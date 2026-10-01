Battlefield 6 y REDSEC preparan cambios de combate que marcarán su segundo año

El combate es uno de los elementos que más define una partida de Battlefield. La posición de un escuadrón, la forma de utilizar un vehículo o incluso la manera de enfrentarse a un enemigo pueden cambiar por completo lo que ocurre durante una ronda.

Por eso, cuando una actualización modifica varios de estos sistemas al mismo tiempo, sus efectos pueden sentirse mucho más allá de un simple cambio de balance.

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Battlefield Studios está preparando precisamente una nueva etapa para sus dos experiencias actuales. Después de un primer año de contenido, el equipo apunta a realizar ajustes sobre diferentes elementos que forman parte de las partidas, desde la interacción entre infantería y vehículos hasta el funcionamiento de algunas mecánicas del Battle Royale.



La idea detrás de estos cambios está relacionada con hacer que las partidas sean más dinámicas y ajustar determinadas interacciones que forman parte del combate.

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La temporada que viene también representa un momento importante para la franquicia, ya que marcará el inicio de una nueva etapa de contenido.

El combate entra en una nueva etapa

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Battlefield Studios presentó una serie de modificaciones dirigidas tanto a Battlefield 6 como a Battlefield REDSEC.

Entre los cambios planteados aparecen ajustes en la regeneración de salud y en el daño de los vehículos. Estos buscan recompensar de una manera diferente a la infantería cuando consigue aprovechar su posicionamiento y realizar maniobras de flanqueo.

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También habrá modificaciones en los sistemas antiaéreos, con el objetivo de generar una interacción más marcada entre estos sistemas y las aeronaves.

El combate con armas tampoco quedará por fuera de la actualización. Battlefield Studios prepara una revisión del ajuste de accesorios para ampliar la diversidad de estilos de juego, además de cambios en las animaciones de determinadas armas, dispositivos y poses.

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A esto se suman modificaciones específicas relacionadas con el balance de los vehículos.

Pero los cambios no terminan en el combate tradicional.

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La temporada 5 marca el comienzo del segundo año

Battlefield Studios confirmó que la temporada 5 será el inicio del segundo año de contenido para Battlefield 6 y Battlefield REDSEC, con una serie de modificaciones destinadas a cambiar diferentes aspectos de la experiencia de combate.

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Después del primer año de ambos juegos, esta nueva etapa estará acompañada por mejoras de calidad de vida y ajustes a sistemas centrales de la jugabilidad.

Uno de los focos estará precisamente en conseguir que las rondas se sientan más dinámicas, con modificaciones que afectan la forma en que se desarrolla el combate y la relación entre las diferentes partes del campo de batalla.

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En el caso de Battlefield REDSEC, también llegarán cambios específicos para su experiencia de Battle Royale.

Más ajustes para el Battle Royale

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El matchmaking recibirá mejoras en sus bandas clasificatorias con el objetivo de establecer niveles de habilidad más precisos.

También se incorporarán funciones de reconexión, pensadas para permitir que los jugadores regresen a partidas de Battle Royale que todavía estén en curso cuando el juego se cierre o se produzca una desconexión inesperada.

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Otra de las novedades serán las zonas de despliegue recomendadas, aunque estarán disponibles únicamente en el Battle Royale casual.

Este sistema busca ofrecer una guía a quienes están comenzando, recomendando puntos de interés y zonas con botín cercano. La intención es dirigir a estos jugadores hacia lugares donde puedan comenzar la partida evitando enfrentamientos inmediatos con otros escuadrones.

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Las mecánicas relacionadas con el blindaje también serán modificadas. Tanto estas mecánicas como las velocidades de aplicación se acelerarán de manera significativa.

Por otro lado, las clases recibirán ajustes y las rutas de entrenamiento serán reequilibradas. El balance general de las armas también forma parte de los cambios anunciados.

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Un segundo año que continuará durante 2027

La temporada 5 será apenas el comienzo de esta nueva etapa. Battlefield Studios adelantó que durante 2027 continuará trabajando en contenido para Battlefield 6 y Battlefield REDSEC, mientras mantiene ajustes sobre los sistemas principales de ambos juegos.

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Entre las áreas que seguirán evolucionando se encuentra la jugabilidad con vehículos, que el equipo busca hacer todavía más inmersiva, así como los sistemas relacionados con el combate con armas.

Para realizar estos cambios, el estudio continuará trabajando con los jugadores mediante Battlefield Labs y los comentarios obtenidos a través del juego en vivo.

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El objetivo planteado es que estos sistemas sigan evolucionando con el tiempo y que las modificaciones respondan también a la experiencia de quienes juegan regularmente.

De esta manera, la temporada 5 no solo representa una nueva tanda de ajustes para Battlefield 6 y REDSEC, sino el punto de partida de un segundo año en el que Battlefield Studios continuará modificando algunas de las bases de su experiencia de combate.

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La franquicia llega a esta etapa después de más de dos décadas de historia y, según los datos compartidos por el estudio, acumula 100 millones de personas y 5 mil millones de horas jugadas. Ahora, el siguiente capítulo estará marcado por cambios que buscan modificar cómo se sienten diferentes enfrentamientos tanto en Battlefield 6 como en REDSEC.

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