METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL. 2 | RESEÑA: El regreso

Después de una primera entrega que dejó sensaciones encontradas por su contenido, aspectos técnicos y la ausencia de algunas mejoras esperadas, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 llega con una propuesta diferente. En esta ocasión hay menos juegos principales, pero uno de ellos es precisamente el que muchos jugadores llevaban años esperando volver a ver en plataformas modernas: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

La colección reúne tres experiencias jugables principales: Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid: Peace Walker y Metal Gear: Ghost Babel. A esto se suman materiales adicionales como música, documentos y contenidos relacionados con el universo de la franquicia.

El atractivo de esta segunda colección está, por lo tanto, menos relacionado con la cantidad y mucho más con la importancia de los títulos incluidos. La posibilidad de jugar Guns of the Patriots fuera de PlayStation 3 es, por sí sola, uno de los elementos que más peso tiene dentro del paquete.



Metal Gear Solid 4 finalmente sale de PS3

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots es claramente el protagonista de esta colección. Lanzado originalmente en 2008, el juego permaneció ligado a PlayStation 3 durante años, convirtiéndose en uno de esos títulos que resultaba cada vez más complicado disfrutar en hardware actual.

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La historia continúa cinco años después de los acontecimientos de Metal Gear Solid 2. Solid Snake debe enfrentarse a un mundo donde las guerras se han convertido en un motor económico y las compañías militares privadas tienen un papel fundamental. Liquid Ocelot, por su parte, lidera una insurrección que amenaza con cambiar nuevamente el orden mundial.

Como ocurre con buena parte de la saga, la narrativa no busca precisamente la sencillez. Hay una enorme cantidad de información, personajes, explicaciones y acontecimientos que hacen que seguir la historia pueda convertirse en todo un ejercicio de memoria. Sin embargo, esa combinación de drama, acción, ciencia ficción y momentos bastante particulares forma parte de la identidad de Metal Gear Solid.

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Además, el juego continúa funcionando muy bien como experiencia jugable. El sigilo permite utilizar diferentes estrategias y el traje de Snake puede adaptarse al entorno, mientras que los enemigos reaccionan ante las amenazas, se separan y pueden intentar rodear al jugador. Los enfrentamientos contra jefes también incorporan situaciones que requieren algo más que apuntar y disparar.

Ese equilibrio entre sigilo, acción y secuencias cinematográficas sigue siendo uno de los mayores atractivos del juego. Incluso con sus extensas escenas de video, Guns of the Patriots conserva una estructura capaz de alternar momentos narrativos con segmentos donde el jugador realmente tiene espacio para tomar decisiones.

Una mejora técnica que sí se siente

El salto técnico es uno de los puntos más importantes de esta versión. Metal Gear Solid 4 puede alcanzar resolución 4K y 60 FPS dependiendo del hardware, lo que supone una diferencia considerable frente a la versión original.

Metal Gear Solid 4 Cortesía: KONAMI

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El rendimiento era uno de los aspectos más problemáticos del lanzamiento de 2008. El hardware de PlayStation 3 tenía dificultades para mantener una tasa de cuadros estable, especialmente teniendo en cuenta el nivel visual y técnico que buscaba el juego. En esta nueva versión, esa limitación deja de ser un problema y la experiencia se beneficia de una mayor estabilidad.

También se reducen drásticamente los tiempos de carga, algo especialmente importante en un juego que originalmente podía hacer esperar al jugador entre diferentes momentos de la aventura. La presentación visual recibe ajustes en iluminación y desaparece el característico tono amarillento de la versión original, aunque no se trata de una reconstrucción completa de texturas.

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Es importante entender que no estamos frente a un remake. La intención parece ser conservar el juego original y adaptarlo para que pueda disfrutarse en hardware moderno. Y en ese sentido, el resultado consigue que Guns of the Patriots vuelva a sentirse cómodo en una plataforma actual.

Peace Walker y el origen de una fórmula

El segundo gran título de la colección es Metal Gear Solid: Peace Walker, originalmente lanzado para PSP y posteriormente remasterizado en alta definición.

Su importancia dentro de la franquicia va más allá de su historia. El juego introduce una estructura basada en misiones relativamente cortas y repetibles, junto con la construcción y administración de Mother Base. El jugador puede ampliar su equipo, conseguir armas y utilizar recursos dependiendo del personal disponible.

Metal Gear Solid: Peace Walker Cortesía: KONAMI

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Este sistema terminaría teniendo una importancia considerable dentro de la evolución de la saga y sirve como antecedente directo de varias ideas que posteriormente aparecerían en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

La estructura también cambia considerablemente el ritmo. Mientras Guns of the Patriots puede exigir sesiones largas debido a su enorme cantidad de contenido narrativo, Peace Walker permite entrar, completar una misión y salir sin necesidad de dedicar horas consecutivas a la experiencia.

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Sin embargo, esa misma estructura puede convertirse en una limitación. La repetición de misiones, la necesidad de conseguir recursos y ciertos elementos de progresión hacen que el juego muestre más claramente sus raíces portátiles. También se mencionan enemigos poco inteligentes y escenarios que pueden sentirse repetitivos.

