Marvel Rivals: Daredevil lidera la nueva Temporada 4.5 con progresión cruzada y más novedades

El universo de Marvel Rivals continúa expandiéndose con la llegada de la Temporada 4.5: Heart of the Dragon, programada para el próximo 10 de octubre. La actualización trae consigo una serie de cambios relevantes que refuerzan la propuesta del juego como uno de los shooters multijugador más dinámicos del momento. Entre los anuncios más destacados se encuentra la incorporación de Daredevil como héroe jugable, junto a la esperada función de progresión cruzada, nuevos modos, eventos temáticos y ajustes en las habilidades de equipo.



Daredevil se une a la batalla

El justiciero de Hell’s Kitchen hará su debut en Marvel Rivals bajo el rol de Duelist. Su estilo de combate está marcado por la agilidad y la capacidad de identificar objetivos clave en medio de la acción, gracias a su icónico sentido de radar. Armado con sus Billy Clubs, puede ejecutar ataques veloces y contundentes, mientras que su conexión con “The Beast” potencia aún más sus habilidades marciales. Su habilidad definitiva activa esta transformación, generando un aura de miedo que afecta a todos los enemigos a su alrededor.

Como complemento, se anunció un traje inspirado en Disney+ disponible de manera gratuita para los suscriptores del servicio, canjeable entre el 10 de octubre de 2025 y el 8 de enero de 2026.



Progresión cruzada: un paso hacia la comunidad unificada

Uno de los puntos más relevantes de esta temporada es la llegada de la progresión cruzada, una función que permite a los jugadores mantener su progreso en distintas plataformas. Si bien la implementación completa está programada para la Temporada 5.0, la fase inicial comenzará con pruebas limitadas en la 4.5, buscando retroalimentación directa de los usuarios. Cabe aclarar que los rangos y posiciones en los marcadores de cada plataforma se mantendrán separados, aunque las estadísticas de carrera y logros se reflejarán en la cuenta global del jugador.

Ajustes en Team-Ups y novedades en eventos

La actualización incluye modificaciones en las habilidades conjuntas, como la eliminación de Ragnarok Rebirth (Hela – Thor) y la salida de Namor del combo Gamma Charge (Hulk – Namor/Black Panther). A cambio, se suman dos nuevas sinergias: Bestial Hunt (Daredevil – The Punisher) y Deep Wrath (Hela – Namor). Estos cambios buscan mantener la frescura del sistema de Team-Ups, que se ha consolidado como una de las mecánicas distintivas del título.



Además, los jugadores podrán disfrutar de un evento especial de Halloween con trajes temáticos y actividades diseñadas para celebrar la temporada. La adición de un nuevo modo de juego también fue confirmada, aunque sus detalles se revelarán oficialmente en el Thailand Game Show el 17 de octubre.



Un juego en constante evolución

Marvel Rivals se ha posicionado como un proyecto ambicioso dentro del género de shooters competitivos, gracias a su capacidad para reunir a héroes y villanos icónicos en mapas destructibles y dinámicos. Con roles claramente definidos —Vanguard, Duelist y Strategist—, el juego promueve la colaboración mediante las habilidades conjuntas, ofreciendo batallas que combinan acción estratégica con el atractivo del universo Marvel.

El equipo de desarrollo, liderado por NetEase en colaboración con Marvel Games, ha reiterado su compromiso de mantener el juego en evolución constante, incorporando actualizaciones periódicas, ajustes de balance y contenido que responde directamente a las solicitudes de la comunidad.

