Krauser regresa a Fatal Fury: City of the Wolves con la Temporada 2 en abril

SNK continúa fortaleciendo el contenido de Fatal Fury: City of the Wolves con la llegada de Wolfgang Krauser, uno de los antagonistas más recordados de la franquicia. El personaje estará disponible a partir del 24 de abril de 2026 como parte de la Temporada 2, en una actualización que coincide con el primer aniversario del título.

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Krauser no es un nombre menor dentro de la historia de Fatal Fury. Su debut como jefe final en Fatal Fury 2 (1992) lo consolidó como una figura dominante dentro del universo del juego. Su diseño imponente —cercano a los dos metros de altura— y su estilo de combate basado en fuerza bruta y alcance lo convirtieron en un rival emblemático para personajes como Terry Bogard.

En City of the Wolves, su regreso mantiene esa identidad: un peleador agresivo, con gran capacidad ofensiva y defensiva, pensado para combates intensos y de alto riesgo. Su presencia no solo amplía el roster, sino que también refuerza la conexión del juego con su legado.



Narrativa renovada: dos caminos para un mismo villano

Uno de los puntos más relevantes de esta incorporación es la expansión narrativa que acompaña al personaje. Krauser contará con contenido exclusivo tanto en el Modo Arcade como en el modo Episodes of South Town (EOST), el componente RPG para un jugador.



En el Modo Arcade, la historia se centra en su intención de recuperar su posición como el llamado “Emperador de la Oscuridad”. Su motivación principal gira alrededor de la venganza, particularmente contra Terry Bogard, retomando así una de las rivalidades más icónicas de la saga.

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Por otro lado, el modo EOST permite explorar una faceta más amplia del personaje. Aquí, los jugadores podrán seguir su recorrido por South Town, entendiendo cómo ha evolucionado la ciudad en su ausencia y cuáles son sus nuevos objetivos. Este enfoque refuerza el componente narrativo del juego, que busca ir más allá de los enfrentamientos tradicionales del género.

Actualización de aniversario: contenido y comunidad

La llegada de Krauser no ocurre de forma aislada. Hace parte de una actualización más amplia que celebra el primer año de City of the Wolves, un título que ha buscado posicionarse como una evolución moderna dentro de los juegos de pelea.

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SNK ha confirmado que esta actualización incluirá ajustes generales y contenido adicional, aunque los detalles completos se revelarán durante una transmisión especial programada para el 23 de abril. Este evento servirá como espacio para repasar el primer año del juego, incluyendo retrospectivas, participación de la comunidad y comentarios del equipo de desarrollo.

Entre los participantes confirmados se encuentran Takashi Kondo (voz japonesa de Terry Bogard) y Chika Anzai (voz de Preecha), junto a miembros clave del equipo creativo como el director Hayato Konya y el director de arte Tetsuya Yamamoto. Además, se esperan intervenciones de jugadores de la escena competitiva, lo que refleja el interés de SNK en mantener un vínculo activo con el ecosistema de esports.

Temporada 2: expansión constante del roster

La inclusión de Krauser forma parte de un plan de contenido más amplio. La Temporada 2 contempla la llegada de seis personajes, con lanzamientos programados de forma mensual. Hasta ahora, ya están disponibles Kim Jae Hoon, Nightmare Geese y Blue Mary, todos provenientes del universo Fatal Fury.

A esta lista se suma también Kenshiro, protagonista del anime Fist of the North Star, lo que evidencia una estrategia de colaboración que mezcla personajes clásicos con figuras externas. Aún queda un personaje por anunciar, lo que mantiene abierta la expectativa sobre el cierre de esta temporada.

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Este enfoque progresivo permite que el juego mantenga actividad constante, algo clave en el género de pelea, donde la renovación del roster y los ajustes de balance son fundamentales para sostener el interés de la comunidad.

Accesibilidad y profundidad: la base del juego

Desde su lanzamiento, Fatal Fury: City of the Wolves ha apostado por un equilibrio entre accesibilidad y complejidad. Su sistema de combate, impulsado por la mecánica REV, ofrece opciones tanto para jugadores nuevos como para quienes buscan un mayor nivel de dominio.

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El título también incorpora características técnicas relevantes como el crossplay y el rollback netcode, elementos que mejoran la experiencia en línea y reducen las barreras entre plataformas. A esto se suma un estilo artístico distintivo y modos de juego que amplían la experiencia más allá del combate competitivo.

La actualización de aniversario y la llegada de nuevos personajes buscan reforzar esta propuesta, manteniendo el juego dinámico sin perder su identidad.

Una edición pensada para nuevos y veteranos

En paralelo, SNK promueve la Legend Edition, una versión que incluye el juego base junto con los Pases de Temporada 1 y 2. Esta edición garantiza acceso tanto a los personajes actuales como a los futuros contenidos de la segunda temporada.

Por ahora, no hay planes de ofrecer estos elementos por separado, lo que posiciona esta edición como la principal puerta de entrada para quienes buscan una experiencia completa desde el inicio.

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Un aniversario que marca el rumbo

La llegada de Wolfgang Krauser representa más que un simple personaje adicional. Funciona como un símbolo del enfoque que SNK quiere mantener con City of the Wolves: respetar su legado, expandir su universo y sostener una relación activa con su comunidad.

Con una actualización importante en camino y una transmisión que promete revelar nuevos detalles, el juego entra en su segundo año con una base sólida y una hoja de ruta clara. La recepción de este nuevo contenido será clave para medir su capacidad de mantenerse relevante dentro de un género cada vez más competitivo.

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