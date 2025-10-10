Overwatch 2 desata la Temporada 19: terror, máscaras y caos en la Mascarada Embrujada

Con la llegada de octubre, Overwatch 2 abre las puertas a una de sus temporadas más oscuras y creativas. La Temporada 19: Mascarada Embrujada inicia el 14 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre, trayendo consigo un evento especial de Halloween, el regreso de clásicos, un mapa nuevo y una serie de mejoras que buscan renovar la experiencia competitiva del juego.



Un baile de máscaras y poderes

El eje central de la temporada es La Mascarada Embrujada, un evento donde los héroes adoptan máscaras místicas que otorgan habilidades únicas. Este giro no solo cambia la estética de los personajes, sino que también modifica la forma de jugar, permitiendo nuevas combinaciones y sinergias entre héroes. Algunas máscaras incluso ofrecen bonificaciones especiales cuando se usan en conjunto con aliados relacionados por la historia, como Reinhardt y Brigitte, cuyos escudos se potencian al unísono.

El objetivo del evento es invitar a los jugadores a experimentar con estrategias poco convencionales, mezclando acción, cooperación y creatividad. No se trata solo de sobrevivir al terror, sino de usarlo a favor propio.



El retorno del miedo: los clásicos de Halloween

Blizzard recupera dos de los modos más queridos por la comunidad:

La venganza de Junkenstein, donde los jugadores deben defender Adlersbrunn de oleadas de zombis ómnicos y jefes clásicos.

La furia de la novia, una experiencia cooperativa cinematográfica protagonizada por Sojourn, Junker Queen, Kiriko y Ashe, quienes enfrentan versiones macabras de personajes como Moira Alma y Winston Gárgola.

Estos modos no solo ofrecen nostalgia, sino que se actualizan con detalles visuales y ajustes de balance, manteniendo su esencia mientras se adaptan a las nuevas dinámicas del juego.



Estadio: más héroes, más caos

La actualización también llega a Estadio, el modo competitivo alternativo de Overwatch 2. La temporada incorpora tres nuevos héroes al roster —Torbjörn, Hazard y Sojourn— y un mapa de control llamado Santuario de Busan, con una ambientación que combina tecnología y misterio.



Además, se introduce una novedad clave: los artefactos, objetos de un solo uso con efectos tácticos. Disponibles en tres rarezas, estos ítems permiten crear jugadas decisivas en momentos críticos. Desde el Núcleo colosal que refuerza la línea frontal, hasta el Amuleto Kitsune que limpia efectos negativos, o los Patines propulsores para escapar del peligro, cada artefacto ofrece una nueva capa estratégica al combate.



A esto se suman mejoras en la interfaz y el arsenal. Ahora, los jugadores podrán usar subpestañas y filtros personalizados, además de un panel de información avanzada que muestra el impacto real de las armas, objetos y habilidades. También se añade texto de combate para ver los números de daño y curación directamente en pantalla, tanto en primera como en tercera persona.



Una temporada de estilo mítico

El Pase de Batalla de la Temporada 19 será una auténtica fiesta de disfraces virtual, con una fuerte apuesta por los cosméticos. Dos nuevos aspectos míticos encabezan la oferta:

Lifeweaver Druida divino, con un diseño inspirado en la bioluminiscencia natural.

Kiriko Guardiana de espíritus, que estrena además un arma mítica con efectos de fuego fatuo.

Por primera vez, Blizzard ofrecerá dos aspectos míticos por temporada, sumando a mitad de ciclo el de Junkrat Cibercombustible. Además, habrá una colección de aspectos legendarios y épicos con temáticas clásicas de Halloween, desde Cassidy Oni hasta Torbjörn Vela maldita.



Una experiencia que combina tradición e innovación

La Mascarada Embrujada no es solo otro evento de temporada; representa la intención de Blizzard de mantener viva la esencia de Overwatch 2 con propuestas que mezclan competencia, creatividad y ambientación temática. Mientras algunos buscan completar el pase de batalla, otros encontrarán en los nuevos modos y artefactos un motivo para volver al campo de batalla.

Entre risas, sustos y estrategia, la Temporada 19 promete ser un recordatorio de por qué Overwatch 2 sigue siendo uno de los juegos más dinámicos del panorama actual. Y cuando las máscaras caigan el 3 de noviembre, solo quedará la duda de quién fue el verdadero protagonista del baile.

