Marvel Rivals estrena su Temporada 4: Angela, K’un-Lun y nuevas experiencias de juego

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Marvel Rivals, el juego de disparos PvP por equipos ambientado en el multiverso de Marvel, se prepara para recibir su Temporada 4 titulada Heart of the Dragon. El próximo 12 de septiembre marcará no solo el inicio de una nueva etapa, sino también la llegada de Angela como heroína jugable, junto a múltiples adiciones pensadas para refrescar la experiencia.
Angela será la gran novedad del roster. Clasificada como Vanguard, esta guerrera de un ala puede manipular los Ichors —un metal líquido— para forjar armas y escudos en plena batalla. Su estilo versátil la convierte en una luchadora aérea capaz de irrumpir entre líneas enemigas, proteger a su equipo y rematar combates con ataques devastadores desde las alturas.
Con su llegada, la narrativa del juego también da un paso adelante: Angela aparece atraída por los sucesos en K’un-Lun, conectando con hilos argumentales que Marvel Rivals viene tejiendo desde la primera temporada.
El 25 de septiembre se sumará un nuevo escenario al modo Convergence: K’un-Lun: Heart of Heaven. En esta localización, las tensiones entre ángeles, demonios y los planes de Doctor Doom se mezclan con la presencia del dragón Shou-Lao, congelado en el tiempo. Este trasfondo narrativo refuerza el carácter episódico del título y sitúa a los jugadores en un conflicto de alto impacto.
La Temporada 4 también apuesta por ampliar la oferta jugable:
Coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, Marvel Rivals también debutará en PlayStation 4. Este paso amplía la base de jugadores y garantiza que la propuesta sea accesible en más plataformas.
Te puede interesar: Marvel Rivals lanza su celebración de invierno con disfraces navideños y un modo de juego
El programa de trajes para estudiantes universitarios continuará en esta etapa, ofreciendo diez nuevos atuendos y recompensas a quienes validen su correo institucional. Además, como en temporadas previas, habrá ajustes de balance y parches regulares detallados en las notas de actualización.
Marvel Rivals ha construido su identidad combinando roles diferenciados —Vanguard, Duelist y Strategist— con un énfasis en el trabajo en equipo a través de poderes conjuntos. La Temporada 4 refuerza esa línea con contenido que no solo amplía el plantel y los escenarios, sino que también facilita el acceso y la variedad de experiencias.
Publicidad
El juego, desarrollado por NetEase Games en colaboración con Marvel, mantiene así su apuesta por integrar narrativa, competitividad y un ritmo de actualizaciones constante que sostiene la atención de su comunidad global.
¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.