La PS5 Pro de Sony arranca con una impresionante lista de más de 50 títulos optimizados

El 7 de noviembre, PlayStation 5 Pro hace su tan esperada entrada, ofreciendo una potencia gráfica y un rendimiento mejorado que lleva la experiencia de juego a un nivel superior. Equipado con una GPU avanzada, tecnología de trazado de rayos de última generación y la innovadora PlayStation Spectral Super Resolution, PS5 Pro está diseñado para ofrecer frecuencias de fotogramas de hasta 120 Hz, dependiendo del tipo de TV. Esta combinación no solo mejora el aspecto visual, sino que también garantiza una inmersión total en una variedad de títulos, desde los éxitos de acción hasta los favoritos deportivos.

Sony ha confirmado que más de 50 juegos estarán optimizados y listos para aprovechar al máximo las capacidades de PS5 Pro en su lanzamiento. La lista incluye franquicias icónicas y novedades del mundo gaming, como Assassin’s Creed Mirage, Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV, God of War Ragnarök, y Hogwarts Legacy, asegurando que los jugadores tengan opciones para explorar el potencial de la nueva consola desde el primer día.

Desde mundos abiertos hasta juegos de aventura, la PS5 Pro promete una inmersión sin precedentes Imagen: cortesía PlayStation

Nuevas dimensiones en jugabilidad con PS5 Pro

Esta consola busca redefinir la experiencia de juego, permitiendo a los jugadores sumergirse en mundos detallados y envolventes como nunca antes. Con tecnologías de alta resolución y frecuencias ultrafluidas, PS5 Pro promete reducir al mínimo los tiempos de carga y mejorar la fluidez de los gráficos en juegos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us Part II Remastered, Star Wars: Jedi Survivor, y muchos más.

Además, PS5 Pro estará disponible para quienes busquen un rendimiento gráfico sobresaliente en sus juegos favoritos, con efectos visuales espectaculares y una experiencia inmersiva de nivel superior. Juegos como Resident Evil Village, The Callisto Protocol, Horizon Forbidden West, y Dying Light 2 Reloaded Edition ahora contarán con una optimización mejorada que eleva su detalle y precisión visual, haciendo que cada partida se sienta más intensa y vibrante.

La lista de títulos de lanzamiento: lo mejor de lo mejor

Para los entusiastas de los deportes, NBA 2K25, Madden NFL 25, y EA Sports FC 25 ofrecen opciones de alta intensidad para disfrutar de un realismo excepcional, mientras que los fans de la acción pueden explorar el vasto universo de No Man’s Sky, los desafíos de Baldur’s Gate 3, o el mundo post-apocalíptico de Until Dawn. La alineación de lanzamiento es una clara señal del compromiso de Sony de ofrecer una experiencia completa, optimizando tanto nuevos lanzamientos como clásicos de la biblioteca de PlayStation.

Con tecnología gráfica avanzada y una calidad visual que redefine la experiencia en cada partida Imagen: cortesía PlayStation

Esta nueva generación de PlayStation viene equipada para aquellos que esperan gráficos de última tecnología y experiencias de juego envolventes. The Last of Us Part I y Marvel’s Spider-Man Remastered serán solo algunas de las franquicias que llevarán sus historias y escenarios a una calidad visual que promete mantener al jugador al borde de su asiento.

Disponible en noviembre

La llegada de PS5 Pro marca un hito importante en la evolución de la consola, con un hardware diseñado para satisfacer las expectativas de los jugadores más exigentes. Desde aventuras épicas hasta simuladores de carreras como The Crew Motorfest, la consola permitirá que todos disfruten de sus títulos favoritos con una calidad gráfica avanzada y un rendimiento insuperable. Si bien se espera que más juegos optimizados se sumen a esta lista en el futuro, los jugadores tienen una amplia gama de opciones para elegir al lanzar su PS5 Pro el próximo 7 de noviembre.

Lista de juegos optimizados:



Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

