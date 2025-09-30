Nike y EA SPORTS lanzan Phantom 6: tacos de fútbol que conectan el juego virtual y real

La relación entre los videojuegos y el deporte profesional sigue encontrando nuevas formas de expandirse. Ahora, Nike y EA SPORTS presentan los Phantom 6 EA SPORTS FC, una edición especial de tacos de fútbol disponibles tanto en el mundo digital como en el físico. Se trata de una iniciativa que refuerza el vínculo entre las comunidades deportivas y gamer, donde la competencia trasciende pantallas y estadios.

Desde el 29 de septiembre, los jugadores de EA SPORTS FC 26 y FC Mobile pueden desbloquear los Phantom 6 mediante desafíos en línea. Paralelamente, los aficionados al fútbol encontrarán estos tacos en su versión real a través de Nike.com y en tiendas seleccionadas a nivel global. La propuesta refleja una apuesta conjunta por acercar experiencias inmersivas que conecten el rendimiento deportivo con la personalización digital.



Desafíos en el campo digital

Dentro de Clubes, el modo en línea de FC 26, los usuarios podrán conseguir los Phantom 6 al participar en la Copa Nike Phantom, un torneo especial disponible por tiempo limitado. Al superar la competencia una vez se desbloquean los Phantom 6 Low Elite, mientras que la versión High Elite requiere tres victorias.

Quienes logren superar este reto podrán además competir en la Copa Nike Phantom Pro, con la posibilidad de obtener tarjetas de Arquetipos exclusivas y accesorios adicionales. La dinámica incluye estadios temáticos, uniformes y un calendario limitado: del 29 de septiembre al 13 de octubre para la primera fase, y del 6 al 13 de octubre para la fase Pro.



En FC Mobile, la propuesta se centra en un desafío paralelo que permitirá a los jugadores obtener tanto uniformes de Nike Phantom como la versión Low Elite de los tacos.



Una colaboración que une mundos

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la alianza entre Nike y EA SPORTS, un esfuerzo por integrar experiencias en dos escenarios: el físico y el digital. Para la marca deportiva, se trata de mostrar cómo sus innovaciones en diseño y rendimiento pueden trasladarse también a espacios virtuales. Para EA SPORTS, la colaboración refuerza su objetivo de conectar auténticamente con la comunidad global de fútbol mediante asociaciones estratégicas con referentes del deporte.

Más allá de la activación dentro del juego, el lanzamiento resalta la intención de crear productos con doble presencia: ítems que tienen valor tanto en el ecosistema digital como en la cancha real. En este sentido, los Phantom 6 buscan ser un ejemplo de cómo se redefine la relación entre la práctica deportiva y el entretenimiento interactivo.



Diseño enfocado en la precisión

Los Phantom 6 están diseñados para potenciar la precisión en ataque. Incorporan la nueva parte superior Tuned Gripknit, pensada para delanteros que requieren control milimétrico, y la placa de tracción Nike Cyclone 360, que facilita cortes agresivos y rápidos. Además, incluyen una construcción de horma y puntera ajustada para mejorar la comodidad durante el juego.

Estas características técnicas no solo buscan diferenciar el calzado en la cancha, sino también reforzar la narrativa que acompaña al videojuego: la precisión y la agilidad de los avatares de FC 26 ahora pueden experimentarse en la vida real.



Más allá del producto

El lanzamiento de los Phantom 6 refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento interactivo: la integración entre objetos digitales y productos tangibles. Desde la perspectiva de los jugadores, el atractivo está en la posibilidad de que la personalización virtual se refleje en artículos que pueden usarse físicamente. Para las marcas, en cambio, representa una oportunidad de reforzar su presencia en diferentes espacios de consumo, desde las plataformas de juego hasta las tiendas deportivas.

La iniciativa también apunta a mantener un diálogo constante con los fans. Al ofrecer recompensas exclusivas y experiencias limitadas por tiempo, se estimula tanto la participación activa en el juego como la interacción con la marca fuera de él.

En definitiva, los Phantom 6 no son únicamente un lanzamiento deportivo ni un simple contenido adicional dentro de EA SPORTS FC 26. Son un ejemplo de cómo el fútbol y los videojuegos se complementan para crear una experiencia que conecta audiencias, multiplica puntos de encuentro y redefine lo que significa “jugar” en el siglo XXI.

