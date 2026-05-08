Logitech propone regalos tecnológicos para madres que priorizan bienestar y estilo

En una época donde las mamás dividen su tiempo entre trabajo, hogar, creatividad y proyectos personales, la tecnología comenzó a tomar un papel mucho más cercano en su rutina diaria. Ya no se trata solamente de dispositivos para productividad, sino de herramientas pensadas para acompañar distintos estilos de vida y responder a necesidades reales del día a día.

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Las dinámicas laborales también cambiaron. Muchas mujeres hoy buscan modelos de trabajo más flexibles que les permitan equilibrar mejor su vida profesional y personal, mientras intentan mantener espacios para su bienestar y desarrollo individual. En medio de ese panorama, los accesorios tecnológicos dejaron de ser simples complementos y pasaron a convertirse en aliados clave para optimizar tiempo, reducir el desgaste físico y facilitar múltiples tareas.

Además, el diseño empezó a ganar relevancia dentro de los espacios de trabajo en casa. Para muchas personas, especialmente quienes pasan largas jornadas frente al computador, el escritorio también se transformó en un lugar de expresión personal, creatividad y comodidad.



Justamente pensando en ese contexto, Logitech presentó una guía de regalos para el mes de las madres enfocada en distintos perfiles de usuarias, apostándole a dispositivos que mezclan ergonomía, diseño y herramientas de productividad.



Uno de los enfoques principales está dirigido a las mamás que trabajan desde casa o pasan gran parte del día frente al computador. Para ellas, la compañía destaca su línea Ergo, diseñada para ofrecer mayor comodidad durante largas jornadas laborales.

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Entre los productos aparece el Wave Keys, un teclado con diseño ergonómico que busca adaptarse de forma más natural a la posición de las manos y disminuir la tensión al escribir. A esto se suma un reposamuñecas acolchado pensado para brindar soporte adicional durante sesiones prolongadas de trabajo.

La propuesta se complementa con el Lift Vertical Ergonomic Mouse, un mouse vertical que utiliza un ángulo de 57 grados para favorecer una postura más natural de la muñeca y el antebrazo. Según la marca, este tipo de diseño puede ayudar a reducir la fatiga y mejorar la comodidad diaria, especialmente para quienes trabajan constantemente frente a una pantalla.

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Pero la guía no se queda únicamente en productividad y ergonomía. Logitech también incluyó alternativas pensadas para las mamás que priorizan la estética y la personalización de sus espacios.

En ese segmento aparece el POP Icon Combo, un set que combina teclado y mouse con diseños coloridos y opciones de configuración personalizadas. La idea apunta a quienes buscan que la tecnología también refleje su personalidad y estilo, integrando funciones como accesos rápidos, conexión multidispositivo y herramientas de acceso ágil para distintas tareas.

Además del enfoque visual, estos dispositivos están pensados para alternar fácilmente entre trabajo, entretenimiento y actividades creativas, algo cada vez más común en los hogares actuales.

Por otro lado, la compañía también dedicó parte de esta selección a las mamás creativas, diseñadoras o creadoras de contenido que necesitan herramientas más avanzadas para sus flujos de trabajo.

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Allí entran productos como el teclado MX Keys y el mouse MX Master 4, enfocados en precisión, rapidez y personalización. El teclado incorpora teclas retroiluminadas inteligentes y una experiencia de escritura silenciosa, mientras que el mouse añade controles configurables y desplazamiento de alta precisión pensado para tareas complejas en software creativo.

La marca asegura que estas funciones buscan facilitar procesos de edición, diseño y productividad multitarea, especialmente para quienes trabajan simultáneamente en varios dispositivos o aplicaciones.

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Con esta propuesta, Logitech busca alejarse de los regalos tradicionales del Día de la Madre y enfocarse en herramientas que puedan integrarse realmente en la rutina diaria. Más allá del componente tecnológico, la apuesta gira alrededor de la comodidad, la personalización y la posibilidad de que cada mamá encuentre dispositivos alineados con la forma en la que trabaja, crea o disfruta su tiempo.

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