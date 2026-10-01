SOFA 2026: todo lo que debes saber del Salón del Ocio y la Fantasía en Colombia

Hay eventos que reúnen personas alrededor de una actividad específica, pero también existen espacios donde diferentes pasiones pueden convivir bajo un mismo techo. En Bogotá, uno de los encuentros que durante años ha reunido a estas comunidades es el Salón del Ocio y la Fantasía, más conocido como SOFA.

Cada edición convierte a Corferias en un punto de encuentro para quienes encuentran en los videojuegos, el cosplay, el anime, los cómics, la literatura fantástica, los juegos de mesa y el coleccionismo mucho más que simples pasatiempos.

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Para 2026, el evento vuelve con una propuesta que busca poner el foco precisamente en aquello que hace diferentes a sus asistentes: sus gustos, intereses, aficiones y las comunidades con las que comparten esas experiencias.



La nueva edición también llega en un momento en el que las industrias creativas y los proyectos independientes tienen cada vez más espacios para mostrar lo que hacen, y SOFA se ha convertido en uno de esos escenarios para artistas, creadores, emprendimientos y colectivos.

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Pero, ¿qué es exactamente SOFA y qué se podrá encontrar durante su edición 2026?

¿Qué es SOFA?

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El Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA, es un encuentro dedicado a diferentes expresiones de la cultura del tiempo libre. Durante más de una década, el evento ha reunido en Bogotá a comunidades relacionadas con el entretenimiento, la creatividad y distintas aficiones.

Su propuesta reúne en un mismo espacio actividades y escenarios relacionados con el cosplay, los videojuegos, la ilustración, el manga, el anime, la literatura fantástica, los juegos de mesa, el coleccionismo, la ciencia, el arte y la tecnología.

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A esto se suman espacios como Open Games, Beta Test Fest, Ciudad de Artistas, Cómic Independiente, comunidades retro, deportes medievales e iniciativas sociales.

La variedad es precisamente una de las características del evento, que permite que diferentes comunidades encuentren espacios para compartir sus intereses y conocer otros proyectos.

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Para la edición de 2026, organizada por Corferias y Click On Design, esta diversidad tendrá además un concepto que atravesará la programación.

La identidad será el eje de SOFA 2026

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La edición de este año estará inspirada en el concepto de identidad. La propuesta busca reconocer cómo las aficiones, intereses y comunidades pueden formar parte de aquello que define a cada persona.

Bajo esta idea, SOFA plantea un espacio donde los visitantes puedan encontrar representadas algunas de las cosas que hacen parte de sus intereses y, al mismo tiempo, descubrir nuevas formas de expresión.

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“SOFA es un lugar en el que cada persona puede expresar con libertad aquello que la apasiona y encontrarse con otras que comparten sus intereses”, explicó Zantiago Echeverri, director de Contenidos de SOFA.

La programación estará acompañada por una amplia participación de artistas, creadores, emprendimientos, organizaciones y comunidades provenientes de diferentes lugares del país.

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Y precisamente allí aparece uno de los datos más importantes de esta edición.

SOFA 2026 tendrá 465 expositores en Corferias

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SOFA 2026 reunirá a 465 expositores y se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, Bogotá, convirtiendo nuevamente el recinto en punto de encuentro para las comunidades relacionadas con la cultura del tiempo libre.

Los asistentes podrán recorrer los diferentes espacios del evento y encontrarse con propuestas relacionadas con videojuegos, cosplay, anime, manga, ilustración, coleccionismo, juegos de mesa, literatura fantástica y otras áreas.

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La programación también contempla espacios especializados como Open Games y Beta Test Fest, además de Ciudad de Artistas, Cómic Independiente y comunidades dedicadas a diferentes intereses.

La edición 2026 también contará con propuestas relacionadas con ciencia, arte, tecnología, deportes medievales e iniciativas sociales.

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De esta manera, SOFA no se limita únicamente a exhibir productos o actividades. El evento también funciona como un escenario para que diferentes proyectos puedan mostrar lo que están creando.

Un espacio para artistas y emprendimientos

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Con el paso de los años, SOFA también se ha consolidado como una plataforma para las industrias creativas en Colombia.

Ilustradores, artistas, escritores, desarrolladores, creadores de contenido, emprendimientos y colectivos culturales encuentran allí un espacio para exhibir su trabajo, acercarse a nuevas audiencias, generar alianzas y fortalecer sus proyectos.

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Esta dimensión del evento complementa la experiencia de los visitantes, quienes no solamente pueden asistir para disfrutar de sus aficiones, sino también conocer proyectos y propuestas desarrolladas por creadores y comunidades.

Tatiana Rudd, jefe de proyecto de SOFA en Corferias, señaló que el evento hace parte de la apuesta de Corferias por promover encuentros relacionados con la creatividad, las industrias culturales y las experiencias para la ciudad.

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Para esta edición, además, se anunciaron nuevas propuestas que serán dadas a conocer durante los próximos meses.

¿Cuándo será SOFA 2026?

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El Salón del Ocio y la Fantasía SOFA 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, Bogotá.

Durante cinco días, el evento reunirá a comunidades, artistas, creadores, emprendimientos y organizaciones vinculadas con diferentes expresiones de la cultura del tiempo libre.

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La identidad será el hilo conductor de esta edición, pero la programación abarcará una amplia variedad de intereses, desde videojuegos y cosplay hasta ilustración, anime, literatura fantástica, coleccionismo, juegos de mesa, arte, ciencia y tecnología.

Así, SOFA 2026 se prepara para volver a reunir en un mismo lugar a comunidades que encuentran en sus aficiones una forma de crear, expresarse y conectar con otras personas. La programación definitiva seguirá sumando nuevas propuestas en los próximos meses, ampliando lo que los visitantes podrán encontrar durante esta edición en Corferias.

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