Grandes artistas vallenatos se unen por damnificados del terremoto en '¿Quién Dijo Miedo?'

Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente y centro del país, la música colombiana ha desplegado una inédita iniciativa de solidaridad social. Se trata del lanzamiento oficial de la nueva versión de '¿Quién Dijo Miedo?', el icónico himno de esperanza del cantautor Gilberto Daza, el cual renace transformado en una alianza histórica entre grandes referentes del vallenato para respaldar a Colombia en su proceso de recuperación. La producción, distribuida globalmente a través del sello ONErpm, convoca tanto a leyendas consagradas como a las voces más destacadas de la nueva generación del género.



El objetivo de la colaboración de artistas vallenatos

El propósito central de esta colaboración musical trasciende el ámbito artístico para convertirse en un mecanismo concreto de recaudación de fondos de auxilio. De acuerdo con lo anunciado durante el lanzamiento, el 100% de los ingresos generados por concepto de streaming y reproducciones del video musical durante los años 2026 y 2027 serán donados en su totalidad a la reconstrucción del país. Esta unión busca demostrar que el arte tiene el poder de unir, sanar y construir por encima de cualquier diferencia.

La estrategia solidaria tiene la meta de alcanzar diez millones de reproducciones en plataformas digitales. El propio Gilberto Daza explicó que la dinámica permite a cada oyente transformar su interacción digital en apoyo tangible para las familias damnificadas. "Cada vez que le des play, estás poniendo un ladrillo o entregando un plato de comida", enfatizó Daza al invitar al público a realizar el pre-save e integrarse activamente a la campaña.

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Los artistas que participaron en esta iniciativa fueron:



Gilberto Daza: Creador de la obra original, es un reconocido cantante, compositor y productor de música cristiana nacido en Barranquilla el 8 de agosto de 1988. Cuenta con seis álbumes de estudio, dos discos en vivo, cuatro nominaciones al Latin Grammy (2020-2023) y conciertos en más de 20 países.

Creador de la obra original, es un reconocido cantante, compositor y productor de música cristiana nacido en Barranquilla el 8 de agosto de 1988. Cuenta con seis álbumes de estudio, dos discos en vivo, cuatro nominaciones al Latin Grammy (2020-2023) y conciertos en más de 20 países. Iván Villazón: "La voz tenor del vallenato" nació en Valledupar el 25 de octubre de 1959 e inició su carrera profesional en 1984 tras dejar sus estudios de Derecho. Homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata en 2024, ostenta el récord de haber grabado con la mayor cantidad de Reyes Vallenatos.

"La voz tenor del vallenato" nació en Valledupar el 25 de octubre de 1959 e inició su carrera profesional en 1984 tras dejar sus estudios de Derecho. Homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata en 2024, ostenta el récord de haber grabado con la mayor cantidad de Reyes Vallenatos. Peter Manjarrés y Sergio Luis Rodríguez: Manjarrés, odontólogo de profesión apodado "El caballero del vallenato", nació en Valledupar el 26 de julio de 1974 y forma parte insigne de la Nueva Ola. Para este tema se reencuentra con el acordeonero Sergio Luis Rodríguez, con quien conquistó dos premios Latin Grammy en la categoría Cumbia/Vallenato.

Manjarrés, odontólogo de profesión apodado "El caballero del vallenato", nació en Valledupar el 26 de julio de 1974 y forma parte insigne de la Nueva Ola. Para este tema se reencuentra con el acordeonero Sergio Luis Rodríguez, con quien conquistó dos premios Latin Grammy en la categoría Cumbia/Vallenato. Elder Dayán Díaz: Nacido en Fundación, Magdalena, el 29 de octubre de 1987, es hijo de Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Inició su trayectoria a los 14 años en Colombia Mix y hoy es intérprete de éxitos como "Amantes", "Modo Avión", "Reina Guajira" y "El Picantico", ganador de Premios Luna (2020, 2022) y jurado de Yo Me Llamo en 2026.

Nacido en Fundación, Magdalena, el 29 de octubre de 1987, es hijo de Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Inició su trayectoria a los 14 años en Colombia Mix y hoy es intérprete de éxitos como "Amantes", "Modo Avión", "Reina Guajira" y "El Picantico", ganador de Premios Luna (2020, 2022) y jurado de Yo Me Llamo en 2026. Rafa Pérez: Nacido en Chiriguaná, Cesar, el 22 de septiembre de 1984, comenzó a cantar a los 12 años en un coro de iglesia. Tras su paso por Los Chiches del Vallenato y cofundar la agrupación Kvrass en 2007, ha consolidado su carrera solista respaldada por su producción "Mi mejor versión".

Nacido en Chiriguaná, Cesar, el 22 de septiembre de 1984, comenzó a cantar a los 12 años en un coro de iglesia. Tras su paso por Los Chiches del Vallenato y cofundar la agrupación Kvrass en 2007, ha consolidado su carrera solista respaldada por su producción "Mi mejor versión". Karen Lizarazo: Nacida en Aguachica, Cesar, y formada en Bucaramanga donde estudió Derecho, es conocida como "La Patrona del Vallenato". En 2026 recibió su tercera nominación al Latin Grammy en Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su disco "El Tiempo Perfecto".

Nacida en Aguachica, Cesar, y formada en Bucaramanga donde estudió Derecho, es conocida como "La Patrona del Vallenato". En 2026 recibió su tercera nominación al Latin Grammy en Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su disco "El Tiempo Perfecto". Gusi: Andrés Acosta Jaramillo nació en Puerto La Cruz, Venezuela, el 22 de abril de 1984, de padres colombianos, y creció en Bogotá. Reconocido por fusionar vallenato y cumbia con pop latino desde la etapa del dueto Gusi & Beto, suma nominaciones al Latin Grammy y siete álbumes en solitario, entre ellos "Monte adentro".

Andrés Acosta Jaramillo nació en Puerto La Cruz, Venezuela, el 22 de abril de 1984, de padres colombianos, y creció en Bogotá. Reconocido por fusionar vallenato y cumbia con pop latino desde la etapa del dueto Gusi & Beto, suma nominaciones al Latin Grammy y siete álbumes en solitario, entre ellos "Monte adentro". Alex Martínez: Nacido en María La Baja, Bolívar, y criado en Caracas hasta los 19 años. Debutó como solista en 2016 con "Así comienzo yo", fue elegido artista Deezer Next y lanzó en 2018 el tema "El mensaje" junto a Jorge Celedón.

Nacido en María La Baja, Bolívar, y criado en Caracas hasta los 19 años. Debutó como solista en 2016 con "Así comienzo yo", fue elegido artista Deezer Next y lanzó en 2018 el tema "El mensaje" junto a Jorge Celedón. Óscar Gamarra: Nacido en Riohacha, La Guajira, el 25 de octubre de 1997, fue coronado Rey Francisco el Hombre Juvenil en 2015. Se ha consolidado en la nueva generación con producciones como "Tridimensional" (2022) y "El vallenato que me gusta" (2025).

Nacido en Riohacha, La Guajira, el 25 de octubre de 1997, fue coronado Rey Francisco el Hombre Juvenil en 2015. Se ha consolidado en la nueva generación con producciones como "Tridimensional" (2022) y "El vallenato que me gusta" (2025). Samuel Morales: Nacido en Cartagena el 4 de febrero de 2004, es hijo de Kaleth Morales y nieto de Miguel Morales. Debutó en 2024 con el proyecto "El Heredero" junto a Juank Ricardo —nominado en Premios Nuestra Tierra— y en 2025 presentó el álbum "La Otra Película".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co