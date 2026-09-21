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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué otros departamentos han sentido la seguidilla de temblores de Chaparral, Tolima?

¿Qué otros departamentos han sentido la seguidilla de temblores de Chaparral, Tolima?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que recibió más de 1.000 reportes de ciudadanos que sintieron los movimientos en otros departamentos. ¿Qué está detrás de esta actividad sísmica? Le contamos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Sismos en Chaparral: seguidilla de temblores fueron sentidos en Tolima, Huila, Valle, Risaralda y Cauca
Seguidilla de temblores fueron sentidos en Tolima, Huila, Valle, Risaralda y Cauca. -
SGC

Una seguidilla de sismos mantiene bajo monitoreo al municipio de Chaparral, en el sur del Tolima. La actividad comenzó el domingo 20 de septiembre y continuó durante este lunes 21, con decenas de movimientos registrados en pocas horas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), hasta las 3:30 de la tarde del 21 de septiembre se habían contabilizado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral. De ese grupo, cinco tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0.

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Según explicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, la actividad comenzó el 20 de septiembre a las 4:52 de la mañana. Desde entonces, la red ha identificado una sucesión de eventos en el área de Chaparral. El catálogo sísmico del SGC durante la tarde del lunes también mostraba que la actividad continuaba.

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Entre los eventos registrados después de las 3:30 p. m. aparecieron nuevos movimientos con epicentro en Chaparral, incluidos varios de magnitud superior a 3,0. Uno de los registros de mayor magnitud de la tarde fue un sismo de magnitud 4,2, localizado en Chaparral a las 6:15 p. m., con profundidad superficial. Antes de este evento también se habían registrado movimientos de magnitud 4,1, 4,0 y otros superiores a 3,0 en diferentes momentos de la jornada.

¿En qué departamentos se han sentido los sismos de Chaparral, Tolima?

Los reportes recibidos por el SGC permiten conocer que los movimientos han sido percibidos en diferentes zonas del país. La entidad indicó que los avisos ciudadanos han llegado principalmente desde Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca. Esto no significa que todos los departamentos mencionados hayan tenido sismos con epicentro en Chaparral. Se trata de reportes de personas que manifestaron haber sentido alguno de los movimientos registrados por la red sismológica.

"Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menores a 30 kilómetros de profundidad. De igual manera, hemos recibido más de mil reportes de sentidos de todos estos eventos sísmicos, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima. También invitamos a la comunidad a seguir las fuentes oficiales de información, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De igual manera, a seguir las indicaciones de las autoridades locales", indicó la entidad.

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¿Por qué está temblando tanto en Chaparral, Tolima?

El SGC explicó que el Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, estructuras que pueden generar actividad sísmica. "La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas. Por eso, desde la Red Sismológica Nacional de Colombia seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad".

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Sin embargo, la entidad hizo una precisión importante: aunque la presencia de estas fallas hace parte de las condiciones geológicas de la región, la cantidad de movimientos registrados durante los últimos dos días está por encima del promedio observado en las semanas anteriores. La entidad también pidió a la ciudadanía consultar directamente sus canales oficiales y los de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de atender las recomendaciones de las autoridades locales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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