Visualmente, las escenas con estilo de cómic destacan especialmente y ofrecen una identidad diferente dentro de la saga. El remaster conserva la versión HD previamente lanzada, con controles adaptados para un mando tradicional y una experiencia que puede alcanzar 4K y 60 FPS en determinadas plataformas.

Ghost Babel es la sorpresa

La inclusión de Metal Gear: Ghost Babel resulta probablemente una de las decisiones más curiosas de la colección.

Ghost Babel es la sorpresa Cortesía: KONAMI

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Originalmente lanzado para Game Boy Color en 2000, este título no es simplemente una adaptación portátil del primer Metal Gear Solid. Se trata de una historia independiente y no canónica que utiliza una perspectiva bidimensional y recupera buena parte de las ideas de sigilo características de la franquicia.

Para tratarse de un juego de Game Boy Color, su nivel de complejidad resulta llamativo. Snake puede agacharse, arrastrarse, esconderse, apoyarse contra las paredes, distraer enemigos y utilizar diferentes herramientas para avanzar. También cuenta con diálogos mediante Codec, enfrentamientos contra jefes y una cantidad considerable de contenido adicional.

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Su apartado visual, evidentemente, está muy lejos de los otros dos juegos de la colección. Pero precisamente ahí está parte de su encanto. Ghost Babel funciona como una muestra de cómo la fórmula de Metal Gear podía adaptarse a un hardware mucho más limitado sin perder completamente su identidad.

No es necesariamente el motivo principal para comprar la colección, pero sí es una adición que aporta variedad y valor histórico.

Una colección para fans

El contenido adicional es bastante más discreto. La colección incorpora reproductores de música, documentos y diferentes materiales relacionados con los juegos y la historia de la franquicia.

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Para quienes conocen y disfrutan profundamente el universo de Metal Gear, estos contenidos pueden servir para ampliar el contexto y repasar diferentes elementos de la saga. También resulta útil contar con material documental que permite revisar aspectos de una historia que, precisamente, no siempre es fácil de seguir.

Sin embargo, el volumen de extras no parece ser el gran argumento de esta edición. La colección depende principalmente de los juegos que incluye, especialmente de Guns of the Patriots. El contenido adicional complementa el paquete, pero no transforma por sí mismo la propuesta.

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Lo que falta

Precisamente porque Master Collection Vol. 2 está tan enfocada en recuperar juegos importantes de la franquicia, algunas ausencias terminan llamando la atención.

Metal Gear Solid: Portable Ops es probablemente la más evidente dentro del material analizado. Su ausencia resulta particularmente relevante cuando se observa la evolución de Big Boss entre diferentes entregas. Peace Walker funciona correctamente por sí mismo, pero existe una parte del desarrollo del personaje y de la creación de Outer Heaven que queda fuera de esta colección.

Esto no convierte a Peace Walker en una mala experiencia, pero sí hace que el recorrido histórico por la saga quede incompleto para quienes quieran seguir la evolución de Big Boss de manera más amplia.

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También está la ausencia de Metal Gear Online asociado a Guns of the Patriots. En esta versión, la experiencia del juego se concentra en su campaña para un jugador. En el caso de Peace Walker, el componente cooperativo sí forma parte de la propuesta, aunque no fue posible evaluarlo con el material proporcionado.

Una segunda colección con un propósito claro

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 tiene una propuesta bastante sencilla: recuperar juegos importantes de la saga y hacerlos accesibles nuevamente en hardware moderno.

La estrella indiscutible es Guns of the Patriots. Sus mejoras de resolución, rendimiento y tiempos de carga hacen que la espera haya tenido sentido, especialmente para quienes no conservaron una PlayStation 3 o nunca pudieron jugarlo.

Peace Walker aporta una experiencia diferente, más centrada en misiones cortas, progresión y administración de recursos. Puede mostrar más claramente el paso del tiempo, pero sigue siendo una pieza importante para entender la evolución de la franquicia.

Y Ghost Babel, aunque pequeño frente a sus compañeros de colección, termina siendo una agradable sorpresa. Su inclusión demuestra que el paquete no está pensado únicamente alrededor de los grandes lanzamientos de consola.

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En conjunto, los tres juegos ofrecen experiencias bastante diferentes. Uno apuesta por una campaña cinematográfica y extensa; otro por una estructura portátil basada en misiones y progresión; y el tercero por un formato clásico de sigilo en dos dimensiones.

Conclusión

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es una colección especialmente recomendable para quienes quieren recuperar estos juegos en hardware moderno y, sobre todo, para quienes nunca tuvieron la oportunidad de jugar Metal Gear Solid 4. También tiene suficiente variedad para resultar interesante a los seguidores de la saga que quieran revisitar Peace Walker y descubrir Ghost Babel.

Su principal ausencia es Portable Ops, pero eso no impide que el paquete cumpla con su objetivo central. Para los jugadores interesados en la historia de Metal Gear y en recuperar algunos de sus capítulos más importantes, vale la pena jugarlo.

Calificación Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 volkgames

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