Capcom anuncia Resident Evil, Monster Hunter y Mega Man Star Force en el Nintendo Direct

Capcom sorprendió con el anuncio de Resident Evil Requiem, entrega que llevará a los jugadores a un nuevo escenario de terror en el Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El lanzamiento está programado para el 27 de febrero de 2026, acompañado del estreno de Resident Evil 7 biohazard Gold Edition y Resident Evil Village Gold Edition en la misma consola.

La historia se centra en Grace Ashcroft, una joven analista del FBI que debe enfrentar los horrores del enigmático Wrenwood Hotel y los recuerdos de la muerte de su madre, Alyssa Ashcroft. Ambientada tres décadas después del brote de Raccoon City, la entrega promete expandir el universo de la franquicia con nuevos antagonistas, armas y entornos.

Además, quienes jueguen en Switch 2 podrán acceder a ediciones completas de Resident Evil 7 y Village, que incluyen capítulos adicionales y expansiones como el Winters’ Expansion. Esto representa una estrategia clara de Capcom por consolidar la saga en la nueva generación de consolas híbridas.



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ya tiene fecha

La otra gran revelación fue Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que debutará el 13 de marzo de 2026 en Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El nuevo tráiler mostró un mundo marcado por antiguas guerras y la aparición de dos Rathalos gemelos que darán forma a una narrativa de reinos enfrentados y destinos entrelazados.



Fiel a la esencia de la serie, esta entrega permitirá criar Monsties, fortalecer vínculos y luchar en batallas por turnos junto a ellos. La propuesta busca atraer tanto a jugadores veteranos como a quienes se acerquen por primera vez a la franquicia.

Con gráficos estilizados en 3D y una historia que abarca generaciones, Twisted Reflection amplía la fórmula de aventuras de rol y exploración que ha caracterizado a la saga derivada de Monster Hunter.



Mega Man Star Force celebra 20 años con una colección completa

Capcom también confirmó el regreso de Mega Man Star Force con una colección que reunirá siete títulos de la trilogía original. Programada para 2026 en múltiples plataformas, esta edición conmemora el vigésimo aniversario de la saga que debutó en 2006.

Los juegos incluidos abarcan desde Star Force Pegasus, Leo y Dragon hasta las versiones duales de Star Force 2 y Star Force 3. Todos ellos llegarán con mejoras técnicas, pero conservando el sistema de combate que mezcla acción en tiempo real con cartas, sello distintivo de la franquicia.

La colección busca no solo ofrecer un repaso para los fanáticos que acompañaron la serie en su momento, sino también acercarla a nuevas generaciones a través de consolas actuales como Switch, PlayStation y Xbox.



Un 2026 cargado para Capcom

Los tres anuncios reflejan una apuesta diversificada de Capcom: por un lado, reforzar su franquicia más emblemática con un nuevo capítulo de terror; por otro, expandir la saga Monster Hunter con un título de rol enfocado en la narrativa; y finalmente, rescatar una serie de culto como Mega Man Star Force en formato de colección.

El próximo año marcará un punto clave para la compañía, con lanzamientos que abarcan tanto a quienes buscan experiencias modernas como a los nostálgicos que desean revivir clásicos. Lo mostrado en el Nintendo Direct confirma que Capcom planea mantener un papel protagónico en la industria a lo largo de 2026.

