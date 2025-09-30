En vivo
Nike y EA SPORTS lanzan Phantom 6: tacos de fútbol que conectan el juego virtual y real

La alianza entre Nike y EA SPORTS FC 26 da un paso más al unir canchas físicas y digitales con los nuevos Phantom 6.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 30 de sept, 2025
Cortesía: EA

