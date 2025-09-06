Marvel Rivals estrena su Temporada 4: Angela, K’un-Lun y nuevas experiencias de juego

Marvel Rivals, el juego de disparos PvP por equipos ambientado en el multiverso de Marvel, se prepara para recibir su Temporada 4 titulada Heart of the Dragon. El próximo 12 de septiembre marcará no solo el inicio de una nueva etapa, sino también la llegada de Angela como heroína jugable, junto a múltiples adiciones pensadas para refrescar la experiencia.



Angela se une a la batalla

Angela será la gran novedad del roster. Clasificada como Vanguard, esta guerrera de un ala puede manipular los Ichors —un metal líquido— para forjar armas y escudos en plena batalla. Su estilo versátil la convierte en una luchadora aérea capaz de irrumpir entre líneas enemigas, proteger a su equipo y rematar combates con ataques devastadores desde las alturas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con su llegada, la narrativa del juego también da un paso adelante: Angela aparece atraída por los sucesos en K’un-Lun, conectando con hilos argumentales que Marvel Rivals viene tejiendo desde la primera temporada.



El mapa K’un-Lun: Heart of Heaven

El 25 de septiembre se sumará un nuevo escenario al modo Convergence: K’un-Lun: Heart of Heaven. En esta localización, las tensiones entre ángeles, demonios y los planes de Doctor Doom se mezclan con la presencia del dragón Shou-Lao, congelado en el tiempo. Este trasfondo narrativo refuerza el carácter episódico del título y sitúa a los jugadores en un conflicto de alto impacto.



Modos y funciones renovadas

La Temporada 4 también apuesta por ampliar la oferta jugable:

Nuevas modalidades: se añaden Free Fight, que permite héroes duplicados en un mismo equipo, y Conquest (Annihilation), centrado en acumular puntos mediante eliminaciones.

Arcade Mode unificado: clásicos como Clone Rumble y Giant-Size Brain Blast se incorporan de forma permanente dentro de un hub que facilita elegir y combinar modos.

Actualizaciones de Team-Up: las habilidades conjuntas entre personajes se amplían y reciben mejoras.

Barra de Favoritos: con el crecimiento de la plantilla, ahora es posible fijar héroes preferidos para seleccionarlos rápidamente.

Expansión a PlayStation 4

Coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, Marvel Rivals también debutará en PlayStation 4. Este paso amplía la base de jugadores y garantiza que la propuesta sea accesible en más plataformas.



Te puede interesar: Marvel Rivals lanza su celebración de invierno con disfraces navideños y un modo de juego



Incentivos y comunidad

El programa de trajes para estudiantes universitarios continuará en esta etapa, ofreciendo diez nuevos atuendos y recompensas a quienes validen su correo institucional. Además, como en temporadas previas, habrá ajustes de balance y parches regulares detallados en las notas de actualización.



Una evolución constante

Marvel Rivals ha construido su identidad combinando roles diferenciados —Vanguard, Duelist y Strategist— con un énfasis en el trabajo en equipo a través de poderes conjuntos. La Temporada 4 refuerza esa línea con contenido que no solo amplía el plantel y los escenarios, sino que también facilita el acceso y la variedad de experiencias.

Publicidad

El juego, desarrollado por NetEase Games en colaboración con Marvel, mantiene así su apuesta por integrar narrativa, competitividad y un ritmo de actualizaciones constante que sostiene la atención de su comunidad global.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.