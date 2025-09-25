En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Monster Hunter Outlanders muestra demo y tráiler en el Tokyo Game Show 2025

Monster Hunter Outlanders muestra demo y tráiler en el Tokyo Game Show 2025

El nuevo título móvil de la saga Monster Hunter reveló jugabilidad, novedades de exploración y detalles de su primera prueba cerrada.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Monster Hunter Outlanders muestra demo
Monster Hunter Outlanders muestra demo
Cortesía: TiMi Studio Group

Publicidad

Publicidad

Publicidad