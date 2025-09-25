Monster Hunter Outlanders muestra demo y tráiler en el Tokyo Game Show 2025

Durante el Tokyo Game Show 2025, TiMi Studio Group presentó un nuevo tráiler de Monster Hunter Outlanders, proyecto desarrollado bajo licencia de Capcom y diseñado para dispositivos iOS y Android. El avance reveló la isla de Aesoland, escenario central de esta entrega, y mostró cómo la cacería clásica se adapta a controles simplificados y mecánicas pensadas para pantallas táctiles.

Además del tráiler, el evento marcó la primera oportunidad para que el público probara una demo en los stands de Level Infinite y Capcom, abriendo camino a lo que será una de las apuestas más ambiciosas de la serie en el terreno móvil.



Un vistazo a la jugabilidad

El título busca mantener la esencia de la franquicia con un sistema de combate accesible. Las acciones básicas podrán ejecutarse con un solo toque, manteniendo la emoción de la caza sin perder complejidad estratégica.

El protagonista inicial, denominado simplemente “Aventurero”, introduce a los jugadores a la exploración y a un sistema de creación que permitirá descubrir objetos y pistas útiles en cada zona de Aesoland.

La personalización llega también a través de los Camaradas. Junto a los clásicos Felyne, se suman Rutaco y Trillan, dos nuevos compañeros con habilidades y personalidades únicas que evolucionan con el entrenamiento.



Aventureros y colaboración global

El juego incorpora a los “aventureros”, personajes que provienen de distintos lugares del mundo y poseen habilidades diversas. Este enfoque permite enriquecer las expediciones, al combinar estilos y efectos especiales que influyen en el desarrollo de cada misión.



Dong Huang, productor en TiMi Studio Group, destacó que Outlanders se encuentra en una etapa clave de desarrollo con miras a la beta cerrada prevista para noviembre. Por su parte, Genki Sunano, productor de Capcom, señaló el potencial del título como una nueva forma de acercar la saga a más jugadores.



Novedades exclusivas

Una de las mayores incorporaciones al universo de Monster Hunter en móviles son las Especies Radiantes. Estos monstruos están alterados por la Radiantita, un mineral característico de Aesoland que potencia su agresividad y habilidades. Su inclusión promete un nivel de desafío adicional para quienes ya dominan las cacerías tradicionales.

El mapa se organiza en distintas zonas con variaciones de clima y terreno. La exploración mediante el sistema de creación será clave para encontrar recursos y avanzar en las misiones. Esta mecánica busca diferenciar Outlanders de otras entregas, dándole un carácter más dinámico al desplazamiento por el entorno.



Camino hacia la beta

El anuncio de la beta cerrada abre la puerta para que algunos jugadores puedan probar antes que nadie el funcionamiento del título. La primera fase de inscripción ya está disponible en la web oficial de Monster Hunter Outlanders, con pruebas limitadas a determinadas regiones a partir de noviembre.



Un lanzamiento que genera expectativas

Con Outlanders, Capcom y TiMi Studio Group apuestan por un híbrido: conservar las bases que hicieron popular a la franquicia, pero al mismo tiempo adaptarlas a un público más amplio y a sesiones de juego rápidas en móviles.

El reto será equilibrar la profundidad de la saga con la accesibilidad que demanda el formato. El tráiler y la demo inicial sugieren que el proyecto va en esa dirección, aunque la beta cerrada será la verdadera prueba de fuego para medir su recepción.

