece una de las grandes novedades de esta temporada.



Fortnite: Pesadillas 2026 ya está disponible

Publicidad

Fortnite: Pesadillas 2026 ya comenzó, llevando la corrupción a Battle Royale, Estampida de la Horda y Recarga. Durante octubre se incorporarán nuevos glitches, armas, hackeos de botín y personajes provenientes de diferentes franquicias del terror.

Entre las colaboraciones anunciadas aparecen Five Nights at Freddy’s, Hazbin Hotel, Pesadilla en Elm Street, Bitelchús, Obsesión, Black Clover, Hollow Knight, 99 Nights in the Forest, The Purge, Slender Man, Predator: Badlands y Halloween Horror Nights de Universal Studios, entre otras.

Publicidad

Uno de los protagonistas de esta edición será Freddy Krueger, quien espera a los jugadores en la nueva ubicación de interés Poblado Pesadilla, dentro de la Pradera Paranormal.

Derrotarlo permitirá conseguir las Garras Pesadilla de Freddy, un nuevo objeto que permite realizar teletransportes de corto alcance y atacar a los oponentes.

Publicidad

Nuevos glitches para cambiar las partidas

Las novedades de Fortnite: Pesadillas no se limitan a los personajes. Durante la celebración estarán disponibles nuevos glitches que pueden modificar temporalmente las condiciones de los enfrentamientos.

Publicidad

Entre ellos se encuentran habilidades que permiten volverse invisible mientras se esprinta, aumentar el daño cuando la salud está baja, convertir al jugador en un objeto de Halloween o utilizar proyectiles relacionados con calabazas.

También llegan nuevas posibilidades para localizar enemigos. El Subfusil rompehuesos permite revelar su ubicación a través de las paredes, mientras que regresan armas como la escopeta de estacas de madera y el lanzacalabazas.

Publicidad

A esto se suman las anulaciones de cartuchos malditos, capaces de otorgar diferentes efectos durante las partidas. Algunas pueden proporcionar invisibilidad, aumentar el daño con poca salud u ocultar a todo un escuadrón como objetos de Halloween.

Five Nights at Freddy’s también entra en la pesadilla

Publicidad

La presencia de Five Nights at Freddy’s será otra de las novedades importantes de esta celebración. Los jugadores podrán enfrentarse a jefes animatrónicos y utilizar una de las mecánicas especiales para poseer a uno de ellos y llevar el terror directamente al mapa.

Además, los atuendos de Five Nights at Freddy’s ya están disponibles en la tienda y cuentan con una característica particular: muestran daño de batalla.

Publicidad

Pero la colaboración con FNAF será solo una parte de lo que llegará durante octubre.

Más contenido llegará durante todo octubre

Publicidad

La celebración continuará ampliándose durante el mes con nuevos atuendos y accesorios inspirados en diferentes franquicias y propuestas de terror.

Entre los contenidos anunciados están Pesadilla en Elm Street, Black Clover, Hollow Knight, 99 Nights in the Forest, Hazbin Hotel, The Purge, Obsesión, Slender Man, Bitelchús, Predator: Badlands y Halloween Horror Nights de Universal Studios.

Publicidad

En cuanto a los modos de juego, Estampida de la Horda regresa para enfrentar nuevamente a los jugadores contra las amenazas que aparecen durante las partidas.

Además, el 8 de octubre llegará a Recarga una versión renovada de Isla Pesadilla, acompañada por los mapas de Stranger Things y Dominios del calamar.

Publicidad

Con todo este contenido, Fortnite vuelve a convertir octubre en uno de los momentos más particulares del calendario del juego. Esta vez, la corrupción no solo cambia el escenario: también introduce nuevas formas de moverse, atacar, esconderse y enfrentarse a algunos de los personajes más reconocidos del terror.

La pesadilla apenas comienza y todavía quedan contenidos por llegar durante el mes.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.

