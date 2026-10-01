¿De qué acusan al fiscal general de Bolivia? Fue detenido luego de que EE. UU. revocara su visa

El Gobierno de Bolivia acusó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido en la víspera en la región oriental de Santa Cruz, de supuestamente liderar una "organización criminal" dentro del Ministerio Público que, según las autoridades, protegía al "narcoterrorismo" en el país. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó a los medios en La Paz que en la noche del miércoles 30 de septiembre y durante la madrugada del 1 de octubre "se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración" del Ministerio Público y que estaba supuestamente "encabezada por Roger Mariaca".



Esta "organización criminal" estaba "destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país", indicó Oviedo en una rueda de prensa acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales. Oviedo precisó que en distintas operaciones desarrolladas en las últimas horas fueron detenidas 14 personas, "cuatro de ellas son de nivel jerárquico de la Fiscalía General" y de las fiscalías de Santa Cruz y de La Paz. También señaló que Mariaca fue detenido "porque el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente" y que "era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas". El ministro mencionó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo de 2026 en Bolivia y enviado a EE. UU., donde está detenido. Según Oviedo, Marset fue detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca se desempeñaba como fiscal departamental de Santa Cruz, pero entonces el uruguayo fue liberado rápidamente. "Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia", agregó. El Gobierno acusa al fiscal general de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.



¿Quiénes son los otros detenidos?

Se trata del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un fiscal superior, un mayor de la Policía, cuatro personas interceptadas en un condominio donde vivía Mariaca con "ingentes cantidades de dinero" y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar sacar documentación de la casa del fiscal general, añadió. Oviedo negó que fuera detenido el exministro de Gobierno y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo, aunque confirmó que "se lo está buscando". Según medios locales, los fiscales detenidos en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad vecina de El Alto.

Las aprehensiones ocurren después de que el lunes, el Gobierno de EE. UU. informase que decidió revocar los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente". Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre los que están incluidos Mariaca y Zeballos. Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de EE. UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera del país suramericano algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.



La reacción de EE. UU. a la captura del fiscal de Bolivia

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X que "la Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia". El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para lograr un hemisferio más seguro, fuerte y próspero".

Publicidad

Rubio recordó que la semana pasada, durante la reunión de líderes del Escudo de las Américas, "Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en la región frente a la influencia desestabilizadora de las redes narcoterroristas armadas". (Lea también: Trump vuelve a hablar de elecciones en Venezuela: “Es demasiado pronto”)



¿Quién reemplazará a Roger Mariaca?

El Gobierno de Bolivia desconoció la designación de Luis Montaño como fiscal general interino y sostuvo que la Asamblea Legislativa es la instancia que debe elegir a la nueva máxima autoridad del Ministerio Público. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que "no" reconoce la designación de Montaño porque "no se puede autonombrar" fiscal general interino. "Será la Asamblea, de donde emerge el nombramiento del fiscal general, la que tendrá que decidir mañana (viernes) en una sesión que está convocada", agregó.



Montaño expresó en una rueda de prensa que se procedió a su designación como fiscal general interino "para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad" en el Ministerio Público y precisó que estará en el cargo hasta que el Legislativo elija al nuevo titular de la institución. La Fiscalía General de Bolivia explicó en un comunicado que la designación busca garantizar la continuidad del Ministerio Público después de la detención de Mariaca y que, de acuerdo a las normas vigentes, la conducción debe recaer en el fiscal superior "con mayor antigüedad", condición que cumple Montaño.



El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó a los medios que Montaño, "de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general". Galvez acusó a Montaño de supuestamente intentar "destituir" a los fiscales que están a cargo de las causas contra los detenidos en las últimas horas para obstaculizar estas investigaciones y advirtió con que podría ser detenido.

Publicidad

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL