Niña en Norte de Santander fue reclutada y presuntamente asesinada por disidencias de las Farc

Una humilde familia campesina en Norte de Santander llora la muerte de Mónica Liseth Beltrán, una niña de 13 años que fue víctima de reclutamiento forzado en abril de 2026 y fue asesinada hace unos pocos días, al parecer, por quienes fueron sus captores. Así lo denunció la familia de la joven, así como la Asociación Nacional de Víctimas, este 21 de septiembre.



Mónica fue raptada por miembros del frente 33 de las disidencias, que irrumpieron en la vivienda de esta zona del Catatumbo, específicamente en el sector Villas del Río, en Tibú. Para ese momento, la menor cursaba séptimo grado del colegio y vivía con su papá y sus seis hermanos; todos juntos sorteaban las dificultades del contexto violento de la región, al igual que el reto de vivir sin su madre, quien habría fallecido hace un tiempo atrás bajo circunstancias desconocidas. Este hecho fue dado a conocer en su momento por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación.



Así ocurrió el reclutamiento y asesinato de la pequeña Mónica

Desde su rapto, los días para Ramón Darío Beltrán (su padre) pasaron a estar llenos de incertidumbre y de cambios para su familia. Solo la vio en una videollamada. Conscientes de las dificultades de su entorno, los hermanos de Mónica cambiaron de residencia por su seguridad, mientras que las noticias de la menor eran escasas. Pero todo cambió cuando llegó el mes de septiembre y, con eso, una comunicación que parecía sacada de pesadillas.

Ramón Darío Beltrán recibió dos llamadas anónimas este domingo 20 de septiembre, en horas de la tarde. Para este padre de familia, la primera llamada le pareció difícil de creer, pero luego recibió una nueva llamada solo unos minutos más tarde, en la que los disidentes le confirmaron el deceso de la menor, sin dar mayor detalle. Luego le enviaron un video en el que se ve a la menor de edad sin vida. Al parecer, aunque no está confirmado, la menor habría sido víctima de homicidio cuando intentaba escapar. Otras versiones apuntan que este hecho se enmarcaría como una retaliación después de que dos menores supuestamente lograron huir de las garras de las disidencias.

Según conoció el presidente de la Asociación, el cuerpo de Mónica Liseth fue dejado en un sector de Beltrania (zona rural de Tibú) y fue recuperado por uniformados de la inspección. Pero el reto más grande llegó cuando se tuvo que trasladar el cuerpo desde Tibú a Cúcuta. Su familia pidió apoyo a las autoridades para que el cuerpo fuera movido por aire, pero ahora debe atravesar un trayecto por tierra que puede durar hasta cuatro horas. Es un lapso que se puede extender teniendo en cuenta que esto se da en una región donde hay presencia de grupos armados. A la hora de publicación de este artículo, se dice de manera extraoficial que se cumplió uno de los temores: un grupo de las disidencias en Tibú no estaría permitiendo que el cuerpo salga de la región.



Mayorga manifestó a este medio que uno de los temores es que, una vez se lleve a cabo la debida necropsia, se hallen indicios de posible violencia sexual que haya sufrido la pequeña Mónica durante esta época en la que permaneció alejada de su familia. Sin embargo, esto permanece como una posibilidad que no está confirmada.



Cifras de reclutamiento forzado alcanzaron su máximo histórico en 2024

De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, el reclutamiento forzado de menores de edad llegó a las máximas cifras históricas durante la administración del expresidente Gustavo Petro. El año 2024 fue el que más casos ha registrado en la historia. De hecho, las disidencias son responsables de al menos el 74 % de estos hechos. La cifra de niñas reclutadas con estos fines corresponde al 43 %.



Las cifras y cada caso hacen que Human Rights Watch, la Asociación de Víctimas y muchas voces se unan para pedir al Gobierno de turno que se diseñe una política de seguridad y justicia que frene este flagelo del reclutamiento forzado infantil. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 1999 y 2026 se han atendido 8.453 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados.

María Paula Rodríguez Rozo

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